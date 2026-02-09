English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on FEBRUARY 09 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Feb 09, 2026, 11:58 AM IST
9 Feb 2026, 11:54 वाजता

रायगडमध्ये भरत गोगावलेंचा मुलगा विजयी

Maharashtra Zilla Parishad, Panchayat Samiti Election Results 2026 :

 

रायगडमध्ये विजय गोगावले विजयी
भरत गोगावलेंचा मुलगा विजयी

 पुण्याच्या मुळशीतील पिरंगुट पंचायत समिती गणातून राष्ट्रवादी(SP)चे राहुल पवळे विजयी

कोल्हापुरात काँग्रेसने आतापर्यंत 12 जागावर विजय 

 

9 Feb 2026, 11:16 वाजता

सोलापुरात उत्तम जानकरांचा मुलगा पराभूत

Maharashtra Zilla Parishad, Panchayat Samiti Election Results 2026  : 

सोलापुरात उत्तम जानकरांचा मुलगा पराभूत
दहिगावमधून जीवन जानकर पराभूत

संभाजीनगरात शिवसेनेनं खातं उघडलं
शिवसेनेच्या आयेशा बेगम विजयी
अजिंठा गटात शिवसेनेचा पहिला उमेदवार विजयी

 

भोर तालुक्यात भाजपनं खातं उघडलं
वेळू गणातून ज्ञानेश्वर पांगरे विजयी

साताऱ्याच्या पाटखळमधून भाजप विजयी
भाजप उमेदवार राहुल शिंदे विजयी

धाराशिव कळंबमध्ये शिवसेना उमेदवार विजयी
ईटाकूर गणातून अनंत लंगडे विजयी

द. सोलापुरातून भाजप उमेदवार विजयी
कासेगाव पं. समितीत विजय राठोड विजयी

रायगड झेडपीत NCPचा उमेदवार विजयी
म्हसळा पाभरेत NCPचे अनिल बसवत विजयी

 

9 Feb 2026, 10:47 वाजता

लातूरमध्ये मनसेनं खातं उघडलं, रेणापूरमध्ये मनसेचा उमेदवार विजयी

Maharashtra Zilla Parishad, Panchayat Samiti Election Results 2026 :

लातूरमध्ये मनसेनं खातं उघडलं
रेणापूरमध्ये मनसेचा उमेदवार विजयी

सिंधुदुर्गात भाजप उमेदवार विजयी
तरेळे पंचायत समितीत राजाराम जाधव विजयी

सांगोल्यात शिवसेनेचा उमेदवार विजयी
ZPतून शिवसेनेचे दादा लवटे विजयी

रायगडमध्ये काँग्रेचा उमेदवार विजयी
म्हसळा पंचायत समितीत लहू म्हात्रे विजयी

 

9 Feb 2026, 10:37 वाजता

रायगडमध्ये काँग्रेचा उमेदवार विजयी

 

Maharashtra Zilla Parishad, Panchayat Samiti Election Results 2026  :  रायगडमध्ये काँग्रेचा उमेदवार विजयी..म्हसळा पंचायत समितीत लहू म्हात्रे विजयी

 

 

9 Feb 2026, 10:30 वाजता

माढा जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादीच्या अश्विनी दळवी विजयी

 

Maharashtra Zilla Parishad, Panchayat Samiti Election Results 2026 : माढा जिल्हा परिषदेत भोसरे गटात NCPचा उमेदवार विजयी...राष्ट्रवादीच्या अश्विनी दळवी विजयी

 

9 Feb 2026, 10:12 वाजता

सोलापुरात पहिला कल भाजपच्या बाजूने

 

Maharashtra Zilla Parishad, Panchayat Samiti Election Results 2026  : 

कोल्हापुरात ईव्हीएम मतमोजणी सुरू
पोस्टल मतमोजणीमध्ये भाजप आघाडीवर

मावळमध्ये राष्ट्रवादी आघाडीवर
पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीवर

सोलापुरात पहिला कल भाजपच्या बाजूने
राष्ट्रवादीचे जीवन जानकर पिछाडीवर

9 Feb 2026, 09:34 वाजता

संभाजीनगरमध्ये कारागृहात शिक्षा भोगणारा कुख्यात गुन्हेगार पसार

 

Sambhajinagar : जन्मठेपेची शिक्षा भोगणारा गुन्हेगार पसार...कारागृहात शिक्षा भोगणारा कुख्यात गुन्हेगार पसार... छ. संभाजीनगरच्या हर्सूल कारागृहातून गुन्हेगार पळाला-शेख अमजद असद उर्फ मोहसीन कारागृहातून पसार झालेल्या गुन्हेगाराचं नाव...अपहरण आणि खूणाच्या गुन्ह्यात हर्सूल कारागृहात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत होता.. 

9 Feb 2026, 09:10 वाजता

BMCचा सत्तावाटपाचा फॉर्म्युला ठरला-सूत्र

 

Mumbai : BMCचा सत्ता वाटपाचा फॉर्म्युला ठरला-सूत्र...महत्त्वाच्या 4 समित्यांच्या वाटपात महायुतीत एकमत-सूत्र...महत्त्वाची स्थायी समिती भाजपकडे-सूत्र...शिक्षण समिती देखील भाजप स्वतःकडे ठेवणार-सूत्र...सुधार समितीसह आणि बेस्ट समिती शिवसेनेला देण्यावर एकमत-सूत्र..२० फेब्रुवारी पर्यंत महत्त्वाच्या समित्यांचे वाटप होणार-सूत्र...प्रभाग समित्यांसह इतर समित्यांच्या वाटपाची प्रक्रिया २ - ३ आठवड्यात पूर्ण होणार

9 Feb 2026, 08:31 वाजता

सोलापूर मोहोळ EVMप्रकरणी गुन्हा दाखल

 

 

Solapur : सोलापुरातील मोहोळ मध्ये ईव्हीएम मशीन धाब्यावर आढळल्याचे प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. सोलापुरातील मोहोळ मध्ये एका ढाब्यावर ईव्हीएम आढळून आल्या होत्या. परवानगी शिवाय ईव्हीएम असलेले वाहन स्ट्रॉंग रूम बाहेर नेल्याने वाहन चालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. दिनेश भांगे असं या वाहनचालकाचं नाव आहे. मोहोळ पोलिसात त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय 

9 Feb 2026, 08:11 वाजता

बारावीच्या परीक्षेला उद्यापासून सुरुवात

 

HSC Exam 2026 : बारावीच्या परीक्षेला उद्यापासून सुरूवात..उद्यापासून ते 18 मार्चपर्यंत परीक्षा चालणार...विद्यार्थ्यांकडून बारावीच्या परीक्षेची तयारी सुरू...विद्यार्थ्यांसोबत पालकही परीक्षेसाठी सज्ज

