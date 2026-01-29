Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी पहा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 29 January 2026: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं बुधवारी, 28 जानेवारी 2026 रोजी बारामतीत झालेल्या विमान अपघातात दुर्दैवी निधन झालं आहे. त्यांच्या अकाली निधनाने महाराष्ट्रभर दुःखाची लाट पसरली असून, आज बारामतीत त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. बारामतीमधील प्रत्येक अपडेट तुम्ही या लाइव्ह ब्लॉगमध्ये पाहू शकता. याशिवाय देशीविदेश ते खेकड्यापाड्यातील प्रत्येक छोट्या मोठ्या घडामोडींचा धावता आढावा तुम्ही या ब्लॉगच्या माध्यमातून तुम्ही एका क्लिकवर मिळवू शकता.. लाइव्ह अपडेट्ससाठी पेज रिफ्रेश करत राहा.
29 Jan 2026, 10:05 वाजता
अमेरिकेच्या फेड रिझर्व्हने व्याजदर स्थिर ठेवले
अमेरिकेच्या फेडरल ओपन मार्केट कमिटीने गेल्या तीन बैठकींमध्ये दरकपात केल्यानंतरही व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल न करता ते 'जैसे थे' ठेवले आहेत.
29 Jan 2026, 09:45 वाजता
अजित पवारांच्या आईला अपघाताची बातमी न कळावी म्हणून फार्महाऊसवर केबल तोडली
अजित पवारांच्या विमान अपघाताची बातमी त्यांच्या आईंना न कळावी म्हणून फार्महाऊसवरील व्यवस्थापकाने टीव्हीची केबल तोडली. सकाळी साडेआठ वाजता अपघाताची बातमी आली, तरीही व्यवस्थापकांनी आईंना पुढच्या बातम्या न कळू देण्यासाठी मोबाईल फ्लाईट मोडवर ठेवला. आई बारामतीकडे चालत निघाल्या, पण शेवटी त्यांना व्यवस्थापकांनी बारामतीतील बंगल्यावर घेऊन गेले.
29 Jan 2026, 09:22 वाजता
पुणे-पासून कर्नाटकाकडे जाणारा 83 किलो गांजा जप्त
राजारामपुरी पोलिसांनी पुण्याहून कर्नाटकात नेण्यात येणारा 83 किलो गांजा जप्त केला. वाहनचालक समीर पापा शेख याला अटक करण्यात आली असून, मूळ मालकाचा शोध सुरू आहे.