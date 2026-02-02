Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Aashish Udas | Feb 02, 2026, 07:50 AM IST
2 Feb 2026, 07:34 वाजता

कल्याणमध्ये ठाकरेंचा बेपत्ता नगरसेवक परतला

 

 

KDMC : केडीएमसीत शिवसेना BBT पक्षाचे बेपत्ता असलेल्या चार नगरसेवकांपैकी एक नगरसेवक घरी परतला...नगरसेवक मधुर म्हात्रे आखेर 16 दिवसानंतर घरी परतले...कार्यकर्त्यांनी त्यांचं जल्लोषात स्वागत केलं..नगरसेवक मधुर म्हात्रे, कीर्ती ढोणे, राहुल कोट आणि स्वप्नाली केने हे अनेक दिवसापासून नॉट रीचेबल होते.. शिवसेना UBTने नगरसेवकांवर कारवाईचा इशारा दिला होता.. अखेर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे कल्याण पूर्वेचे नगरसेवक मधुर म्हात्रे परतले

2 Feb 2026, 07:32 वाजता

मुंबईत सत्तास्थापनेचं सूत्र ठरणार

 

 

Mumbai : मुंबई महापालिकेच्या सत्ता स्थापनेचे सूत्र ठरणार..महायुती दोन गटात करणार नगरसेवकांची नोंदणी...भाजपचा एक गट तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र नोंदणी करणार...राष्ट्रवादी सोबत आल्याने महायुतीचा बहुमताचा आकडा 121 वर गेलाय...सकाळी 10 वाजता भाजप - शिवसेना नगरसेवकांना मुंबई महापालिकेत उपस्थित राहण्याचे निर्देश.. पालिका मुख्यालयात औपचारिक प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर नगरसेवक कोकण भवनाकडे होणार रवाना...कोकण भवनात दोन्ही गट स्वतंत्र नोंदणी करणार

