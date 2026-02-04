Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

4 Feb 2026, 09:01 वाजता
मुंबई पोलिसांवर ड्रग्ज तस्करांचा हल्ला
Mumbai Police Attack : ड्रग्ज माफियांना पकडण्यासाठी नवी मुंबईतील उलवे परिसरात गेलेल्या मुंबई पोलिसांवर ड्रग्ज तस्करांनी हल्ला केलाय.. शगुन चौकाजवळ भर रस्त्यात पोलिसांवर हा हल्ला करण्यात आला. ड्रग्ज तस्करांनी तलवारी, कुऱ्हाडी आणि देशी बनावटीच्या पिस्तुलांनी पोलिस पथकावर हल्ला केला. या हल्ल्यात एका सहाय्यक पोलिस निरीक्षकासह चार पोलिस अधिकारी गंभीर जखमी झाले. या घटनेनंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला असून आरोपींचा शोध सुरू आहे.
4 Feb 2026, 08:52 वाजता
'विलीनीकरणाबाबत अजितदादांसोबत 14 बैठका'
Anil Deshmukh : दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणावरून सुरू असलेल्या कुरघोडीचं राजकारण काही संपण्याचं नाव घेत नाहीये...विलिनीकरणाबाबत अजितदादांसोबत 14 बैठका झाल्याचा दावा अनिल देशमुख यांनी केलाय...यातील काही बैठकांमध्ये आपणही होतो असंही शरद पवार गटाचे नेते अनिल देशमुख यांनी सांगत पुन्हा एकदा चर्चेला खतपाणी घातलंय... तर अशा काही बैठका, चर्चा झाल्या असत्या तर अजित पवारांनी कानावर घातलं असतं असं म्हणत राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल पटेल यांनी विलिनीकरण चर्चांना पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केलाय..
4 Feb 2026, 08:50 वाजता
अजित पवारांच्या श्रद्धांजलीचे बॅनर काढले
Rohit Pawar : अजित पवारांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करणारे फ्लेक्स अनेक शहरांमध्ये लावण्यात आलेत. अशातच अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत शहरात अजितदादांच्या श्रद्धांजलीचे फ्लेक्स नगरपंचायतीने काढून टाकण्यात आलेत.. बॅनरवरील या कारवाईवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी संताप व्यक्त करत कारवाईची मागणी केली आहे...