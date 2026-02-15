Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

15 Feb 2026, 08:31 वाजता
पुण्यात जिल्हा परिषदेच्या शाळेला वणव्याचा विळखा
Pune : पुण्याच्या भोरमधल्या विसगाव खोऱ्यातील वरोडी गावाच्या परिसरात भीषण वणवा लागला...या वणव्यानं क्षणात वरोडी जिल्हा परिषद शाळेला विळखा घतला.. त्यामुळे शिक्षकांची एकच धावपळ झाली.. शाळा सुरु असताना शाळेभोवती वणवा झपाट्यानं पसरला.. त्यामुळे विद्यार्थी घाबरून गेले होते.. शिक्षकांनी तातडीनं विद्यार्थ्यांना वर्गातून बाहेर काढलं आणि सुरक्षित ठिकाणी नेलं...
15 Feb 2026, 08:06 वाजता
टी-20 वर्ल्डकपमध्ये भारत-पाकिस्तान सामना
T-20 World Cup : टी २०वर्ल्डकपमध्ये सुपरसंडेचा सुपरहिट मुकाबला होणार आहे...मागील काही दिवसांपासून शक्य अशक्यतेच्या हिंदोळ्यावर झुलत राहिलेला भारत-पाकिस्तान सामना अखेर आज होत आहे... चर्चेच्या अनेक फे-या अनेकांची मध्यस्थी आणि पडद्यामागील वेगवान घडामोडीनंतर हा सामना होत आहे... कोलंबोत पारंपरिक प्रतिस्पर्धी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये रनयुद्ध रंगणार आहे..दरम्यान आजच्या सामन्यावर पावसाचं सावट असल्याने क्रिकेटप्रेमींच्या उत्साहावर पाणी फिरण्याची शक्यता आहे...भारत-पाकिस्तान सामन्याच्या पूर्वसंध्येला दोन्ही संघाच्या हस्तांदोलनाविषयी प्रतिस्पर्धी कर्णधारांनी मौन बाळगलंय...त्यामुळे हस्तांदोलन होणार की नाही याबाबतही उत्सुकता असणार आहे...
15 Feb 2026, 07:41 वाजता
मुलुंड मेट्रो दुर्घटनेप्रकरणी 5 जणांना अटक
Mulund : मुलुंड मेट्रो दुर्घटनेप्रकरणी 5 जणांना अटक..मॅनेजर, अभियंते, सुपरवायझरवर गुन्हा दाखल..दोन कंपन्यांशी संबंधित अधिका-यांवर कारवाई..मिलन इंफ्राच्या कंत्राटदारावर 5 कोटीचा दंड
15 Feb 2026, 07:36 वाजता
हर्षवर्धन सपकाळांविरोधात आज पुण्यात BJP चं आंदोलन
आज पुण्यात भाजपचं आंदोलन
हर्षवर्धन सपकाळांविरोधात आंदोलन
काँग्रेस भवनासमोर निदर्शनं केली जाणार
दुपारी 12 वाजात भाजपचं आंदोलन
15 Feb 2026, 07:35 वाजता
देशभरात आज महाशिवरात्रीचा उत्साह
Mahashivratri : देशभरात आज महाशिवरात्रीचा उत्साह आहे.. महादेव मंदिरात आज शिवभक्त गर्दी करताना दिसत आहेत..12 ज्योतिर्लिंगांपैकी छ. संभाजीनगरमधल्या वेरुळ इथल्या 12 वं ज्योतिर्लिंग असलेल्या घृष्णेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीनिमित्त भाविकांनी मोठी गर्दी केलीये..