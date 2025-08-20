Maharashtra Rain Live Update : रायगड जिह्यात पावसाचा रेड अलर्ट; प्रमुख नद्या इशारा पातळीच्या वर

Maharashtra Mumbai Rain LIVE Updates 20 August 2025: मुंबईसह महाराष्ट्राला अनेक ठिकाणांना मुसळधार पावसाचा फटका बसला आहे. मुंबईसह अनेक ठिकाणी रेड-अलर्ट देण्यात आला असून शाळा, कॉलेजना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. दरम्यान पावसामुळे मराठवाडा, विदर्भात शेतीचं नुकसान झालं असून, यावरुन सत्ताधारी-विरोधक आमने सामने येण्याची शक्यता आहे. तसेच मंगळवारी मुंबईची लाईफ लाईन लोकल विस्कळीत झाली होती. मध्य रेल्वे तब्बल 8 तास ठप्प होती तर पश्चिम रेल्वे धिम्यागतीने सुरु होती. तसेच सगळ्यांचे BEST च्या निकालाकडे लक्ष लागून राहिले आहे. या ब्लॉगच्या माध्यमातून शहर, राज्य, देश आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रत्येक अपडेट जाणून घ्या.
20 Aug 2025, 08:04 वाजता
पंचगंगा नदीने इशारा पातळी ओलांडली
कोल्हापूर जिल्ह्यात पडलेल्या मुसळधार पावसामुळे पंचगंगा नदीने इशारा पातळी ओलांडलीय. सध्या पंचगंगा नदीची वाटचाल धोका पातळीकडे सुरू आहे. पंचगंगा नदीची इशारा पातळी 39 फूट असून धोका पातळी ही 43 फूट इतकी आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक भागात अतिवृष्टी झाल्याने सर्वच धरणातून मोठ्या प्रमाणात विसर्ग सुरू करण्यात आलाय.. त्यामुळे सर्वच नद्यांची पाणी पातळी मोठी वाढ झालीय. दरम्यान अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यात अनेक भागात पडझडी झाल्यात. मौजे मल्हारपेठ गावामध्ये भिंत पडून रात्री तिघेजण जखमी झालेत.
20 Aug 2025, 07:57 वाजता
मुंबईत 24 तासांत पावसाचा हाहाकार, एकनाथ शिंदेंकडून प्रशासनाला निर्देश, महापालिकेकडून काय उपाययोजना?
मुंबईत 24 तासांत पावसाचा हाहाकार, एकनाथ शिंदेंकडून प्रशासनाला निर्देश, महापालिकेकडून काय उपाययोजना?
20 Aug 2025, 07:53 वाजता
रायगड जिह्यात पावसाचा रेड अलर्ट; प्रमुख नद्या इशारा पातळीच्या वर
रायगड जिल्ह्यात आज सलग सहाव्या दिवशी पावसाचा मुक्काम आहे. आज हवामान खात्याने पावसाचा रेड अलर्ट दिलाय. जिल्ह्याच्या सर्वच भागात अधून मधून मध्यम ते किरकोळ स्वरूपाच्या सरी कोसळत आहेत. कुंडलिका, अंबा, पाताळगंगा या प्रमुख नद्या इशारा पातळीवरून वाहत आहेत. दरम्यान नवी मुंबई महापालिकेच्या मोर्बे धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आल्याने नदी काठच्या गावांना सतर्कतेचा सूचना देण्यात आल्यात. पावसाचा जोर कमी असला तरी दाट ढगाळ वातावरण आहे. आजही जिल्ह्यात सर्व शाळा कॉलेजेसना सुट्टी देण्यात आली आहे.
20 Aug 2025, 07:51 वाजता
सातारा जिल्ह्यात मुसळधार पावसामुळे सहा तालुक्यातील 129 कुटुंबांमधील 361 नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवलं
सातारा जिल्ह्याच्या पश्चिम भागामध्ये पावसाची संततधार सुरूच असून यामुळे नागरिकांच्या जनजीवनावर याचा परिणाम जाणवू लागला आहे जिल्ह्यातील मुख्य धरणं शंभर टक्के भरण्याच्या जवळ पोहोचली असल्यामुळे धरण प्रशासनाने धनातून विसर्ग करण्याचा निर्णय घेत धरणातून पाणी सोडल आहे. यामुळे जिल्ह्यातील पश्चिमेकडून वाहणाऱ्या सर्वच नद्या दुथड्या भरून वाहू लागल्या आहेत यामुळे अनेक गावांना जोडणारे पूल पाण्याखाली गेले आहेत तसेच काही गावातील घरांमध्ये पाणी शिरण्याचा धोका असल्यामुळे या गावातील अनेक कुटुंबांना स्थलांतरित करण्यात आल आहे यामध्ये पाटण कराड महाबळेश्वर वाई सातारा या सहा तालुक्यातील 129 कुटुंबातील 361 लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आल आहे तसेच जिल्ह्यातील दहा रस्ते सुद्धा पाण्याखाली गेले असून हे वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आले आहेत. ज्या भागांना पावसाचा रेड अलर्ट देण्यात आले आहे त्या भागातील नागरिकांनी कामाव्यतिरिक्त घराबाहेर पडू नये तसेच ज्या रस्त्यांवरून किंवा पुलांवरून पुराचं पाणी गेल आहे या ठिकाणाहून प्रवास करू नये तसंच नदी पत्राच्या जवळ जाऊ नये असं आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे.
20 Aug 2025, 07:49 वाजता
पुणे जिल्ह्यातील अनेक शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय
पुणे परिसरात होत असलेल्या अतिवृष्टीमुळे घाटमाथांवरील शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आज पुणे जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने भोर, वेल्हा, मुळशी, मावळ, जुन्नर, आंबेगाव आणि खेड या तालुक्यामधील शाळा बंद देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या परिसरात होत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे खबरदारी म्हणून शाळा बंद ठेवण्यात आले आहेत.
20 Aug 2025, 07:49 वाजता
Maharashtra Weather News : मेघगर्जना, वादळी वारे अन् पावसाचा मारा; पुढच्या 24 तासांत संकटाची शक्य ती सर्व रुपं दिसणार...
वारा, पाऊस, ढगांचा गडगडाट.... सगळंच तर होतंय. पाऊस आणखी किती धडकी भरवणार? कधी संपणार हे पर व?
वारा, पाऊस, ढगांचा गडगडाट.... सगळंच तर होतंय. पाऊस आणखी किती धडकी भरवणार? कधी संपणार हे पर्व? #news #maharashtra #weather
20 Aug 2025, 07:48 वाजता
मांजरीतली पाटबंधारे विभागाची 153 एकर शासनाने पुन्हा ताब्यात घेतली...
भाडेतत्वावरचा करारनामा संपलेला असतानाही सुभाष शेतकी संघाने ही शासकीय परस्पर बिल्डरच्या घशात घातल्याचा प्रकार आला होता समोर. माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि प्रसारमाध्यमांनी या शासकीय जमीन घोटाळ्याचा पर्दाफाश करताच शासनाने ही जमीन परत शासन जमा करण्याचे दिले आदेश
20 Aug 2025, 07:47 वाजता
वाहून गेलेल्या 9 पैकी 8 जणांचे मृतदेह सापडले, एकाचा शोध अजूनही सुरू
नांदेड मधील मुखेड तालुक्यातून एकूण 9 जण पुराच्या पाण्यात वाहून गेले होते.यातील 8 जणांचे मृतदेह सापडले आहेत. तर एकाचा शोध अजूनही सुरूच आहे.हसनाळ गावातून वाहून गेलेल्या पाचही जणांचा शोध लागला असून पाचही जणांचे मृतदेह हाती लागले आहेत. यात चार महिलांचा समावेश असून एका पुरुषाचा समावेश आहे.तर धडकनाळ येथून एक कार आणि ऑटोवाहून जाऊन 4 जण बेपत्ता झाले होते. होती.यातील 3 जणांचे मृतदेह सापडले असून अजूनही एकाचा शोध सुरु आहे.
20 Aug 2025, 07:47 वाजता
हतनुर धरणाचे 24 दरवाजे उघडले 16 दरवाजे उघडले
जळगाव जिल्ह्यातील हतनूर धरणाचे 24 दरवाजे उघडण्यात आले असून धरणातून 1 लाख 25 हजार क्युसेक इतका प्रचंड पाण्याचा विसर्ग हा तापी नदी पात्रात सोडण्यात येत असून प्रशासनाच्या वतीने तापी नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे तसेच स्थानिक प्रशासनासही जिल्हा प्रशासनाने अलर्ट राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. विदर्भ मध्य प्रदेश सह जळगाव जिल्ह्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे धरणात पाण्याची आवक वाढत असल्याने धरणाचे 24 दरवाजे उघडून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग असून धरणात पाण्याची आवक वाढल्यास निसर्गही वाढण्याची शक्यता पाटबंधारे विभागाने वर्तवली आहे.
20 Aug 2025, 07:37 वाजता
नांदेड जिल्ह्यात 126 जनावरांचा पुराच्या पाण्यात वाहून जाऊन मृत्यू
नांदेड जिल्ह्यात 126 जनावरांचा पुराच्या पाण्यात वाहून जाऊन मृत्यू झाला आहे.पशुधनाची मोठ्या प्रमाणात हानी झाल्यानं पशुपालक शेतकऱ्यांचं कोट्यावधी रुपयांचं नुकसान झालं आहे. लेंडी प्रकल्पाच्या बाधित क्षेत्रांत पशुपालकांचं जनावरे वाहून जाऊन सर्वाधिक मोठं नुकसान झालं आहे.मृत जनावरांमध्ये गायी,म्हशी,शेळ्या अशा दुधाळ जनावरांचा समावेश आहे.