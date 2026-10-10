Add Zee Business As A Preferred Source
App
Live Now

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: दिल्लीच्या जंतरमंतरवर आजपासून कॉक्रोच जनता पार्टीचं आंदोलन

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 10 october 2026 : अभिजित दिपके यांच्या नेतृत्वात कॉक्रोच जनता पार्टी आज 10 ऑक्टोबर पासून दिल्लीच्या जंतर मंतरवर आंदोलन सुरु करणार आहेत. तेव्हा या आंदोलनाचा तसेच देश, विदेश आणि तुमच्या राज्यातील शहरातील प्रत्येक घडामोडीचा आढावा घ्या एका क्लिकवर.

Written ByPooja Pawar
Published: Oct 10, 2026, 07:38 AM IST|Updated: Oct 10, 2026, 09:00 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: दिल्लीच्या जंतरमंतरवर आजपासून कॉक्रोच जनता पार्टीचं आंदोलन
10 October 2026 08:59 AM (IST)

सीईटीसाठी नवी चौकट परीक्षा नियोजन जिल्हाधिकाऱ्यां हाती, खासगी संस्था अनुत्सुक

पेपरफुटीसारख्या गैरप्रकारांमुळे सीईटी परीक्षा घेण्यासाठी आपल्या संस्थेची संगणक प्रयोगशाळा देण्यास संस्थाचालक अनुत्सुक आहेत. दुसऱ्या बाजूला स्वतःची परीक्षा केंद्रे उभी करण्याचे आव्हान सीईटी कक्षासमोर आहे. अशा वेळी केंद्रांची कमतरता भेडसावू नये, यासाठी आता निवडणुकांच्या धर्तीवर या परीक्षांच्या नियोजनाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देण्याचे प्रस्तावितं आहे. यासाठी परीक्षांच्या सध्याच्या कायद्यात दुरुस्ती करणे आवश्यक असून येत्या हिवाळी अधिवेशनात ती करण्याचा मानस आहे.

10 October 2026 08:58 AM (IST)

दुष्काळाच्या पाहणीसाठी केंद्रीय पथक सोलापूर जिल्ह्यात दाखल

दुष्काळाच्या पाहणीसाठी केंद्रीय पथक सोलापूर जिल्ह्यात दाखल  झाले आहेत. केंद्राच्या तीन सदसीय पथकाकडून बार्शी तालुक्यातील उपळाई गावात पाहणी केली. उपळाई गावात सोयाबीन आणि तूर पिकाचे झालेले नुकसान केंद्रीय पथकाच्या सदस्यांनी पाहिले. तसेच उपस्थित शेतकरी आणि जिल्हाधिकारी एस कार्तिकेयन यांच्याकडून जिल्ह्यातील परिस्थितीची माहिती देखील जाणून घेतली. यावेळी शेतकऱ्यांनी पिकांचे नुकसान, पिण्याच्या पाण्याची समस्याबद्दल पथकाला माहिती दिली. दरम्यान आज आणि उद्या असे दोन दिवस केंद्रीय पथक सोलापूर जिल्ह्यात दुष्काळ पाहणी करणार आहे. 

10 October 2026 08:20 AM (IST)

नवरात्रासाठी घट विक्री करताना काळाचा घाला!

9 ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी सुमारे पावणेसहाच्या सुमारास घडलेल्या या दुर्घटनेत दोघांचाही मृत्यू झाला. अपघातानंतर चालक पसार झाल्याची प्राथमिक माहिती असून, निफाड पोलिसांकडून चालक आणि वाहनाचा शोध सुरू आहे. अभिषेक यांच्या पश्चात पत्नी, एक मुलगा आणि एक मुलगी असा परिवार आहे. या भीषण घटनेमुळे दोन कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

10 October 2026 08:18 AM (IST)

दिल्लीतील सीजेपी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिस गणवेशावर बॉडी कॅमेरे लावणार

आज होणाऱ्या 'सीजेपी' (CJP) आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेसाठी तैनात असलेले दिल्ली पोलिसांचे जवान आपल्या गणवेशावर 'बॉडी कॅमेरे' वापरत आहेत. हे बॉडी कॅमेरे अंधारातही काम करतात. याबाबत एका पोलीस जवानाने सांगितले, "हे बॉडी कॅमेरे आमच्या आणि इतरांच्या सुरक्षेसाठी आहेत. धक्काबुक्की किंवा झटापटीच्या प्रसंगी दिल्ली पोलिसांवर अनेकदा आरोप केले जातात. त्यामुळे, आम्ही कोणाशी काही गैरवर्तन केले आहे की नाही, हे या बॉडी कॅमेऱ्यांमुळे स्पष्ट होईल. यात सर्व काही रेकॉर्ड होईल..."

10 October 2026 08:17 AM (IST)

दहा हजारांच्या उसनवारीवरून तुरुंग रक्षकांमध्ये राडा

छत्रपती संभाजीनगरच्या हर्सूल मध्यवर्ती कारागृहात उसनवारीच्या दहा हजार रुपयांच्या वादातून दोन तुरुंग रक्षकांमध्ये मारहाण झाल्याची घटना समोर आली आहे. आठ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या पैशांची परतफेड करण्यासाठी तगादा लावल्याने गार्ड रूमजवळ हा प्रकार घडला. महेश जाधव हे रात्रपाळीच्या कर्तव्यासाठी आले असताना सहकारी चंद्रशेखर पुरी यांनी त्यांच्याकडे पैशांची मागणी केली. जाधव यांनी परतफेडीसाठी आणखी एक महिन्याची मुदत मागितल्याने वाद वाढला. पुरी यांनी जाधव यांना शिवीगाळ करत त्यांच्या शर्टची कॉलर पकडली आणि तोंडावर ठोसा मारला. या मारहाणीत जाधव यांच्या जबड्याचा दात पडून ते जखमी झाले. याप्रकरणी हर्सूल पोलिस ठाण्यात चंद्रशेखर पुरी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.

10 October 2026 08:16 AM (IST)

कळंबोली जंक्शन वर्षभरात कोंडीमुक्त, ४२ टक्के काम पूर्ण; एमएसआयडीसीचा दावा

नवी मुंबईतील कळंबोली जंक्शन येथील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) 'कळंबोली जंक्शन सुधारणा प्रकल्प' हाती घेतला आहे. या प्रकल्पाचे काम महाराष्ट्र राज्य रस्ते पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या (एमएसआयडीसी) माध्यमातून करण्यात येत आहे. हा प्रकल्प जून २०२६ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र या प्रकल्पास विलंब झाला असून आता एमएसआयडीसीने कामाला वेग दिला आहे. आजघडीला या प्रकल्पाचे ४२.१४ टक्के काम पूर्ण झाले असून उर्वरित काम वर्षभरात पूर्ण करून या प्रकल्पाअंतर्गत बांधण्यात आलेले आठ पूल आणि दोन भुयारी मार्ग सेवेत दाखल करण्याचे एमएसआयडीसीचे नियोजन आहे. 

10 October 2026 08:16 AM (IST)

शिक्षण विभागाच्या दोन योजना राज्य सरकारकडून बंद

शालेय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारितील पाठशाळा व संस्कृत विकासासाठी अनुदाने, इतर विशेष शाळा या दोन योजना या बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये या योजनांसाठी काहीच खर्च झालेला नाही, तसेच योजनांचे सुसूत्रीकरण, कालबाह्य योजनांच्या अनुषंगाने या दोन्ही योजना अधिक्रमित करून बंद करण्यात आल्या आहेत.

10 October 2026 07:48 AM (IST)

केजरीवाल सहकुटुंब आंदोलनात सहभागी होणार

जंतरमंतर येथे शनिवारी होणाऱ्या 'सीजेपी'च्या आंदोलनात आपण कुटुंबासह सहभागी होणार असल्याचे आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी शुक्रवारी सांगितले. 'देशभरातील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी व्हावे,' असे आवाहन त्यांनी केले. 'भाजपला मतदान न करणाऱ्यांची नावे मतदारयादीतून वगळली जात असून बनावट मतदारांची नावे समाविष्ट केली जात आहेत,' असा आरोपही केजरीवाल यांनी केला.

10 October 2026 07:41 AM (IST)

अभिजित दिपके मुंबई एअरपोर्टवरून दिल्लीसाठी रवाना, जंतर मंतरवर आजपासून आंदोलन

अभिजित दिपके यांच्या नेतृत्वात कॉक्रोच जनता पार्टी दिल्लीच्या जंतर मंतरवर आजपासून आंदोलन सुरु करणार आहेत. यासाठी सकाळी अभिजित दिपके हे मुंबईहून रवाना झाले आहेत. दिल्लीला जाण्यासाठी त्यांनी सकाळी मुंबई विमानतळावरून दिल्लीसाठी फ्लाईट घेतली. 

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
CJP
abhijeet dipke
delhi
jantar mantar
 marathi news
Maharashtra breaking news
Breaking News in Maharashtra
Mumbai news
pune news
Maharashtra Weather Updates
pune
Political News in Maharashtra
Marathi breaking news
mumbai news today
nana patekar
india block protest
Election commision
Dhruv Rathi
CJP Protest

About the Author

Pooja Pawar

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी २४ तास' डिजिटलमध्ये सब एडिटर पदावर कार्यरत असून पत्रकारिता क्षेत्रात त्यांना ५ वर्षांहून अधिक काळाचा अनुभव आहे. प्रिंट मीडियापासून सुरु झालेला त्यांचा पत्रकारितेतील प्रवास हा टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया पर्यंत येऊन पोहोचला आहे. सध्या त्या झी 24 तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवतात. त्यांनी आयसीसी वर्ल्ड कप, इंडियन प्रीमियर लीग सारख्या क्रिकेट स्पर्धा मान्यताप्राप्त पत्रकार म्हणून कव्हर केल्या आहेत. याशिवाय मनोरंजन, राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल क्षेत्राशी निगडित बातम्यांमध्ये सुद्धा त्यांचा हातखंड आहे.

प्रिंट मीडिया ते डिजिटल पर्यंतची कारकीर्द: 

पूजा यांनी 'सकाळ' वृत्तपत्रापासून त्यांच्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. यात त्यांना सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांमध्ये फिल्ड रिपोर्टींगचा अनुभव मिळाला. त्यांनी आपल्या लेखनाच्या माध्यमातून अनेक सामाजिक समस्यांना वाचा फोडली ज्याचा इम्पॅक्ट सुद्धा प्रशासनाच्या कारभारावर पाहायला मिळाला. पूजा यांनी 'न्यूज १८ लोकमत' पासून डिजिटल पत्रकारितेत पाऊल टाकले. येथे त्यांना विशेषतः क्रीडा पत्रकारितेमध्ये भक्कम अनुभव मिळाला शिवाय मनोरंजन आणि लाईफस्टाईलशी निगडित विषयांवर देखील त्यांनी लेखन केले. त्यानंतर आता पूजा या झी २४ तास मध्ये मुख्यत्वे क्रीडा विभागासाठी काम करत आहेत.  

पूजा यांना लेखनासोबतच, ट्रॅव्हलिंगची खूप आवड आहे. नवनवीन विषय, ठिकाण तेथील संस्कृती, जीवनशैली इत्यादी विषयांवर अधिकाधिक माहिती घ्यायला त्यांना विशेष रस आहे. तसेच क्रीडा क्षेत्रातही त्यांना विशेष आवड असून त्या स्वतः बॉक्स क्रिकेटमध्ये एक ऑलराऊंडर खेळाडू आहेत. 

शैक्षणिक पात्रता

पूजा पवार यांची शैक्षणिक पात्रता पाहायची झाल्यास त्यांनी बॅचलर ऑफ मास मीडिया (BMM) मध्ये पदवी घेतली असून मास्टर ऑफ आर्ट्स इन कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम (MACJ) असे पदव्यूत्तर शिक्षण घेतलं आहे. शिवाय डिजिटल मार्केटिंग या विषयाचा सुद्धा त्यांचा अभ्यास आहे. डिजिटल मीडियातील बदलते ट्रेंड तसेच बदलती वाचकवृत्ती लक्षात घेऊन बातमी अथवा लेखांचे सादरीकरण कशा प्रकारे करू शकतो याचा अभ्यास करून त्या आपल्या कामात काळानुरुप बदल करतात.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'प्रिय पंतप्रधान अंबानी', एलॉन मस्क यांची एक्स पोस्ट, म्हणाले 'तुम्हीच भारताचे खरे बॉस...'
2
3
4
5