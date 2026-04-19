Maharashtra News LIVE Today 19 April: वाशिमच्या मालेगाव–रिसोड–हिंगोलीच्या महामार्गावराला मोठमोठ्या भेगा

उष्माघातामुळे 25 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला असून राज्यातील वाढलेलं तापमान बघता दुपारच्या वेळेत घराबाहेर न पडण्याचं आवाहन सरकार कडून करण्यात आलं आहे. कोकणातील आंबा आणि काजू उत्पादक आक्रमक झाले असून 15 मे रोजी शेतकरी मुंबईकडे कुच करणार असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टींची घोषणा केली आहे.
19 Apr 2026, 09:58 वाजता
नेस्को ड्रग्स प्रकरणात आणखी एक अटक
नेस्को कार्यक्रमातील एका सुरक्षारक्षकाला अटक
सुरक्षारक्षक नेस्कोचा कर्मचारी नसून थर्डपार्टी इव्हेंट organizer
याच सुरक्षारक्षकाला हाताशी धरून आयुष्य साहित्य याने विना तिकीट कॉन्सर्टमध्ये केला प्रवेश
सुरक्षारक्षकाला लाच दिल्याची माहिती समोर
हजार ते दीड हजार रुपये लाच दिल्याची सूत्रांची माहिती
CCTV च्या आधारे पोलिसांनी घेतला शोध
सुरक्षारक्षकाला आधी चौकशीसाठी घेतलं होतं ताब्यात
रात्री उशीरला केली अटक
19 Apr 2026, 09:45 वाजता
वाशिमच्या मालेगाव–रिसोड–हिंगोलीच्या महामार्गावराला मोठमोठ्या भेगा
वाशिमच्या मालेगाव–रिसोड–हिंगोली या राष्ट्रीय महामार्गावराला मोठमोठ्या भेगा पडल्यात.. काँक्रिटच्या या मार्गावर शिरपूर ते वसारी दरम्यान तडे गेल्यानं हा रस्ता अत्यंत धोकादायक बनलाय.. त्यामध्ये दुचाकींचे टायर अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. परिणामी, दुचाकीस्वारांसाठी अपघाताचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे .विशेषतः रात्रीच्या वेळी या भेगा स्पष्टपणे दिसत नसल्यामुळे अपघाताचा धोका अधिक वाढतो. स्थानिक नागरिकांकडून आणि वाहन चालकांकडून याबाबत वारंवार तक्रारी करण्यात येत असतानाही अद्याप कोणतीही दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही.
19 Apr 2026, 07:58 वाजता
राज्यात उष्णतेची लाट
राज्यात उष्णतेची लाट निर्माण झालीये..विशेषता विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देशात सुर्य आग ओकताना दिसत आहे.. वाशिममध्ये उन्हाचा तडाखा वाढला असून 44 अंश तापमानाची नोंद झालीये..तर अनेक जिल्ह्यात पारा चाळीशी पार गेलाय.. उष्माघातामुळे वाशिमध्ये एका 25 वर्षांच्या तरुणाचा मृत्यू झालाय...दुपारी बाहेर पडणं टाळा.. बाहेर पडताना काळजी घ्या.. असं आवाहन जिल्हाधिकारी विश्वनात घुगे यांनी केलंय..
19 Apr 2026, 07:37 वाजता
राज्यात पुढील 3 दिवस पाऊस, गारपिटीचा इशारा
राज्याला घाम फोडणाऱ्या तापमानानंतर आता अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीचे संकट उभे राहिले आहे. हवामान खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील काही दिवस ठिकठिकाणी पावसाची चिन्हे असून, काही ठिकाणी गारपिटीची शक्यता आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रामुख्याने घाट परिसर, खान्देश, मराठवाडा आणि विदर्भाच्या काही भागांमध्ये २० ते २२ एप्रिल दरम्यान दुपारनंतर काही प्रमाणात ढगाळ हवामान राहील. मेघगर्जनेसह वादळी पावसाची शक्यता आहे.
19 Apr 2026, 07:24 वाजता
हापूस आंब्याच्या हंगामातील विक्रमी आवक
अक्षय्य तृतीयेच्या मुहूर्तावर मुंबई एपीएमसीमध्ये हापूस आंब्याच्या हंगामातील विक्रमी आवक झालीयं.. एकाच दिवशी तब्बल ९४ हजार ६ पेट्यांची आवक झाली ...... तर हापूसचे दर प्रति पेटी १ हजार ५०० ते ४ हजार रुपयांपर्यंत खाली आले आहे... त्यामुळे अक्षय्य तृतीयेच्या मुहूर्तावर हा गोडवा चाखण्याची संधी ग्राहकांना मिळणार असून सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर बाजारात मोठी उलाढाल अपेक्षित आहे.... या आवकेत महाराष्ट्रातील कोकण पट्ट्याचा मोठा वाटा असून ५८ हजार ८९४ पेट्या रत्नागिरी, देवगड, सिंधुदुर्ग या भागांतून दाखल झाल्या आहेत.... तर इतर राज्यांतून ३५ हजार ११२ पेट्यांची आवक झाली आहे.....
19 Apr 2026, 06:56 वाजता
"त्यांना याचे परिणाम भोगावे लागतील..." पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा कोणाला इशारा?
विरोधकांनी महिलांच्या स्वप्नांचा भंग केला...त्यांना याचे परिणाम भोगावे लागतील..असा थेट इशारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिलाय...विरोधकांना त्यांच्या पापाची शिक्षा मिळणार असंही ते म्हणालेत...लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर झालं..या मुद्यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारो केले जात आहेत... याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाला संबोधित केलं..यावेळी त्यांनी काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांवर सडकून टीका केलीये..
19 Apr 2026, 06:56 वाजता
माफी मागा, अन्यथा जनआंदोलन उभारू
माफी मागा, अन्यथा जनआंदोलन उभारू... वारकरी बैठकीतून शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला इशारा... विकास लवांडेंनी जाहीर केलेल्या यादीनंतर वारकरी आक्रमक...
19 Apr 2026, 06:55 वाजता
नाशिक धर्मांतर प्रकरणी IT कंपन्या रडारवर
नाशिक धर्मांतर प्रकरणी IT कंपन्या रडारवर....डिजिटल पुरावे पोलिसांच्या हाती...सर्व आरोपींचे मोबाईल क्लोनिंग
19 Apr 2026, 06:55 वाजता
नाशिकमध्ये आता गजवा-ए-हिंदची धक्कादायक घटना
नाशिकमध्ये आता गजवा-ए-हिंदची धक्कादायक घटना... तंजीर इनामदारला 22 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी....धर्मांतर करण्यासाठी तरुणीवर दबाव आणल्याचा आरोप...
19 Apr 2026, 06:54 वाजता
काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधींचा भाजपवर घणाघात
सत्तेत टिकून राहण्यासाठी महिला आरक्षणाचा प्रयत्न फसला, काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधींचा भाजपवर घणाघात, देशातल्या महिला मूर्ख नसल्याचं म्हणत सत्ताधा-यांना प्रत्युत्तर... दिल्लीत भाजपचं आंदोलन