Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

14 Feb 2026, 08:13 वाजता
प. रेल्वेवर एसी लोकलच्या सेवेत वाढ
Western Railway : मुंबईकरांना पश्चिम रेल्वेनं मोठं गिफ्ट दिलंय... छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीदिनी लोकलच्या फे-यांमध्ये वाढ करण्यात आलीये... पश्चिम रेल्वेवरील वातानुकूलित लोकलला प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद आहे. त्यामुळे वातानुकूलित लोकलच्या सेवेत वाढ केली जात आहे... पश्चिम रेल्वेने छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीचे औचित्य साधून 19 फेब्रुवारी रोजी 12 अतिरिक्त एसी लोकल आणि 3 सामान्य लोकल सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या लोकल सेवेमध्ये 4 फे-यांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे पश्चिम रेल्वेवरील एकूण सेवांची संख्या 1 हजार 410 वरून 1 हजार 414 होईल.
14 Feb 2026, 07:35 वाजता
बागलाणमध्ये दसाने अंगणवाडीची दुरवस्था
Nashik : नाशिकच्या बागलाण तालुक्यात दसानेतल्या अंगणवाडी केंद्राची दुरवस्था झाली. अनेक वर्षांपासून शाळेचे दरवाजे आणि खिडक्या तुटल्यात. मात्र स्थानिक केरसाणे ग्रामपंचायतीनं याकडे दुर्लक्ष केलंय. भिंतींना मोठ्या भेगा गेल्यात. पावसाळ्यात छतातून पाणी गळतं. गेल्या काही दिवसांपूर्वी अंगणवाडी मोठा सापही सापडला होता. त्यामुळे लहान चिमुकल्यांना जीव मुठीत घेऊन शिक्षण घ्यावं लागतंय. एकीकडे सरकार 'डिजिटल अंगणवाडी' आणि मुलांच्या पोषण आहारासाठी योजना राबवतं मात्र दुसरीकडे ग्रामीण भागातलं वास्तव भीषण आहे. ग्रामपंचायतीनं इमारतीची तत्काळ दुरुस्ती करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा ग्रामस्थांनी दिलाय.
14 Feb 2026, 07:33 वाजता
मुंबई लोकलमध्ये बीएसएफ जवानाला मारहाण
Mumbai : मुंबई लोकलमध्ये परप्रांतीयांची मुजोरी समोर आलीये...विक्रोळी रेल्वे स्थानकावर 4 ते 5 जणांनी एमएसएफ जवानला बेदम मारहाण करत जीवे मारण्याची धमकी दिलीये..बीकेसी इथं कार्यकरत असणारे एमएसएफ जवान आकाश बाबर हे कल्याण जाणा-या लोकल ट्रेनने प्रवास करत होते.. यावेळी किरकोळ कारणावरून वाद झाला...यानंतर परप्रांतीतांनी विक्रोळी स्थानकावर अधिकचा जमाव बोलवत त्यांना लोकलमध्येच बेदम मारहाण केली..