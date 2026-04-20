Maharashtra Breaking News LIVE Today 20 April: विरोधकांकडून 70 कोटी महिलांचा विश्वासघात, महिलाविरोधी मानसिकतेचं प्रदर्शन- CM फडणवीस

Maharashtra Breaking News LIVE Updates 20 April 2026 : नाशिकमधील आयटी कंपनीमध्ये धर्मांतरणाच्या मुद्द्यावरून तापलेलं वातावरण आणि दर दिवशी होणारे नवे खुलासे या प्रकरणाला नवं वळण देत आहेत. तर, अशोक खरात प्रकरणीसुद्धा तपासाला नवं वळण मिळताना दिसत आहे. दरम्यान, महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर झाल्यानं महायुती आक्रमक झाली असून सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांसह महायुतीच्या नेत्यांची पत्रकार परिषद पाक पडेल तर, 21 एप्रिलला जांबोरी मैदान ते वरळी डोमपर्यंत महायुतीचा जनआक्रोश मोर्चा निघेल. ज्यामुळं राजकीय वर्तुळात या घडामोडीवर सर्वांचच लक्ष असेल. राज्यात एकिकडे अनेक घडामोडी घडत असतानाच सातत्यानं सुरू असणाऱ्या हवामान बदलांनीसुद्धा धास्ती वाढवली आहे. त्यामुळं पुढील 24 तासांमध्ये कोणत्या घडामोडी राज्यात विशेष लक्ष वेधून जाणार आणि क्षणाक्षणाला नेमकं काय घडणार, याबाबतच्या अपडेट एका क्लिकवर....
20 Apr 2026, 11:14 वाजता
70 कोटी महिलांचा विश्वासघात अन् विधेयकाची भृणहत्या....
लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकावरून नामंजूर होणं म्हणजे महिलाविरोधी मानसिकतेचं प्रदर्शन, देशातील 70 कोटी महिलांचा विश्वासघात अन् विधेयकाची भृणहत्या. दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी मिळेल असं वाटत असतानाच विरोधकांनी त्याला विरोध दर्शवला आणि देशभरात जल्लोष केला हे पाहणं खेदजनक- मुख्यमंत्री फडणवीस
20 Apr 2026, 11:07 वाजता
लोकसभेत नामंजूर झालेल्या महिला आरक्षण विधेयकावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय बोलणार?
लोकसभेत नामंजूर झालेल्या महिला आरक्षण विधेयकावरून राजकारण जोर धरू लागला आहे.. या विधेयकाच्या अनुषंगाने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे थोड्याच वेळात पत्रकार परिषद घेणार असून इंडिया आघाडी आणि महाविकास आघाडीकडून महिला आरक्षण विधेयकाला करण्यात आलेल्या विरोधावर मुख्यमंत्री भाष्य करणार आहेत.. यावेळी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाणांसह महायुतीतील प्रमुख महिला नेत्या उपस्थित राहणार आहेत.
20 Apr 2026, 10:54 वाजता
राज्यात पुढील दोन दिवस मुसळधार पावसासह गारपीटीची शक्यता
राज्यात पुढील दोन दिवस मुसळधार पावसासह गारपीटीची शक्यता हवामान विभागाचा अंदाज. सांगली सातारा कोल्हापूर सह मध्य महाराष्ट्रात मुसळधार पाऊस आणि गारपीट होण्याची शक्यता. मध्य महाराष्ट्रसह कोकण मराठवाड्यातल्या काही भागांमध्ये मुसळधार पाऊस आणि गारपीट होणार. कोकणात रत्नागिरी सिंधुदुर्ग किनारपट्टी भागात मुसळधार पावसात गारपीटीची अंदाज.
20 Apr 2026, 10:50 वाजता
आठवड्याच्या पहिल्या दिवशीच रेल्वे विस्कळीत; चाकरमान्यांचे हाल
कळवा कारशेड वरून निघालेली कल्याण ला जाणारी लोकल डोंबिवली स्थानकावरून कल्याणच्या दिशेने निघाल्यानंतरच लोकल रेल्वेचा डबा रुलावरून घसरल्याने वाहतूक विस्कळीत झालेली आहे रेल्वे प्रशासनाकडून युद्ध पातळी पातळीवर काम सुरू आहे सकाळी आठ वाजता डोंबिवली स्टेशन वरती आल्यानंतर रुलावरून डबा घसरल्याने वाहतूक विस्कळीत झालेली आहे. मुंबई त्याचप्रमाणे कल्याणच्या दोन टीम घटनास्थळी दाखल झालेले आहेत आणि युद्ध पातळीवरती काम सुरू आहे मात्र काम केव्हा पूर्ण होणार हे अद्याप अजून पर्यंत रेल्वे प्रशासना सांगण्यात आलेले नाही मात्र काल डोंबिवली आणि ठाणे यादरम्यान दहा तासाचा मेगाब्लॉक घेण्यात आले होते आणि या मेगाब्लॉकमध्ये डोंबिवली स्थानकातील प्लॅटफॉर्म नंबर एक वरती रुलाखालचे स्लीपर बदलण्याचे काम देखील हाती घेण्यात आलेले होते दहा तासाचा मेगाब्लॉक घेऊन सुद्धा अशा प्रकारचे घटना घडत असतील तर याबाबत नागरिकांनी संताप व्यक्त केलेला आहे.
20 Apr 2026, 10:44 वाजता
डोंबिवलीतील रेल्वे दुर्घटनेचे ठाण्यापर्यंत परिणाम
डोंबिवली रेल्वे स्थानकामध्ये रेल्वे रुळावरून गाडी घसरल्याने ठाणे रेल्वे स्थानकात देखील परिणाम. ठाणे ते कल्याण व सीएसएमटीकडे जाणाऱ्या रेल्वे मार्गावर वीस ते पंचवीस मिनिटे गाड्या उशिराने धावत आहेत. प्रवाशांची मोठी गर्दी सध्या ठाणे रेल्वे स्थानकात पाहायला मिळत आहे.
20 Apr 2026, 10:34 वाजता
युवा नेते जय पवारांचा अनोखा अंदाज; सर्वांना आठवले अजित पवार...
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे युवा नेते जय अजितदादा पवार यांनी बारामती मतदारसंघातील मुरूम गावात ग्रामस्थांशी मनमोकळा संवाद साधला. यावेळी एका उपस्थिताने अचानक “I Love You” अशी हाक दिली असता, जय दादांनीही तत्काळ “I Love You too” असे हसत प्रत्युत्तर दिले. या अनपेक्षित क्षणामुळे परिसरात एकच हशा पिकला आणि वातावरण अधिक उत्साही बनले. त्याचबरोबर या प्रसंगामुळे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या अशाच सहज, आपुलकीच्या शैलीची आठवणही उपस्थितांना झाली.
20 Apr 2026, 10:14 वाजता
मुख्यमंत्र्यांनी जनतेशी खोटं बोलू नये; राऊत असं का म्हणाले?
मुख्यमंत्र्यांनी जनतेशी खोटं बोलू नये. लोकसभेतील महिला विधेयक हे घटनादुरुस्तीचं होतं. महिला आरक्षण 2023 लाच मंजूर झालं होतं, विधेयकावरून होणाऱ्या राजकीय नाट्यावर संजय राऊतांनी सत्ताधाऱ्यांचे कान टोचले.
20 Apr 2026, 09:58 वाजता
सांगलीमध्ये गारांचा वर्षाव, वादळी वाऱ्यासह जोरदार गारपीट
सांगलीमध्ये प्रचंड अशी गारपीट झाली आहे. गारांचा वर्षाव जणू सांगली वर झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले आहे.वादळी वाऱ्यासह आणि विजांच्या कडकडाटा हा गारांचा पाऊस पडला आहे. गारांचा वर्षाव होऊन रस्त्यांवर अक्षरशः गारांचा खच पडला होता. गारांच्या वर्षावामुळे रस्त्यांवर अक्षरशा गारांची चादर पसरल्याचं चित्र निर्माण झाले होते. सकाळपासून सांगली शहराचा परिसरामध्ये प्रचंड उखाडा निर्माण झाला होता आणि सायंकाळ नंतर अचानक ढगाळ वातावरण होऊन अनेक ठिकाणी अवकाळी पावसाची जोरदार हजेरी लागली होती. सांगली शहरांमध्ये मात्र प्रचंड अशी गारपीट झाल्याचे पाहायला मिळालेला आहे, सुमारे अर्धा तास या ठिकाणी गारपीट सुरू होती.
20 Apr 2026, 09:50 वाजता
नमाज पठण अन्... नाशिकसारखंच प्रकरण नागपूरमध्ये; रियाज काजी अटकेत
नागपुरातील एका एनजीओ मध्ये काम करणाऱ्या तरुणींवर धार्मिक नियम आणि परंपरा पाळण्यासंदर्भात दबाव आणले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मानकापूर पोलिस स्टेशन मध्ये यासंदर्भात झालेल्या तक्रारीतून समोर आला आहे... याप्रकरणी एनजीओ चालकाला अटक करण्यात आली आहे. एनजीओ चा संचालक "रियाज काजी" याप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. युनिव्हर्सल मल्टीपर्पस सोसायटी या नावाने तो संस्था चालवत होता. तिथे काम करणाऱ्या काही तरुणींवर तुम्ही नमाज पठण केले पाहिजे, रोजे ठेवले पाहिजे, एकमेकांना अभिवादन करताना खुदा हाफिज बोलले पाहिजे असं दबाव आणत असल्याचा आरोप तिथे काम करणाऱ्या तरुणींनी केला असल्याची माहिती आहे .. मा एनजीओचा प्रमुख असून ही तरुणींनी आपल्या धार्मिक विश्वासाच्या विरोधात जाऊन परधर्मातील परंपरा पाळण्यास नकार दिल्यानंतरही वारंवार रियाज काजी सातत्याने त्या धार्मिक नियमांच्या बद्दल आग्रह धरायचा असा तक्रारकर्त्या तरुणींचा आरोप आहे. एवढेच नाही तर चार पैकी एका तरुणीने रियाज काझीने तिच्यासोबत अश्लील वागणूक केल्याचे आरोप ही केले आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी रियाज काजी या एनजीओ प्रमुखाला अटक केली आहे.
20 Apr 2026, 08:46 वाजता
मुंबई मध्य रेल्वेचा प्रवास खोळंबला...
कल्याणकडे जाणाऱ्या धीम्या गाड्यांवर परिणाम झाला आहे. काही वेळातच याचा परिणाम सीएसएमटीकडे जाणाऱ्या धीम्या गाड्यांवरही होईल. जर ही समस्या वेळेवर सोडवली नाही, तर आज कल्याण ते सीएसएमटी जाणारी 10.25 ची एसी लोकल प्रभावित किंवा रद्द होण्याची शक्यता आहे. जलद गाड्यांमध्ये प्रचंड गर्दी असेल. सर्वांना अत्यंत काळजीपूर्वक आणि खबरदारीने प्रवास करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. कृपया त्यानुसार आपल्या प्रवासाचे नियोजन करा आणि घाबरून जाऊ नका.