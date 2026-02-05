Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

5 Feb 2026, 09:15 वाजता
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांना झेड प्लस सुरक्षा
Sunetra Pawar : उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना 'झेड प्लस' दर्जाची सुरक्षा मिळणार आहे. याविषयीचा निर्णय राज्य सरकारने बुधवारी घेतला. याआधी मात्र, खासदार असताना पवार यांना 'एक्स' दर्जाची सुरक्षा होती. उपमुख्यमंत्रिपदी शपथ घेतल्यानंतर पवार यांच्या सुरक्षेची विशेष खबरदारी राज्य सरकारकडून घेण्यात येत आहे. अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांना शनिवार, ३१ जानेवारी रोजी उपमुख्यमंत्रिपदी शपथ देण्यात आली. पवार यांच्याकडे तीन खातीही सोपविण्यात आली असून, मंत्रालयात अजित पवार यांच्या वापरातील दालनेही त्यांच्या कार्यालयासाठी मंगळवारी प्रदान करण्यात आली. पुणे आणि बीड हे राज्याच्या राजकारणातील महत्त्वाच्या जिल्ह्यांचे पालकमंत्रिपदही त्यांच्याकडे
सुरक्षेबाबत राज्य सरकारचा निर्णय सोपविण्यात आले. त्यानंतर सुनेत्रा पवार यांच्या सुरक्षेचा आढावा राज्य सरकारकडून घेण्यात आला असून, त्यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सुनेत्रा पवार यांना यापुढे 'झेड प्लस' दर्जाची सुरक्षा मिळणार असून, त्याविषयीच्या सूचना गृहविभागाला देण्यात आल्या आहेत. सुनेत्रा पवार या आठवड्याच्या अखेरीस किंवा पुढील आठवड्यात पदाचा कार्यभार स्वीकारणार असल्याचे समजते.
5 Feb 2026, 08:38 वाजता
पार्थ पवारांना खारगे समितीची क्लीन चिट, पुणे जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी क्लीन चिट
Parth Pawar : पुण्यातील जमीन खरेदी व्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार यांना मोठा दिलासा मिळालाय..या प्रकरणात पार्थ पवार यांच नाव किवा सही नाही स्वाक्षरी नाही.. त्यामुळे पार्थ पवार या प्रकरणात निर्दोष असल्याचा निष्कर्ष खारगे समितीच्या अहवालात मांडण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीये. मात्र अमेडीया कंपनीला २१ कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क मात्र भराव लागणार आहे.. पुण्यातील जमीन खरेदीप्रकरणी राज्य सरकारने खारगे यांची समिती गठीत केली होती
5 Feb 2026, 08:10 वाजता
पुणे-मुंबई लेनवरील वाहतूक संथ गतीने सुरू, 32 तासांनंतर अपघातग्रस्त टँकर हटवला
Mumbai-Pune Highway : मुंबई-पुणे महामार्गावरील वाहतूक अखेर सुरळीत झालीये.. तब्बल ३२ तासांनंतर अपघातग्रस्त टँकर सुरक्षित स्थळी हटवलाय.. टँकर हटवल्यानंतर पुण्याकडून मुंबईकडे जाणा-या मार्गिकेवरची वाहतूक संथगतीनं सुरू आहे.. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर गॅस टँकर उलटल्यानं गळती सुरू झाली होती... त्यामुळे मार्गावरची वाहतूक ठप्प झाली होती..आडोशी बोगदा ते उर्से टोल नाक्यापर्यंत तब्बल 50 किलोमीटर पर्यँत वाहतूक कोंडी झाली होती..या वाहतूक कोंडीत वाहन चालक आणि प्रवासी अडकून पडले होते.. अखेर 32 तासांनंतर वाहनचालक आणि प्रवाशांची कोंडीतून सुटका झालीये.
5 Feb 2026, 07:45 वाजता
मुंबईत इमारतीच्या लिफ्टमध्ये गॅसने भरलेल्या फुग्यांचा स्फोट
Mumbai : मुंबईतील गोरेगावमध्ये एका इमारतीतील लिफ्टमध्ये गॅसने भरलेल्या फुग्यांचा अचानक स्फोट झाला. या दुर्घटनेत एक तरुण आणि एक तरुणी जखमी झाली. या संपूर्ण घटनेचा थरार लिफ्टमध्ये बसवलेल्या CCTV कॅमे-यात चित्रित झाला. पोलिसांनी फुगे आणणा-या व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
5 Feb 2026, 07:39 वाजता
जिल्हा परिषद निवडणूक प्रचाराचा आज शेवटचा दिवस
ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूक प्रचाराचा आज शेवटचा दिवस...रात्री 10 वाजेपर्यंत प्रचार करता येणार...मतदारसंघात रॅली, सभा घेत धुरळा उडवणार..मतदारांशी थेट संवाद साधण्यावर उमेदवारांचा भर