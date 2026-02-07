English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on FEBRUARY 07 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.  

Aashish Udas | Feb 07, 2026, 09:10 AM IST
7 Feb 2026, 09:08 वाजता

10 फेब्रुवारीपासून माथेरानच्या ई-रिक्षा बंद

 

 

Matheran's E-Rickshaws Closed from February 10 : सर्वोच्च न्यायालयाने ई-रिक्षांच्या संख्येत वाढ करावी, असे स्पष्ट आदेश दिलेले असताना ही राज्य सरकारने याबाबत काहीही ठोस उपाययोजना केलेली नाही. त्यामुळे श्रमिक रिक्षा संघटनेनने १० फेब्रुवारीपासून माथेरानमधील सर्वच रिक्षा बंद करण्याचा निर्णय घेतलाय. राज्य सरकारकडून जोपर्यंत ई-रिक्षावाढीसंदर्भात निर्णय घेतला जात नाही तोपर्यंत रिक्षा बंदीचा निर्णय घेण्यात आलाय.

7 Feb 2026, 08:24 वाजता

सुनेत्रा पवारांची पोटनिवडणूक बिनविरोध?

 

 

Sunetra Pawar : अजित पवारांच्या बारामती मतदारसंघात पोटनिवडणूक होणार आहे. अजित पवारांच्या अकाली निधनामुळे रिक्त झालेल्या बारामती विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेतली जाणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगानं ही माहिती दिली आहे. अजित पवारांच्या आकस्मिक अपघाती निधनानंतर, सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यामुळे बारामतीतील राष्ट्रवादीच्या या जागेवर सुनेत्रा पवार निवडणूक लढणार असल्याचं जवळपास निश्चित आहे. त्या बिनविरोध निवडून येणार का याबाबत उस्तुकता आहे.... 

7 Feb 2026, 08:05 वाजता

कर्जतमध्ये ईव्हीएममध्ये तांत्रिक बिघाड

 

Karjat : कर्जतमधील हलवली येथील मतदान केंद्रावरिल evm मशीन मधे बिघाड...मतदान ची वेळ जरी शासनाने ७.३० दिली असली तरी ८ वाजले तरी मतदान अद्याप सुरू झाले नाही

7 Feb 2026, 07:42 वाजता

उपमुख्यमंत्री  सुनेत्रा पवारांचा काटेवाडीत मतदान

 

Sunetra Pawar : उपमुख्यमंत्री  सुनेत्रा पवारांचा काटेवाडीत मतदान..पार्थ, युगेंद्र पवारांनी बजावला मतदानाचा हक्क

 

7 Feb 2026, 07:25 वाजता

बारामतीच्या काटेवाडीत आज मतदान, पवार कुटुंब मतदानाचा हक्क बजावणार

 

Baramati : बारामतीच्या काटेवाडीत आज मतदान..पवार कुटुंब मतदानाचा हक्क बजावणार..उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार मतदान करणार..पार्थ पवार, युगेंद्र पवार मतदान करणार..अजित पवारांच्या आई आशा पवार मतदान करणार

7 Feb 2026, 07:18 वाजता

राज्यात 12 झेडपी, 125 पंचायत समित्यांसाठी आज मतदान 

 

Voting for ZP, Panchayat Samiti in Maharashtra today : राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आज मतदान होणार आहे...रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव आणि लातूरमधील जिल्हा परिषदांसाठी हे मतदान होत आहे..मतदानासाठी निवडणूक आयोगासह पोलीस प्रशासनाने तयारी पूर्ण केली आहे...थोड्याच वेळात मतदान प्रक्रियेला सुरुवात होणार आहे..संध्याकाळी 5.30वाजेपर्यंत मतदान सुरू असणार आहे...झेडपीच्या 731 जागांसाठी 2 हजार 624 उमेदवार मैदानात आहेत... पंचायत समितीच्या 1 हजार 462 जागांसाठी तब्बल 4 हजार 814 उमेदवार मैदानात आहेत... या निवडणुकीच्या निमित्ताने राज्यातील दिग्गज नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे... 

 

Ladki Bahin Yoajana : लाडक्या बहि‍णींसाठी आनंदाची बातमी, e-KYC बाबत मोठी अपडेट

Maharashtra Mayor List 2026: तुमच्या शहराचा महापौर कोण? एका क्लिकवर वाचा संपूर्ण यादी

मुंबईकरांमुळेच Rapido, Ola आणि Uber चे ड्रायव्हर संपावर; कारण...

Islamabad Blast : पाकिस्तानच्या मशिदीत नमाज सुरु असताना स्फोट, 12 ठार-30 जखमी; इस्लामाबादमध्ये आणीबाणी घोषित

T20 World Cup 2026 : हर्षित राणा टी20 वर्ल्ड कपमधून बाहेर! &#039;या&#039; स्टार गोलंदाजाला मिळाली संधी

Samudrik Shastra: बोटे आणि नखे सांगतात तुमचा स्वभाव? जाणून घ्या सामुद्रिक शास्त्राचे संकेत

Paithani Sarees: सोनं-चांदीच्या दरवाढीचा थेट पैठणीवर परिणाम, किती झालेयत दर? जाणून घ्या!

RC साठी आता RTO च्या फेऱ्यांची गरज नाही; &#039;या&#039; अ‍ॅपवरुन सहज मिळवा डिजिटल Documents

IND VS USA : वर्ल्ड कपच्या पहिल्या सामन्यात कशी असणार टीम इंडियाची प्लेईंग 11? कर्णधार सूर्यकुमार &#039;या&#039; खेळाडूंना देणार संधी

&quot;जोपर्यंत माझ्यामध्ये संगीत....&quot;, अनु मलिक यांच्या &#039;त्या&#039; वक्तव्याने भावूक झाला Zee Real Heroes Awards 2026 चा मंच

