Maharashtra Breaking News Today LIVE : रायगडावर दारूच्या बाटल्यांचा खच; स्वराज्याची शिकवण फक्त Reel पुरताच?

Maharashtra Breaking News Today LIVE 18 May 2026:  राज्यात हवामानात जसजसे बदल होत आहेत काहीसे तसेच बदल राज्याच्या राजकारणातसुद्धा पाहायला मिळत आहेत. त्याव्यतिरिक्त नेमक्या कोणत्या घडामोडी लक्ष वेधणार? पाहा... 

Published: May 18, 2026, 06:36 AM IST|Updated: May 18, 2026, 09:40 AM IST
18 May 2026 09:39 AM (IST)

किल्ले रायगडावर दारूच्या बाटल्यांचा खच; स्वराज्याची शिकवण फक्त Reel पुरताच? 

किल्ले रायगडासंदर्भात एक धक्कादायक बातमी आहे. किल्ले रायगडावर दारूच्या बाटल्यांचा खच पडलाय. इथं आलेल्या शिवप्रेमींनी रायगडावरून अनेक दारूच्या बाटल्या गोळा केल्या. रायगडाचे पावित्र्य जपले जात नसून किल्ले रायगडावर येऊन मद्यपान करणाऱ्यांचा शिवप्रेमींनी निषेध केलाय. त्याचा व्हिडिओ आता समोर आलाय. गडावरील सुरक्षा यंत्रणा अपुरी पडत असल्याचं यानिमित्ताने समोर आलंय. येणारे शिवप्रेमी, पर्यटक यांची काटेकोर तपासणी होत नसल्याने मद्य प्रेमींचे फावत असल्याचं बोललं जात आहे.

 

18 May 2026 09:01 AM (IST)

लातूरातील नामांकित खासगी क्लासेसवर सीबीआयची रात्री धाड

लातूर शहरातील एका नामांकित खासगी क्लासेसच्या कार्यालयात सीबीआयच्या पथकाने रात्री अचानक तपासणी करत झाडाझडती सुरू केली. दोन दिवसांपूर्वी संबंधित क्लास चालकांच्या घरी जाऊन चौकशी करण्यात आली होती. त्यानंतर पुन्हा चार सदस्यीय सीबीआय पथकाने क्लासेसच्या कार्यालयात जाऊन कागदपत्रांची पडताळणी आणि तपासणी केली. रात्री उशिरापर्यंत हे पथक कार्यालयात उपस्थित होते. या कारवाईमुळे शहरातील शैक्षणिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे तर अनेक क्लास चालकाचे धाबे दणाणले आहेत. 

18 May 2026 08:56 AM (IST)

पाणी साठवण्याच्या खड्ड्यात बुडून दोन चिमुकल्यांचा मृत्यू

लातूर शहरातून एक अत्यंत दुर्दैवी घटना समोर आली आहे... खेळताना पाणी साठवण्याच्या खड्ड्यात पडून दोन चिमुकल्यांचा मृत्यू झाला आहे. ही घटना लातूर शहरातील बोधेनगर परिसरात घडली आहे. दिव्या उबाळे व कार्तिक कांबळे अशी मृत मुलांची नावे आहेत. दोघे घराबाहेर खेळत असताना पाणी साठवण्याच्या खड्ड्यात पडले. बराच वेळ मुलं दिसत नसल्याने कुटुंबीयांनी शोध घेतला असता ही घटना उघडकीस आली. स्थानिक नागरिकांनी दोघांना तातडीने शासकीय रुग्णालयात दाखल केले, मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. या घटनेनंतर परिसरात शोककळा पसरली असून कुटुंबीयांनी एकच आक्रोश केला आहे. 

 

18 May 2026 08:44 AM (IST)

श्रीकांत शिंदे आज नाशिक दौऱ्यावर

शिवसेना नेते आणि खासदार श्रीकांत शिंदे आज नाशिक दौऱ्यावर. नाशिक आणि दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघातील शिवसेना पदाधिकाऱ्यांसोबत घेणार बैठक. बैठकीला मंत्री उदय सामंत आणि दादा भुसे देखील राहणार उपस्थित. नाशिक नंतर श्रीकांत शिंदे उत्तर महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यात देखील जाऊन घेणार आहेत आढावा. संघटना मजबुतीकरण आणि इतर मुद्द्यांवर शिवसेना पदाधिकाऱ्यांसोबत श्रीकांत शिंदे करणार चर्चा. आगामी जिल्हा परिषद निवडणुका संदर्भात देखील श्रीकांत शिंदे आढावा घेण्याची शक्यता. 

18 May 2026 08:43 AM (IST)

मराठवाड्याची जीवनवाहिनी धोक्यात... 

मराठवाड्याची जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या जायकवाडी धरणातील साठा उन्हामुळे झपाट्याने घटत आहे. वाढते तापमान, बाष्पीभवन आणि शेतीसह पिण्याच्या पाण्यासाठी सुरू असलेल्या उपशामुळे धरणाचा साठा 40.80 टक्क्यांवर आला आहे
13 एप्रिलला जायकवाडी धरणात 56.04 टक्के पाणीसाठा होता. एका महिन्यात 13 मे रोजी तो 46.14 टक्क्यांवर आला. 16 मे रोजी सकाळी धरणात केवळ 885.840 दशलक्ष घनमीटर जिवंत जलसाठा शिल्लक राहिला आहे. उन्हाची तीव्रता वाढल्याने गेल्या 24 तासांत तब्बल 1.875 दशलक्ष घनमीटर पाण्याचे बाष्पीभवन झाले आहे. शेतीसाठी डाव्या कालव्यातून 2 हजार 200 क्युसेसने दररोज पाणी सोडले जात आहे. पाणी संकट निर्माण होऊ नये म्हणून अधिकारी संपूर्ण जलनियोजनावर बारीक लक्ष ठेवून आहेत. कालव्यांमधील पाणी वाटप, बॅक वॉटर सिंचन आणि आगामी पावसाळ्यापर्यतच्या पाणी वापराचा काटेकोर आढावा घेतला जात आहे.

 

18 May 2026 08:01 AM (IST)

कायदा आणि  सुव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल

छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यातील  कन्नड शहरात कायदा आणि  सुव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. कन्नड शहर पोलीस स्टेशनच्या वतीने बसविण्यात आलेल्या ७० अत्याधुनिक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे उद्घाटन पालकमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. शहरातील प्रमुख चौक, बाजारपेठ, शासकीय कार्यालय परिसर आणि संवेदनशील भागांमध्ये हे कॅमेरे बसविण्यात आले असून त्यांचे नियंत्रण पोलीस स्टेशनमधील कंट्रोल रूममधून करण्यात येणार आहे. या यंत्रणेमुळे शहरावर पोलीस प्रशासनाची अधिक प्रभावी नजर राहणार असून चोरी, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन आणि इतर गुन्हेगारी प्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होणार आहे.

 

18 May 2026 07:40 AM (IST)

अशोक खरात याचा आज ED कडून ताबा घेतला जाणार सूत्रांची माहिती 

अशोक खरात याचा आज ED कडून ताबा घेतला जाणार सूत्रांची माहिती. अशोक खरात याला आज सिन्नर न्यायालयात हजर करणार. लैंगिक शोषण आणि फसवणूक प्रकरणात अशोक खरात गेल्या 2 महिन्यापासून आहे कोठडीत. सिन्नर मधील आर्थिक फसवणूक प्रकरणात पोलिस कोठडीत असलेल्या अशोक खरातला आज न्यायालयीन कोठडी मिळाल्यास ED घेणार अशोक खरात याचा ताबा. ED कडून खरात प्रकरणात बेनामी संपतो आणि मनी लाँड्रिंग संशयाहून केला जात आहे स्वतंत्र तपास. अशोक खरात याच्याशी संबंधित रूपाली चाकणकर यांच्या सह अनेकांची ED ने या पूर्वी केली आहे चौकशी. 

18 May 2026 07:32 AM (IST)

चांदीच्या आयातीवर नवे निर्बंध

चांदीच्या आयातीसाठी आता परवानगी बंधनकारक-चांदी आयातीवर केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय-आता चांदीच्या अनेक प्रकारांना फ्री आयात धोरणातून काढून टाकण्यात आलं-चांदीला मर्यादित आयात श्रेणीत टाकण्यात आलं

 

18 May 2026 07:31 AM (IST)

नीट पेपरफुटी प्रकरणाचे धागेदोरे नांदेडपर्यंत

मुलीसाठी पेपर विकत घेणाऱ्या कुटुंबाची सी बी आय ने चौकशी केल्यानंतर पेपर विकत घेणाऱ्या पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण. अनेक पालक मोबाईल बंद ठेवून बसल्याची चर्चा. नीट पेपरफुटी प्रकरणात काल सी बी आय च्या पथकाने नांदेडमधील कदम कुटुंबाची तब्बल आठ ते नऊ तास चौकशी केली. पालकांना पुणे येथे हजर राहण्याची नोटीस बजावल्याची माहिती आहे. आपल्या मुलीसाठी 5 लाख रुपये खर्चून त्यांनी पेपर घेतल्याचा संशय आहे. सराव पेपर मध्ये 120 ते 130 गुण मिळवणाऱ्या मुलीला नीट मध्ये 560 गुण मिळाल्याने संशयावरून सी बी आय ने चौकशी केल्याची माहिती आहे. नांदेड मध्ये सी बी आय ने चौकशी केल्याने काही पालकांमध्ये आणि विशेषता कोचिंग क्लासेस सेंटर चालकांचे धाबे दणानले आहेत.

 

18 May 2026 07:30 AM (IST)

'लाडक्या बहिणीं'ना अखेरची संधी

जिल्हा महिला विभागात कागदपत्रे सादर करा,महिला विभागात कागदपत्रे सादर करण्याची मुभा,ई-केवायसीऐवजी कागदपत्रे सादर करा,लाडक्या बहिणीं'ना अखेरची संधी देण्यात आलीयं.मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेच्या ई-केवायसी
करण्याच्या मुदतीत योग्य ती कागदपत्र सादर करू न शकलेल्या लाडक्या बहिणींना जिल्ह्याच्या महिला विकास विभागात कागदपत्रे सादर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.या योजनेतील मार्च व एप्रिलचे अनुदान मागील आठवड्यात बुधवारपासून देण्यास सुरुवात झाली आहे. एप्रिलअखेर राज्यात एक कोटी 77 लाख लाडक्या बहिणी पात्र ठरलेल्या आहेत. आता ऑनलाइन ई-केवायसीऐवजी जिल्हा महिला विकास विभागात कागदपत्र सादर करण्याची मुभा सरकारने दिली आहे.

 

18 May 2026 07:14 AM (IST)

जरांगेंच्या आंदोलनाला मराठा समाजातून विरोध

 2 सप्टेंबरला गुलाल उधळला तो कसला होता?अजय बारसकरांचे मनोज जरांगेंना सवाल,मराठा समाजाचं नुकसान केल्याचा आरोप,मनोज जरांगे पाटलांनी 30 मे ला आंदोलनाची हाक दिलीय. जरांगे स्वतः उपोषणाला बसणार आहेत. जरांगेंच्या या आंदोलनाला आता मराठा समाजातून विरोध होतोय. एकेकाळचे त्यांचे सहकारी अजय बारसकर यांनी कुणबी म्हणून मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्यावर आता उपोषण कशासाठी असा सवाल उपस्थित केलाय.

 

18 May 2026 06:42 AM (IST)

पुण्यातील दगडूशेठ हलवाई गणपती संस्थानाला 'अ' वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा

पुण्यातील दगडूशेठ हलवाई गणपती संस्थानाला 'अ' वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा देण्यात आलाय. मुख्यमंत्री फडणवीसांनी ट्वीट करत याबाबत माहिती दिलीय.या क्षेत्राचा तीर्थक्षेत्र आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने सर्वांगिण विकास होईल असा विश्वास देखील फडणवीसांनी व्यक्त केलाय.

 

18 May 2026 06:42 AM (IST)

पार्थ पवार येऊन भेटले यात काही विशेष नाही- मुख्यमंत्री

पार्थ पवारांनी वर्षा निवासस्थानी जात मुख्यमंत्री फडणवीसांची भेट घेतली. राष्ट्रवादीत सुरू असलेल्या अंतर्गत वादाच्या पार्श्वभूमीवर भेट झाल्याची चर्चा आहे.मात्र भेटीत प्रशासकीय चर्चा झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिली माहिती .पार्थ पवार येऊन भेटले यात काही विशेष नाही. असं स्पष्टीकरण फडणवीसांनी दिलीय.या भेटीवर नितेश राणेंनी देखील प्रतिक्रिया दिलीय.सगळ्या प्रश्नांची उत्तर फडणवीसांकडे असतात म्हणून अनेक नेते भेट घेतात.असं नितेश राणे म्हणाले.

 

18 May 2026 06:41 AM (IST)

शरद पवार यांनी बोलावली पक्षाची महत्त्वाची बैठक 

20 तारखेला आमदार खासदारांसह निवडणुकीत पराभूत झालेले उमेदवार देखील राहणार उपस्थिती,शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली ही बैठक पार पडणार असून पक्षाची पुढची रणनीती ठरवली जाणार, 20 तारखेला YB सेंटर येथे बैठक पार पडणार

 

18 May 2026 06:41 AM (IST)

पुणे सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर शेतकरी करणार रास्ता रोको

इंदापूर तालुक्यात खडकवासल्याचे पाणी  कॅनलचे मिळावे यासाठी कळस पुणे सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर शेतकरी करणार  डाळज येथे रास्ता रोको- जावेद

 

18 May 2026 06:40 AM (IST)

नामकरण आवारेला उद्या न्यायालयात हजर करणार

नाशिक-जगदंबा पतसंस्थेचे चेअरमन नामकरण आवारे यांची पोलीस कोठडी संपणार असून त्यांना उद्या सिन्नर न्यायालयात  हजर केले जाईल

 

18 May 2026 06:40 AM (IST)

भोंदू अशोक खरातला उद्या  न्यायालयात हजर करणार 

नाशिक-भोंदू अशोक खरात यांची पोलीस कोठडी संपणार असून त्याला उद्या  सिन्नर न्यायालयात हजर केले जाणार आहे

 

18 May 2026 06:39 AM (IST)

व्ही. डी. सतीशन केरळच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार 

व्ही. डी. सतीशन केरळच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार, काँग्रेस नेते व्ही. डी. उद्या सतीशन केरळचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील, केरळमध्ये व्ही.डी.सतीशन सरकारचा उद्या शपथविधी; 21 मंत्री घेणार शपथ, आता केरळचे मुख्यमंत्री म्हणून व्ही.डी. सतीशन उद्या शपथ घेणार आहेत. त्यांच्याबरोबर 21 मंत्री देखील मंत्रि‍पदाची शपथ घेणार आहेत.

 

Sayali Patil

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

