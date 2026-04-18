Maharashtra Breaking News LIVE Updates today 18 April 2026: महिला आरक्षणासाठी बोलावलेल्या अधिवेशनाचा तिसरा दिवस..एनडीएच्या सर्व खासदारांना दिल्लीतच थांबण्याचे सख्त निर्देश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रामध्ये गाजत असलेल्या अशोक खरात प्रकरणातील खरातचा निकावर्तीय जितेंद्र शेळकेंच्या अपघाती मृत्यूवर अनेकांना शंका. सत्य बाहेर येऊ नये यासाठी जितेंद्र शेळकेंचा अपघात घडवल्याचा तृप्ती देसाई आणि सुषमा अंधारेंचा संशय. नाशिक लैंगिक शोषण आणि धर्मांतर प्रकरणातील आरोपी निदा खान मुंब्र्यात असल्याची माहिती....मुंब्रा पोलिसांच्या मदतीने निदा खानचा शोध.. तर निदाचा पती पोलिसांच्या ताब्यात..याबद्दलचे अपडेट्स तसेच राज्यासह देशभरात घडणाऱ्या प्रत्येक घडामोडींचे अपडेट्स मिळावा या ब्लॉगच्या माध्यमातून...
18 Apr 2026, 08:19 वाजता
नाशिक लैंगिक शोषण आणि धर्मांतर प्रकरणी, निदा खानचा पती पोलिसांच्या ताब्यात
18 Apr 2026, 08:02 वाजता
निदा खानची एसआयटीकडून शोधमोहीम सुरू
मुंब्रा पोलिसांच्या मदतीनं निदा खानची एसआयटीकडून शोधमोहीम सुरूये...निदा खाननं मुंब्र्यात तीन ठिकाणं बदलल्याची माहिती समोर आलीये.... निदा खान मुंब्र्यात असल्याची माहिती निदा खानच्या पतीनं दिल्याची माहिती सुत्रांनी दिलीये....निदा खान मूळची भिवंडीची असून मागील काही वर्षापासून ती मुंब्र्यात राहत होती, अशी माहिती सूत्रांनी दिलीय
18 Apr 2026, 07:41 वाजता
पुणे विमानतळ टेक ऑफ सेवा सकाळी 8 वाजेपासून पुन्हा सुरू
पुणे विमानतळ टेक ऑफ सेवा सकाळी 8 वाजेपासून पुन्हा सुरू होते...तर बोर्डिंग सेवा साडे सातपासून ऑलरेडी सुरू झाली... एअरफोर्सच्या फायटर प्लेनला अपघात झाल्याने पुणे विमानतळावरील प्रवासी वाहतूक सेवा मध्यराञीपासून विस्कळीत झाली होती ती सकाळपासून पुन्हा सुरू होतेय
18 Apr 2026, 07:41 वाजता
नाशिक धर्मांतर प्रकरणातली मास्टरमाईंडच्या अटकेपासून वाचण्यासाठी हालचाली सुरू
नाशिक धर्मांतर प्रकरणातली मास्टरमाईंड निदा खानने अटकेपासून वाचण्यासाठी वकिलामार्फत हालचाली सुरू केल्या आहेत. धक्कादायक म्हणजे, निदा खानने 'प्रेग्नन्सी'चे कारण देत न्यायालयात अटकपूर्व जामिनसाठी अर्ज दाखल केलाय.... नाशिकच्या आयटी कंपनी धर्मांतर प्रकरणात पोलिसांकडून निदा खानचा शोध सुरू आहे, धर्मांतर प्रकरणात अनेकजण गजाआड आहेत, दरम्यान या प्रकरणात निदा खान मास्टरमाईंड असल्याचा संशय आहे, त्यामुळे या प्रकरणानंतर निदा खान पसार झाली आहे. निदा खानचं नेटवर्क हे फक्त महाराष्ट्रापुरताचं नव्हे तर इतर राज्यात देखील असल्याचा संशय एसआयटीला आहे.....
18 Apr 2026, 07:28 वाजता
राज्यातील सर्व शाळांबद्दल राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची...राज्य सरकारचा मोठा निर्णय...नियम मोडल्यास 1 लाख रुपये दंड, तसंच शाळेची मान्यताही रद्द होणार
18 Apr 2026, 06:56 वाजता
दीपक लोंढेची काल 12 तास कसून चौकशी
दीपक लोंढेची काल 12 तास कसून चौकशी, आज पुन्हा एकदा चौकशी होणार, समता पतसंस्थेत लोंढेच्या नावाने चार खाती....
18 Apr 2026, 06:56 वाजता
इराण-अमेरिका तणावादरम्यान जगाला मोठा दिलासा
इराण-अमेरिका तणावादरम्यान जगाला मोठा दिलासा, अखेर इराणकडून होर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे खुली, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या दृष्टीने सकारात्मक पाऊल...
18 Apr 2026, 06:55 वाजता
मुंबईत 164 शाळा अनधिकृत
मुंबईत 164 शाळा अनधिकृत.. मुंबई मनपाकडून अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर... चेंबूर, गोवंडी भागात सर्वाधिक अनधिकृत शाळा...हजारो विद्यार्थ्यांचं भवितव्य टांगणीला...
18 Apr 2026, 06:55 वाजता
जितेंद्र शेळकेंच्या अपघाती मृत्यूवर अनेकांना शंका
जितेंद्र शेळकेंच्या अपघाती मृत्यूवर अनेकांना शंका.... सत्य बाहेर येऊ नये यासाठी जितेंद्र शेळकेंचा अपघात घडवल्याचा तृप्ती देसाई आणि सुषमा अंधारेंचा संशय..
18 Apr 2026, 06:55 वाजता
आरोपी निदा खान मुंब्र्यात असल्याची माहिती
