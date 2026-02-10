Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

10 Feb 2026, 08:51 वाजता
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आज दिल्ली दौऱ्यावर
Delhi Sunetra Pawar :
उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर पहिला दौरा
पंतप्रधान मोदी,अमित शाहांची दिल्लीत भेट घेणार
फडणवीसांच्या दौ-यानंतर सुनेत्रा पवारांचा दौरा
10 Feb 2026, 08:49 वाजता
सुनेत्रा पवार आज उपमुख्यमंत्रिपदाचा पदभार स्वीकारणार
Sunetra Pawar : प्रत्येक मंगळवारी अजित पवार सर्व आमदारांची बैठक घेत होते. त्यामुळे कदाचित पहिल्यांदा उपमुख्यमंत्री म्हणून पदभार घेतल्यानंतर आज रात्री देवगिरी या निवासस्थानी सुनेत्रा पवार पक्षाच्या प्रमुख म्हणून पहिली बैठक घेऊ शकतात. या बैठकीत जिल्हा परिषद निवडणुकांचा आढावा घेतला जाईल तसेच पक्षाच्या बिलीनीकरणाबाबत नेमकी काय भूमिका असावी याबाबत स्पष्टता येताना दिसेल.
10 Feb 2026, 08:40 वाजता
आजपासून बारावीची परीक्षा
HSC Exam : राज्य शिक्षण बोर्डामार्फत घेण्यात येणारी बारावीची परीक्षा आजपासून सुरू होत आहे.. राज्यभरातून 15 लाख 32 हजार 487 विद्यार्थ्यांनी परीक्षेसाठी नोंदणी केली आहे.. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही संख्या 27 हजारांनी वाढली आहे.. पुणे, नागपूर, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर आणि कोकण या नऊ विभागीय मंडळांमार्फत ही परीक्षा घेतली जाणार आहे.. परीक्षेच्या काळातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी शिक्षण बोर्डाने 271 भरारी पथकांससह अन्य उपाययोजना केल्या आहेत...मुलांनी परीक्षेसाठी अर्धा तास आधी केंद्रावर पोहोचावे अशाही सूचना देण्यात आल्या आहेत..
