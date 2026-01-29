English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on JANUARY 29 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Jan 29, 2026, 07:11 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

29 Jan 2026, 07:04 वाजता

अजित पवारांच्या विमान अपघाताचा तपास CID करण्याची शक्यता

 

Ajit Pawar passes Away : अजित पवार यांच्या विमान अपघाताचा तपास सीआयडी करण्याची शक्यता...अजित पवार यांच्यासह पाच जणांच्या अपघाती मृत्यू प्रकरणी गुन्हा दाखल...अकस्मात मृत्यूची नोंद करत गुन्हा दाखल...कुठल्या ही उच्च पदस्थ व्यक्ती यांच्या अकस्मात मृत्यूचा तपास सी आय डी ही तपास यंत्रणा करते...त्यामुळे या अपघाताचा तपास सुद्धा गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे जाण्याची शक्यता...काल बारामती मध्ये खाजगी विमानाचा अपघात होऊन अजित पवारांच्या सह ५ जणांचा झाला अपघाती मृत्यू

अजित पवारांसोबत मुंबईच्या पिंकी माळीचा विमान अपघातात मृत्यू; काही महिन्यांपूर्वीच झाले होते लग्न

Ajit Pawar यांच्या शिवाय महाराष्ट्राचं राजकारण, समाजकारण बेचव अन् अळणी - संजय राऊत

CM कडून राज्यात 3 दिवसांचा प्रशासकीय दुखवटा जाहीर! तुमच्यावर काय परिणाम होणार? शाळा सुरु की बंद?

प्रताप सरनाईकांनी अजित पवारांना दिला होता 15 लाखांचा हिरेजडीत मोबाईल; नेमकं काय घडलं होतं?

&quot;आमचे दादा परत द्या...&quot; बारामती मेडिकल कॉलेजबाहेर कार्यकर्त्यांचा आक्रोश; पवार कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर

दरवाजे आतून बंद, अनेक कर्मचारी गायब; अजित पवार विमान दुर्घटनेच्या चौकशीदरम्यान VRS व्हेंचर्स कंपनीच्या कार्यालयात नेमकं काय घडलं?

Ajit Pawar Plane Crash : अजित पवारांच्या विमान दुर्घटनेनंतर शरद पवार बारामतीत दाखल, हेलिकॉप्टरमधून उतरताच....

अजित पवारांनी शेवटच्या कॅबिनेट बैठकीत घेतलेला मोठा आणि महत्वाचा निर्णय

ममता कुलकर्णी किन्नर आखाड्यातून बाहेर; अविमुक्तेश्वरानंद यांच्यावर वादग्रस्त आरोप !

Ajit Pawar: मोदींपासून गडकरींपर्यंत सगळेच हळहळले... अमित शाह तर म्हणाले, &#039;माझ्या...&#039;; जाणून घ्या कोणत्या नेत्याने काय म्हणालं?

