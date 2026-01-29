Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

29 Jan 2026, 07:04 वाजता
अजित पवारांच्या विमान अपघाताचा तपास CID करण्याची शक्यता
Ajit Pawar passes Away : अजित पवार यांच्या विमान अपघाताचा तपास सीआयडी करण्याची शक्यता...अजित पवार यांच्यासह पाच जणांच्या अपघाती मृत्यू प्रकरणी गुन्हा दाखल...अकस्मात मृत्यूची नोंद करत गुन्हा दाखल...कुठल्या ही उच्च पदस्थ व्यक्ती यांच्या अकस्मात मृत्यूचा तपास सी आय डी ही तपास यंत्रणा करते...त्यामुळे या अपघाताचा तपास सुद्धा गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे जाण्याची शक्यता...काल बारामती मध्ये खाजगी विमानाचा अपघात होऊन अजित पवारांच्या सह ५ जणांचा झाला अपघाती मृत्यू