Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

8 Feb 2026, 09:36 वाजता
पुण्यात महापौर, उपमहापौरपदासाठी उद्या निवडणूक
Pune : पुण्याच्या महापौर आणि उपमहापौर पदाची निवडणूक उद्या होणार आहे... सकाळी 11 वाजता महापालिकेच्या मुख्य सभागृहात निवडणूक प्रक्रिया पार पडेल... यावेळी स्थायी समितीसह सात विषय समित्यांवरील सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव कार्यपत्रिकेवर असला तरी तो लांबणीवर पडणार आहे.. या सदस्यांचे नियुक्ती शुक्रवारी होण्याची शक्यता आहे त्यानंतर समित्यांच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक होईल...
8 Feb 2026, 09:14 वाजता
धाराशिवच्या तुळजापुरात पुन्हा गोळीबार
Dharashiva : धाराशिवच्या तुळजापुरात पुन्हा गोळीबार..अज्ञात व्यक्तीकडून गोळीबार..तुळजापूरपासून काही अंतरावर असलेल्या सारंग बारसमोरील घटना..गोळीबारात एक जण जखमी, नागरिकांमध्ये भीती..5 ते 6 जणांमधील किरकोळ कारणावरून वाद झाल्यानंतर हाणामारीचं रूपांतर गोळीबारात झालं
8 Feb 2026, 08:38 वाजता
मानखुर्द, चेंबूरमध्ये 2 दिवस पाणीपुरवठा बंद
Mankhurd, Chembur Water Cut : मुंबईच्या एम पूर्व आणि एम पश्चिम विभागातील पाणीपुरवठ्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी महानगरपालिकेमार्फत विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत... त्याअंतर्गत गुरुवार, १२ फेब्रुवारी रोजी मध्यरात्री २ वाजेपासून शुक्रवार, १३ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ८ वाजेपर्यंत अत्यावश्यक कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. या कार्यवाहीदरम्यान एम पूर्व विभागातील काही भागांतील (एम पश्चिम विभागातील काही भागांतील पाणीपुरवठा एकूण ३० तासांसाठी पूर्णतः बंद ठेवण्यात येणार आहे.
8 Feb 2026, 08:08 वाजता
सोलापुरात हॉटेल स्वराज्यमध्ये 2 EVM आढळले
Solapur : सोलापुरातील मोहोळ इथं ईव्हीएम चक्क धाब्याबर सापडल्याचा दावा राष्ट्रवादीच्या उमेश पाटील यांनी केलाय. काल राज्यात जिल्हापरिषदा आणि पंचायत समित्यांसाठी मतदान पार पडलं.. त्यानंतर सोलापूरच्या मोहोळ इथं काही लोकं ईव्हीएम मशीन घेऊन जात असल्याचा आरोप उमेश पाटील यांनी केलाय. मोहोळ शहराजवळील हॉटेल स्वराज्य इथं काही लोकांना पकडलं असून त्यांच्याकडे दोन ईव्हीएम मशीन असल्याचा दावा उमेश पाटील यांनी केलाय...
8 Feb 2026, 07:33 वाजता
हरियाणाच्या सूरजकुंडमध्ये जत्रेतील आकाश पाळणा कोसळला
Haryana accident : हरियाणाच्या फरिदाबादमध्ये मोठा अपघात झालाय...सूरजकुंड मेळ्यात आकाश पाळणा कोसळून अर्धा डझनहून अधिक लोक जखमी झाले असून रेस्क्यूसाठी गेलेल्या एका पोलीस अधिका-याचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे.. सूरजकुंड मेळ्यात झुला कोसळल्याने 13 जण जखमी झाले. जेव्हा आकाश पाळणा कोसळला तेव्हा परिसरात एकच आरडाओरड झाल्याचं पाहायला मिळालं...
8 Feb 2026, 07:26 वाजता
सीएनजी दरात प्रति किलो 50 पैशांची वाढ
CNG : सीएनजी दरात प्रति किलो 50 पैशांची वाढ..सीएनजीचा दर आता प्रतिकिलो 81 रुपये...महानगर गॅस लिमिटेडकडून दरवाढ जाहीर...मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि परिसरातील इतर भागांत नवे दर लागू...ऑटोरिक्षा, टॅक्सी आणि बस वाहतूक सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता