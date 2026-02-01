English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on FEBRUARY 01 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.  

Aashish Udas | Feb 01, 2026, 09:39 AM IST
1 Feb 2026, 09:33 वाजता

बजेटआधीच दरवाढीचा भडका, व्यावसायिक गॅस सिलेंडर महागला 

 

LPG Gas : आज देशाचं बजेट सादर होणार आहे ... पण हे बजेट सादर होण्यापूर्वीच देशातील सर्वसामान्यांना महागाईचा झटका लागला आहे... ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांनी एलपीजी सिलेंडरच्या किंमतींमध्ये वाढ केली आहे... 1 फेब्रुवारी 2026 पासून दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नई यांसारख्या प्रमुख शहरांसह देशभरात एलपीजी सिलेंडरच्या दरात वाढ झाली आहे... एलपीजी सिलेंडरच्या किंमतींत झालेली वाढ ही 19 किलोंच्या व्यावसायिक सिलेंडरच्या किंमतींत करण्यात आली आहे. बजेटच्या दिवसापासून सिलेंडर 50 रुपयांपर्यंत महाग झाला आहे. दरम्यान, 14 किलोंच्या घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या किंमतीत कोणताही बदल झालेला नाही.

1 Feb 2026, 09:11 वाजता

फडणवीस झेडपीचा प्रचार करणार नाही, अजित पवारांच्या निधनामुळे निर्णय

Devendra Fadnavis : अजित पवार यांच्या निधनामुळे यंदा जिल्हा परिषद निवडणूक प्रचार न करण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा निर्णय.. 7 दिवसांत 22 प्रचारसभा देवेंद्र फडणवीस करणार होते...12 जिल्हा परिषदांच्या होणार निवडणुका... 5 तारखेपर्यंत प्रचारअवधी ; परंतू मुख्यमंत्री एकही सभा घेणार नाहीत...अजित पवार यांच्या निधनामुळे मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या सर्व सभा केल्या रद्द

1 Feb 2026, 08:35 वाजता

दिग्दर्शक रोहित शेट्टीच्या बंगल्यावर गोळीबार

 

Rohit Shetty : प्रसिद्ध बॉलीवूड निर्माता-दिग्दर्शक रोहित शेट्टीच्या बंगल्यावर गोळीबार करण्यात आलाय.. अज्ञात आरोपीनं 6 राऊंड फायर केले त्यानंतर आरोपी बाईकवरुन फरार झालाय. दरम्यान मुंबई पोलिस आणि फॉरेन्सिक टीम घटनास्थळी दाखल झाली असून पोलिसांनी रोहित शेट्टीच्या बंगल्याच्या सुरक्षेत वाढ केलीये.. पोलीस सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे आरोपीचा शोध घेत आहेत.. या घटनेने पुन्हा एकदा सेलिब्रिटींच्या सुरक्षेकडे लक्ष वेधलंय.. 

1 Feb 2026, 08:02 वाजता

भाजप देशभर अर्थसंकल्प पोहोचवणार

 

BJP on Budget : भाजप देशभर अर्थसंकल्प पोहोचवणार...सोशल मीडियावर अर्थसंकल्पाच्या व्यापक प्रचाराची मोहीम...1 ते 15 फेब्रुवारीदरम्यान 150 विशेष पत्रकार परिषदा...केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, खासदार, आमादरांचा सहभाग

1 Feb 2026, 07:35 वाजता

बजेटमुळे शेअर मार्केट आज सुरू असणार

 

Share Market : यावर्षी चा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा आज सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे रविवार असूनही आज शेअर मार्केट सुरु राहणार आहे..सामान्य वेळेप्रमाणे शेअर मार्केट सुरु राहणार आहे. सकाळी 9:15 ते दुपारी 3:30 पर्यंत शेअर मार्केट सुरु राहणार आहेत..यावेळी बाजारात चढ उतार पहायला मिळणार आहेत.. अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारामन या अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.. भारतात दुसऱ्यांदा असं घडलाय की रविवारी शेअर मार्केट सुरु राहणार आहे. याआधी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात 28 फेब्रुवारी 1999 रोजी रविवारी हा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता...
 

 

1 Feb 2026, 07:33 वाजता

संसदेत आज देशाचं बजेट सादर होणार

 

 

Budget 2026 :  संसदेत आज देशाचं बजेट सादर होणार आहे...केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभेत बजेट मांडतील...या बजेटमध्ये अर्थव्यवस्थेच्या शाश्वत वाढीसह रोजगार निर्मितीवर भर दिला जाण्याची शक्यता आहे...सोबतच अमेरिकेच्या टॅरिफपासून उद्योगांचं संरक्षण करण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या जातील...सोबत या बजेटमध्ये कृषी, आरोग्य क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे...अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा हे नववे बजेट असणार आहे...त्यांनी या आधीच्या बजेटमध्ये जीएसटी आणि आयकराचे दर कमी केले आहेत...त्याचा फायदा सर्वसामान्यांना मिळाला आहे...यावेळी नोकरदार वर्गासाठी अर्थमंत्री काय घोषणा करणार याकडे सर्वांचं लक्ष आहे... 
 

