Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

6 Feb 2026, 09:33 वाजता
जळगावात वर्षभरात 203 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या
Jalgaon Farmers suicides : जळगावमध्ये मागील वर्षभरात तब्बल 203 शेतक-यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आलीय. सततची नापिकी आणि शेतमालाला योग्य भाव नाही, या प्रमुख कारणांमुळे आर्थिक विंवचेनेतून शेतकऱ्यांवर टोकाचे पाऊल उचलण्याची वेळ येतेय. शेतक-यांच्या समस्यांकडे शासनाचं दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेनं केलाय.
6 Feb 2026, 09:13 वाजता
अमरावतीचा महापौर, उपमहापौर आज ठरणार
Amravati : अमरावती महापालिकेत आज महापौर आणि उपमहापौर पदाची निवड होणार असून महापालिकेत महायुती एकसंघ असल्याचं पाहायला मिळत आहे. भाजप कडून महापौर पदासाठी श्रीचंद तेजवानी यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे तर आमदार रवी राणा यांच्या युवा स्वाभिमान पक्षाकडून सचिन भेंडे यांना उपमहापौर पदासाठी उमेदवारी देण्यात आली आहे. भाजप, राणांची युवा स्वाभिमान पक्ष, अजित पवारांची राष्ट्रवादी, शिंदेच्या शिवसेनेची युती असून महापालिकेत महायुती एकसंघ असल्याचं पाहायला मिळत आहे.
6 Feb 2026, 08:27 वाजता
मुंबई-पुणे महामार्गावर पुन्हा वाहतूक कोंडी
Mumbai-Pune Highway : मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर आज पुन्हा मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण झालीये.. मुंबईहून पुण्याच्या दिशेनं जाणा-या मार्गावर वाहनांच्या रांगा लागल्यात.. अमृतांजन पूल ते खालापूरपर्यंत सुमारे 10 किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्यात.. विकेंड तसंच मागील 32 तास रस्ता बंद असल्यानं मुंबई पुणे एक्स्प्रेस वेवर पुन्हा वाहनांची संख्या वाढलीये.. त्यामुळे ही वाहतूक कोंडी झालीये.. ही वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी आता महामार्गावर ब्लॉक घेतला जाणार असल्याची माहिती देण्यात आलीये.
6 Feb 2026, 08:07 वाजता
मुंबई महापौर, उपमहापौर निवडीवर आज चर्चा
Mumbai Mayor : मुंबईत महापौर, उपमहापौर पदाचा चेहरा कोण असणार याची उत्कंठा लागलीय. आज मुंबई महापौर आणि उपमहापौर निवडीवर शिक्कामोर्तब होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेमध्ये चर्चेची शक्यता आहे. मुंबई भाजपच्या कोअर कमिटीसोबत मुख्यमंत्री चर्चा करण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर उद्या मुंबईच्या महापौर पदाबाबत भाजप अर्ज दाखल करणार आहे. दरम्यान महापौर पदासोबतच उपमहापौर पदावरही भाजपने दावा केल्याची सूत्रांची माहिती आहे. त्यामुळे भाजपच्या दाव्यानंतर शिवसेना काय भूमिका घेणार याकडं लक्ष लागून आहे.
6 Feb 2026, 07:39 वाजता
भाजपकडून मुंबई मनपात मराठी बाणा, मुंबईत भाजप कार्यालयाचं उद्धाटन
Mumbai BJP : महापालिकेच्या महापौर पदाची निवडणूक अवघ्या काही दिवसांवर आली आहे. स्पष्ट बहुमत असलेल्या भाजपने सर्वात आधी आपले पक्ष कार्यालय ताब्यात घेतलं असून आज कार्यालयात सत्यनारायणाची पूजा केली जाणार आहे. भाजप कार्यालय उद्घाटनावेळी मराठमोळा साज पाहायला मिळणारये....नवनिर्वाचित भाजप नगरसेवक आज मराठमोळा पेहराव करणार आहेत... या पूजेनंतर भाजप महापालिकेतील आपल्या सत्ताकाळाचा श्रीगणेशा करणार आहे. तसेच उद्याही पक्ष कार्यालयात विधिवत पूजा करून मंत्रोच्चाराच्या घोषात महापौर पदाची उमेदवार नगरसेविका आपला अर्ज भरण्यासाठी जाणार आहेत.. महापौर पद महिला आरक्षित असल्यामुळे मुंबई महापालिकेवर महिला राज असल्याची चर्चा आहे. भाजप कार्यालयातील पूजेचा मानही नगरसेविकेला दिला जाणार असून पारंपरिक पोशाखात पूजा करणार असल्याची माहिती गटनेते गणेश खणकर यांनी दिलीये..
6 Feb 2026, 07:33 वाजता
ओला, उबर, रॅपिडोचा पुन्हा देशव्यापी संप
Ola, Uber to go on Nationwide Strike Tomorrow : ओला, उबर, रॅपिडो या खासगी टॅक्सी सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्या ७ फेब्रुवारीला देशव्यापी संपावर जाणार आहेत. किमान भाडं सरकारने ठरवून द्यावं या मागणीसाठी संप पुकारण्यात आलाय. आमची कमाई कमी आणि खर्च जास्त होतो आहे, इंधन, देखभाल खर्च आणि इतर खर्चांमधून आमच्याकडे फार रक्कम उरत नाही त्याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा, असं त्यांचं म्हणणं आहे. तेलंगणा गिग अँड प्लॅटफॉर्म युनियनच्या नेतृत्वात हा संप होणार आहे. ऑल इंडिया ब्रेकडाऊन असं या संपाचं नाव आहे. याचा खासगी वाहतूक सेवा वापरणाऱ्या सगळ्यांनाच या संपाचा फटका बसणार आहे.