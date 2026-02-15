English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on FEBRUARY 15 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.  

Aashish Udas | Feb 15, 2026, 08:36 AM IST
15 Feb 2026, 08:31 वाजता

पुण्यात जिल्हा परिषदेच्या शाळेला वणव्याचा विळखा

 

Pune : पुण्याच्या भोरमधल्या विसगाव खोऱ्यातील वरोडी गावाच्या परिसरात भीषण वणवा लागला...या वणव्यानं क्षणात वरोडी जिल्हा परिषद शाळेला विळखा घतला.. त्यामुळे शिक्षकांची एकच धावपळ झाली.. शाळा सुरु असताना शाळेभोवती वणवा झपाट्यानं पसरला.. त्यामुळे विद्यार्थी घाबरून गेले होते.. शिक्षकांनी तातडीनं विद्यार्थ्यांना वर्गातून बाहेर काढलं आणि सुरक्षित ठिकाणी नेलं... 

15 Feb 2026, 08:06 वाजता

टी-20 वर्ल्डकपमध्ये भारत-पाकिस्तान सामना 

 

T-20 World Cup : टी २०वर्ल्डकपमध्ये सुपरसंडेचा सुपरहिट मुकाबला होणार आहे...मागील काही दिवसांपासून शक्य अशक्यतेच्या हिंदोळ्यावर झुलत राहिलेला भारत-पाकिस्तान सामना अखेर आज होत आहे... चर्चेच्या अनेक फे-या अनेकांची मध्यस्थी आणि पडद्यामागील वेगवान घडामोडीनंतर हा सामना होत आहे... कोलंबोत पारंपरिक प्रतिस्पर्धी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये रनयुद्ध रंगणार आहे..दरम्यान आजच्या सामन्यावर पावसाचं सावट असल्याने क्रिकेटप्रेमींच्या उत्साहावर पाणी फिरण्याची शक्यता आहे...भारत-पाकिस्तान सामन्याच्या पूर्वसंध्येला दोन्ही संघाच्या हस्तांदोलनाविषयी प्रतिस्पर्धी कर्णधारांनी मौन बाळगलंय...त्यामुळे हस्तांदोलन होणार की नाही याबाबतही उत्सुकता असणार आहे...
 

15 Feb 2026, 07:41 वाजता

मुलुंड मेट्रो दुर्घटनेप्रकरणी 5 जणांना अटक

 

Mulund : मुलुंड मेट्रो दुर्घटनेप्रकरणी 5 जणांना अटक..मॅनेजर, अभियंते, सुपरवायझरवर गुन्हा दाखल..दोन कंपन्यांशी संबंधित अधिका-यांवर कारवाई..मिलन इंफ्राच्या कंत्राटदारावर 5 कोटीचा दंड

15 Feb 2026, 07:36 वाजता

हर्षवर्धन सपकाळांविरोधात आज पुण्यात BJP चं आंदोलन

आज पुण्यात भाजपचं आंदोलन
 हर्षवर्धन सपकाळांविरोधात आंदोलन
काँग्रेस भवनासमोर निदर्शनं केली जाणार
 दुपारी 12 वाजात भाजपचं आंदोलन

15 Feb 2026, 07:35 वाजता

देशभरात आज महाशिवरात्रीचा उत्साह

 

Mahashivratri : देशभरात आज महाशिवरात्रीचा उत्साह आहे.. महादेव मंदिरात आज शिवभक्त गर्दी करताना दिसत आहेत..12 ज्योतिर्लिंगांपैकी छ. संभाजीनगरमधल्या वेरुळ इथल्या 12 वं ज्योतिर्लिंग असलेल्या घृष्णेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीनिमित्त भाविकांनी मोठी गर्दी केलीये..

