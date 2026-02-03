Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

3 Feb 2026, 08:08 वाजता
मुंबईत घर घेणाऱ्यांसाठी खूशखबर,म्हाडाकडून मुंबईतील 120 घरांसाठी लॉटरी
MHADA Lottery : मुंबईत घर घेऊ इच्छिणा-यांसाठी खूशखबर आहे...मुंबई म्हाडाची 120 घरांसाठी लॉटरी आली आहे... म्हाडाच्या मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाच्या अखत्यारीतील विविध वसाहतींमधील 120 सदनिका ‘प्रथम येईल त्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत असून, यासाठी म्हाडाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज नोंदणीची प्रक्रिया 05 फेब्रुवारी 2026 रोजी सकाळी 11.00 वाजेपासून सुरू होणार आहे... म्हाडाच्या मुंबई मंडळामार्फत ही संधी उपलब्ध करून देण्यात येत असून, यापूर्वी सोडतीद्वारे विक्रीसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या मात्र विविध कारणांमुळे रिक्त राहिलेल्या सदनिकांचा यात समावेश आहे...
3 Feb 2026, 07:50 वाजता
‘त्या’ फाईल्सचं रहस्य आणि राज्यसभेतून सुरु झाले राजकीय वाद
अपघाताआधी काही दिवस अजित दादांनी उल्लेख केलेल्या ‘त्या’ फाईल्सचं रहस्य काय, असा प्रश्न संजय राऊतांनी राज्यसभेत भाजपला विचारला; तर मानसिक संतुलन बिघडल्यामुळे राऊतांची विधानं नोंदवली गेली, ज्यावर राधाकृष्ण विखेंने पलटवार केला.
3 Feb 2026, 07:37 वाजता
पुणे महापौरपदासाठी शहर भाजपकडून 3 नावं
Pune : पुण्यात भाजपा कोअर कमिटीची बैठक पार पडलीय.. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडलीये..
या बैठकीत पुणे महापालिकेच्या महापौर पदासाठीच्या नावांवर चर्चा झालीये..आज महापौर, उपमहापौर पदासाठी भाजपा उमेदवारांचा अर्ज दाखल केला जाणार आहे.. पुणे महापौरपदासाठी शहर भाजपकडून 3 नावं भाजप प्रदेशाध्यक्षांकडे पाठवण्यात आली आहेत... मंजुषा नागपुरे, वर्षा तापकिर, मानसी देशपांडे या तीन महिला नगरसेवकांमध्ये पुणे महापौरपदासाठी जोरदार रस्सीखेच आहे. महापौरपदी कोणाची वर्णी लागणार याबाबत सस्पेन्स कायम आहे..
3 Feb 2026, 07:35 वाजता
अमेरिकेकडून भारताला मोठं गिफ्ट,भारतावर लादलेलं टॅरिफ 25 वरुन 18% कमी
Donald Trump : अमेरिकेनं भारताला मोठं गिफ्ट दिलंय.. भारतावर लादण्यात आलेलं टॅरिफ अमेरिकेनं 25 टक्क्यांवरुन थेट 18 टक्के कमी करण्याचा निर्णय घेतलाय. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील चर्चेनंतर हा करार झालाय..अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी फोनवरुन चर्चा केली.. त्यानंतर भारत-अमेरिका व्यापार कराराची घोषणा करण्यात आली.. या करारानुसार अमेरिकेने भारतावर लावलेला टॅरिफ 25 टक्क्यांवरून थेट 18 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला..डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म टुथ सोशल वर पोस्ट करत सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे त्यांचे घनिष्ठ मित्र असून ते एक प्रभावी आणि सन्माननीय नेते आहेत. दोन्ही नेत्यांमध्ये व्यापारासह अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली, तसेच रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवण्याबाबतही संवाद झाला. ट्रम्प यांच्या दाव्यानुसार, पंतप्रधान मोदी यांनी रशियन तेलाची खरेदी थांबवण्यास सहमती दर्शवली असून, अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणात तेल आणि इतर वस्तू खरेदी करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. यामध्ये अमेरिका तसेच संभाव्यतः व्हेनेझुएलाकडून ऊर्जा खरेदीचाही समावेश आहे.