Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: दिल्लीच्या जंतरमंतरवर आजपासून कॉक्रोच जनता पार्टीचं आंदोलन

पेपरफुटीसारख्या गैरप्रकारांमुळे सीईटी परीक्षा घेण्यासाठी आपल्या संस्थेची संगणक प्रयोगशाळा देण्यास संस्थाचालक अनुत्सुक आहेत. दुसऱ्या बाजूला स्वतःची परीक्षा केंद्रे उभी करण्याचे आव्हान सीईटी कक्षासमोर आहे. अशा वेळी केंद्रांची कमतरता भेडसावू नये, यासाठी आता निवडणुकांच्या धर्तीवर या परीक्षांच्या नियोजनाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देण्याचे प्रस्तावितं आहे. यासाठी परीक्षांच्या सध्याच्या कायद्यात दुरुस्ती करणे आवश्यक असून येत्या हिवाळी अधिवेशनात ती करण्याचा मानस आहे.
दुष्काळाच्या पाहणीसाठी केंद्रीय पथक सोलापूर जिल्ह्यात दाखल झाले आहेत. केंद्राच्या तीन सदसीय पथकाकडून बार्शी तालुक्यातील उपळाई गावात पाहणी केली. उपळाई गावात सोयाबीन आणि तूर पिकाचे झालेले नुकसान केंद्रीय पथकाच्या सदस्यांनी पाहिले. तसेच उपस्थित शेतकरी आणि जिल्हाधिकारी एस कार्तिकेयन यांच्याकडून जिल्ह्यातील परिस्थितीची माहिती देखील जाणून घेतली. यावेळी शेतकऱ्यांनी पिकांचे नुकसान, पिण्याच्या पाण्याची समस्याबद्दल पथकाला माहिती दिली. दरम्यान आज आणि उद्या असे दोन दिवस केंद्रीय पथक सोलापूर जिल्ह्यात दुष्काळ पाहणी करणार आहे.
9 ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी सुमारे पावणेसहाच्या सुमारास घडलेल्या या दुर्घटनेत दोघांचाही मृत्यू झाला. अपघातानंतर चालक पसार झाल्याची प्राथमिक माहिती असून, निफाड पोलिसांकडून चालक आणि वाहनाचा शोध सुरू आहे. अभिषेक यांच्या पश्चात पत्नी, एक मुलगा आणि एक मुलगी असा परिवार आहे. या भीषण घटनेमुळे दोन कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
आज होणाऱ्या 'सीजेपी' (CJP) आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेसाठी तैनात असलेले दिल्ली पोलिसांचे जवान आपल्या गणवेशावर 'बॉडी कॅमेरे' वापरत आहेत. हे बॉडी कॅमेरे अंधारातही काम करतात. याबाबत एका पोलीस जवानाने सांगितले, "हे बॉडी कॅमेरे आमच्या आणि इतरांच्या सुरक्षेसाठी आहेत. धक्काबुक्की किंवा झटापटीच्या प्रसंगी दिल्ली पोलिसांवर अनेकदा आरोप केले जातात. त्यामुळे, आम्ही कोणाशी काही गैरवर्तन केले आहे की नाही, हे या बॉडी कॅमेऱ्यांमुळे स्पष्ट होईल. यात सर्व काही रेकॉर्ड होईल..."
छत्रपती संभाजीनगरच्या हर्सूल मध्यवर्ती कारागृहात उसनवारीच्या दहा हजार रुपयांच्या वादातून दोन तुरुंग रक्षकांमध्ये मारहाण झाल्याची घटना समोर आली आहे. आठ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या पैशांची परतफेड करण्यासाठी तगादा लावल्याने गार्ड रूमजवळ हा प्रकार घडला. महेश जाधव हे रात्रपाळीच्या कर्तव्यासाठी आले असताना सहकारी चंद्रशेखर पुरी यांनी त्यांच्याकडे पैशांची मागणी केली. जाधव यांनी परतफेडीसाठी आणखी एक महिन्याची मुदत मागितल्याने वाद वाढला. पुरी यांनी जाधव यांना शिवीगाळ करत त्यांच्या शर्टची कॉलर पकडली आणि तोंडावर ठोसा मारला. या मारहाणीत जाधव यांच्या जबड्याचा दात पडून ते जखमी झाले. याप्रकरणी हर्सूल पोलिस ठाण्यात चंद्रशेखर पुरी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.
नवी मुंबईतील कळंबोली जंक्शन येथील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) 'कळंबोली जंक्शन सुधारणा प्रकल्प' हाती घेतला आहे. या प्रकल्पाचे काम महाराष्ट्र राज्य रस्ते पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या (एमएसआयडीसी) माध्यमातून करण्यात येत आहे. हा प्रकल्प जून २०२६ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र या प्रकल्पास विलंब झाला असून आता एमएसआयडीसीने कामाला वेग दिला आहे. आजघडीला या प्रकल्पाचे ४२.१४ टक्के काम पूर्ण झाले असून उर्वरित काम वर्षभरात पूर्ण करून या प्रकल्पाअंतर्गत बांधण्यात आलेले आठ पूल आणि दोन भुयारी मार्ग सेवेत दाखल करण्याचे एमएसआयडीसीचे नियोजन आहे.
शालेय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारितील पाठशाळा व संस्कृत विकासासाठी अनुदाने, इतर विशेष शाळा या दोन योजना या बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये या योजनांसाठी काहीच खर्च झालेला नाही, तसेच योजनांचे सुसूत्रीकरण, कालबाह्य योजनांच्या अनुषंगाने या दोन्ही योजना अधिक्रमित करून बंद करण्यात आल्या आहेत.
जंतरमंतर येथे शनिवारी होणाऱ्या 'सीजेपी'च्या आंदोलनात आपण कुटुंबासह सहभागी होणार असल्याचे आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी शुक्रवारी सांगितले. 'देशभरातील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी व्हावे,' असे आवाहन त्यांनी केले. 'भाजपला मतदान न करणाऱ्यांची नावे मतदारयादीतून वगळली जात असून बनावट मतदारांची नावे समाविष्ट केली जात आहेत,' असा आरोपही केजरीवाल यांनी केला.
अभिजित दिपके यांच्या नेतृत्वात कॉक्रोच जनता पार्टी दिल्लीच्या जंतर मंतरवर आजपासून आंदोलन सुरु करणार आहेत. यासाठी सकाळी अभिजित दिपके हे मुंबईहून रवाना झाले आहेत. दिल्लीला जाण्यासाठी त्यांनी सकाळी मुंबई विमानतळावरून दिल्लीसाठी फ्लाईट घेतली.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 10 october 2026 : भारताच्या निवडणूक आयोगाचे प्रमुख ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी अभिजित दिपके यांच्या नेतृत्वात कॉक्रोच जनता पार्टी दिल्लीच्या जंतर मंतरवर आंदोलन सुरु करणार आहेत. दिल्ली पोलिसांनी या आंदोलनाला परवानगी नाकारली असली तरी कॉक्रोच जनता पार्टी या आंदोलनावर ठाम आहेत. या आंदोलनापूर्वी दिल्लीत मेट्रो तसेच रेल्वे स्थानक बंद करण्यात आली असून काही भागात इंटरनेट सेवा सुद्धा खंडित करण्यात आलेली आहे. तेव्हा कॉक्रोच जनता पार्टीच्या या आंदोलनाबाबत सर्व अपडेट्स तसेच देश आणि महाराष्ट्रात घडणाऱ्या प्रत्येक घडामोडीचा आढावा एका क्लिकवर घेऊ शकता.