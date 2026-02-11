Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

11 Feb 2026, 10:40 वाजता
20 फेब्रुवारीपासून देशात कडक एआय नियम
Fake AI Video : तंत्रज्ञानाच्या युगात एआय' जितके वरदान ठरत आहे, तितकाच त्याचा गैरवापर ही डोकेदुखी ठरत आहे. यावर लगाम लावण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने आयटी नियम २०२१ मध्ये नवीन सुधारणा जाहीर केल्या असून, येत्या २० फेब्रुवारी २०२६ पासून संपूर्ण देशात कडक आय नियम लागू होणार आहेत. त्यानुसार, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना फेक कंटेंट तीन तासांत हटवावा लागणार आहे. तसेच एआय कंटेंटचे लेबलिंग' अनिवार्य करण्यात आले आहे.
11 Feb 2026, 09:52 वाजता
सातारा झेडपीत नव्या समीकरणांची शक्यता
Satara ZP : सातारा जिल्हा परिषदेचा निकाल नुकताच जाहीर झाला असून जिल्ह्यात स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण झाली आहे...या निकालात भाजपला 27, राष्ट्रवादीला 20 तर शिवसेनेला 15 जागा मिळाल्या आहेत... त्यामुळे आता सत्तास्थापनेसाठी दोन पक्षांना एकत्र येण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही...या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाची माळ नेमकी कोणाच्या गळ्यात पडणार, याकडे सातारकरांचं लक्ष लागून राहिलं आहे...दरम्यान, भाजपला बाजूला ठेवत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने साताऱ्यातील एका नामांकित हॉटेलमध्ये महत्त्वाची बैठक घेतली. या बैठकीत शिवसेनेचे मंत्री शंभूराज देसाई, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री मकरंद पाटील आणि खासदार नितीन पाटील उपस्थित होते.या बैठकीत दोन्ही पक्ष एकत्र आल्यास सत्तास्थापनेचं गणित, अध्यक्षपदाचा दावा आणि पुढील रणनीती यावर बंद दाराआड चर्चा झाली...
11 Feb 2026, 09:44 वाजता
अभिनेता रणवीर सिंगला व्हॉट्सअॅपवरुन धमकी
Ranveer Singh : धुरंधर स्टार रणवीर सिंगला धमकीचा मेसेज आल्यानं बॉलीवूडमध्ये खळबळ उडालीये.. रोहित शेट्टीवर हल्ल्याचं प्रकरण ताजं असताना आता अभिनेता रणवीर सिंग याला व्हॉट्सअॅपवरु धमकीचा मेसेज आलाय. या मेसेजमधून रणवीरकडे कोट्यवधींच्या खंडणीची मागणी करण्यात आलीये.. पोलिस धमकीचा संदेश पाठवणाऱ्याचा शोध घेत आहेत. रणवीरला धमकीचा मेसेज पाठवणारा बिश्नोई टोळीचा असल्याचा दावा करतोय... दरम्यान मुंबई पोलिसांची क्राईम ब्रँच या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहे...
11 Feb 2026, 09:35 वाजता
अभिनेता गोविंदानं राजकारण सोडलं
Govinda : हिरो नंबर वन अर्थात अभिनेता गोविंदाने राजकारणातून निवृत्ती घेण्याचा निर्णय घेतलाय. मात्र पाच वर्षे खासदार राहिलेल्या आणि नुकतंच शिवसेनेत प्रवेश केलेल्या गोविंदाने हा निर्णय का घेतला याची चर्चा आता सुरु झालीय.. गोविंदा आणि पत्नी सुनीता आहुजा यांच्यातील कौटुंबिक वादाची चर्चा गेल्या काही महिन्यांपासून ऐकायला मिळतेय. गोविंदाच्या पत्नीने त्याच्यावर काही गंभीर आरोपही केले होते... तसंच आपल्या मुलाच्या करियरसाठी पाठिंबा देत नसल्याचंही सुनीता आहुजानं एका मुलाखतीत म्हटलं होतं.. यावर मुलांच्या भविष्यासाठी राजकारण सोडल्याचं गोविंदाने म्हटलंय..
11 Feb 2026, 09:33 वाजता
CCTV बंद करुन पुरवल्या कॉप्या
Jalana Exam : सीसीटीव्ही बंद करून बारावीच्या विद्यार्थ्यांना कॉप्या पुरवण्यात आल्यात. जालन्याच्या मंठा तालुक्यातील ढोकसाळ इथं हा प्रकार घडलाय. सिद्धेश्वर विद्यामंदिर इथं बारावीची परीक्षा सुरू असताना सीसीटीव्ही कॅमेरा बंद करून विद्यार्थ्यांना कॉपी पुरवण्यात आल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे यंदाही बारावीच्या परीक्षेत सावळा गोंधळ झाल्याचं चित्र पाहायला मिळालं.
11 Feb 2026, 09:31 वाजता
राज्यात कॉपीमुक्त अभियानाचा फज्जा
HSC Exam Copy : बारावी परीक्षेच्या पहिल्याच दिवशी राज्यात कॉपीमुक्त अभियानाचा फज्जा उडाल्याचं पाहायला मिळालं.. काल बारावीचा इंग्रजीचा पेपर होता.. यावेळी राज्यात विविध ठिकाणी 42 ठिकाणी कॉपीची प्रकरणे आढळून आली... यामध्ये अमरावती विभागात सर्वाधिक कॉपीची प्रकरणं आढळून आलीत..
