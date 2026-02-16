Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

16 Feb 2026, 09:21 वाजता
अहिल्यानगरात 1200 लीटर भेसळयुक्त दूध नष्ट
Ahilyanagar : तुम्ही जे दूध पिताय, त्यात भेसळ तर नाही ना, याची खात्री करून घ्या.. कारण अहिल्यानगरात अन्न आणि औषध प्रशासनासह स्थानिक गुन्हेशाखेच्या पथकानं छापा टाकून 1200 लिटर भेसळयुक्त दूध नष्ट केलं. या प्रकरणी तिघांना अटक केलीय.जामखेड तालुक्यातील फक्राबादमध्ये दूध भेसळीचा भांडाफोड केलाय. फॅट वाढवणारे घातक लिक्विड आणि रासायनिक पावडर असा सुमारे 2 लाख 80 हजारांचा मुद्देमाल जप्त केलाय. उत्तम आरोग्यासाठी दूध पिणं चांगलं पण जर ते भेसळयुक्त असेल तर त्याचा गंभीर परिणाम आरोग्यावर होऊ शकतो.
16 Feb 2026, 09:08 वाजता
राष्ट्रवादीच्या आमदारांची आज महत्त्वाची बैठक
NCP : राष्ट्रवादीच्या आमदारांची आज महत्त्वाची बैठक..कृषिमंत्री भरणेंच्या बंगल्यावर बैठकीचं आयोजन...पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडीबाबत चर्चा होणार...संध्याकाळी 6 वाजता दत्ता भरणेंच्या बंगल्यावर होणार बैठकआज होणाऱ्या बैठकीनंतर राष्ट्रीय कार्यकारणीच्या बैठकीच्या आयोजनाची तारीख निश्चित होईल आणि निवड प्रक्रिया कधी पार पडणार हे जाहीर होईल
16 Feb 2026, 08:35 वाजता
अजितदादांच्या विमानात स्फोटकं होती का?- अमोल मिटकरी
Amol Mitkari : अजितदादांच्या विमानात स्फोटकं होती का?. अशी शंका राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी अजित पवारांच्या विमान अपघाताबाबत व्यक्त केलीये. सर्व काही बेचिराख झाल्यानंतरही स्फोट झाला..ज्यांना वाटतं हा अपघात आहे त्यांनी सिद्ध करावं, असं मिटकरींनी म्हटलंय.. तर सीआयडी चौकशीवरही मिटकरींनी नाराजी व्यक्त केलीये...अजित पवारांच्या विमान अपघाताचा नवीन व्हिडिओ समोर आल्यानंतर मिटकरींनी ही शंका उपस्थित केलीये..
16 Feb 2026, 08:14 वाजता
पुण्यातील मनसे नेत्यांना राज ठाकरेंनी झापलं
Raj Thackeray : पुण्यातील मनसे नेत्यांना राज ठाकरेंनी झापलं..निवडणुकीतील निराशाजनक कामगिरीमुळे संताप..-मनसेचा एकही नगरसेवक निवडून न आल्याने झापलं...पुण्यातील पराभवाने राज ठाकरे नाराज..राज ठाकरेंनी घेतली पदाधिकारी, पराभूत उमेदवारांची बैठक...दर आठवड्याला राज ठाकरे घेणार मनसेचा आढावा
16 Feb 2026, 07:37 वाजता
मुलुंड दुर्घटनेनंतर MMRDA प्रशासनाला जाग
MMRDA : मुलुंडमधील मेट्रो दुर्घटनेनंतर आता प्रशासनाला जागा आली असून MMRDA आता मेट्रो मार्गाची सुरक्षा तपासणी करणार आहे...मेट्रो 4 आणि मेट्रो 4 अ मार्गाच्या सुरक्षा तपासणीचा निर्णय घेण्यात आलाय...त्यासाठी स्वतंत्र पथकही तयार करण्यात आलंय...या पथकाने कालपासूनच कामाला सुरुवात केली असून पुढील 4 दिवस हे सुरक्षा तपासणीचं काम चा
16 Feb 2026, 07:24 वाजता
मुंबई महापालिकेची आज पहिला महासभा
Mumbai : मुंबई महानगरपालिकेची पहिली महासभा आज होणार आहे...पहिल्या सभेत स्थायी, सुधारसह सर्वच वैधानिक समित्यांची सदस्यांची निवड होणार आहे...त्यामुळे या सर्व समित्यांवर कुणाची वर्णी लागणार याकडे सर्वांचं लक्ष असणार आहे... सोबतच सर्वात श्रीमंत महापालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या कुणाकडे असणार हे आज स्पष्ट होणार आहे... दरम्या बांगलादेशी घुसखोर, फेरीवाला कारवाई आणि मुलुंड मेट्रो अपघाताच्या मुद्द्यावरून महापालिका कारभाराचा पहिलाच दिवस वादळी ठरण्याची शक्यता आहे... तर विरोधी पक्षात सर्वाधिक संख्याबळ असलेल्या ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या गटनेत्या किशोरी पेडणेकर यांच्या नावाची घोषणा विरोधी पक्षनेतेपदी होण्याची शक्यता आहे.... दोन्ही पक्षांनी महापौरांकडे अधिकृत पत्र सादर केलं आहे. स्थायी, शिक्षण, सुधार आणि बेस्ट समितीच्या सदस्यांची घोषणा केली जाईल...