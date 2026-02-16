English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on FEBRUARY 16 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Feb 16, 2026, 09:22 AM IST
twitter
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

16 Feb 2026, 09:21 वाजता

अहिल्यानगरात 1200 लीटर भेसळयुक्त दूध नष्ट 

 

Ahilyanagar : तुम्ही जे दूध पिताय, त्यात भेसळ तर नाही ना, याची खात्री करून घ्या.. कारण अहिल्यानगरात अन्न आणि औषध प्रशासनासह स्थानिक गुन्हेशाखेच्या पथकानं छापा टाकून 1200 लिटर भेसळयुक्त दूध नष्ट केलं. या प्रकरणी तिघांना अटक केलीय.जामखेड तालुक्यातील फक्राबादमध्ये दूध भेसळीचा भांडाफोड केलाय. फॅट वाढवणारे घातक लिक्विड आणि रासायनिक पावडर असा सुमारे 2 लाख 80 हजारांचा मुद्देमाल जप्त केलाय. उत्तम आरोग्यासाठी दूध पिणं चांगलं पण जर ते भेसळयुक्त असेल तर त्याचा गंभीर परिणाम आरोग्यावर होऊ शकतो. 

16 Feb 2026, 09:08 वाजता

राष्ट्रवादीच्या आमदारांची आज महत्त्वाची बैठक

 

NCP : राष्ट्रवादीच्या आमदारांची आज महत्त्वाची बैठक..कृषिमंत्री भरणेंच्या बंगल्यावर बैठकीचं आयोजन...पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडीबाबत चर्चा होणार...संध्याकाळी 6 वाजता दत्ता भरणेंच्या बंगल्यावर होणार बैठकआज होणाऱ्या बैठकीनंतर राष्ट्रीय कार्यकारणीच्या बैठकीच्या आयोजनाची तारीख निश्चित होईल आणि निवड प्रक्रिया कधी पार पडणार हे जाहीर होईल

16 Feb 2026, 08:35 वाजता

अजितदादांच्या विमानात स्फोटकं होती का?- अमोल मिटकरी

 

Amol Mitkari : अजितदादांच्या विमानात स्फोटकं होती का?. अशी शंका राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी अजित पवारांच्या विमान अपघाताबाबत व्यक्त केलीये. सर्व काही बेचिराख झाल्यानंतरही स्फोट झाला..ज्यांना वाटतं हा अपघात आहे त्यांनी सिद्ध करावं, असं मिटकरींनी म्हटलंय.. तर सीआयडी चौकशीवरही मिटकरींनी नाराजी व्यक्त केलीये...अजित पवारांच्या विमान अपघाताचा नवीन व्हिडिओ समोर आल्यानंतर मिटकरींनी ही शंका उपस्थित केलीये..  

16 Feb 2026, 08:14 वाजता

पुण्यातील मनसे नेत्यांना राज ठाकरेंनी झापलं

 

Raj Thackeray : पुण्यातील मनसे नेत्यांना राज ठाकरेंनी झापलं..निवडणुकीतील निराशाजनक कामगिरीमुळे संताप..-मनसेचा एकही नगरसेवक निवडून न आल्याने झापलं...पुण्यातील पराभवाने राज ठाकरे नाराज..राज ठाकरेंनी घेतली पदाधिकारी, पराभूत उमेदवारांची बैठक...दर आठवड्याला राज ठाकरे घेणार मनसेचा आढावा

16 Feb 2026, 07:37 वाजता

मुलुंड दुर्घटनेनंतर MMRDA प्रशासनाला जाग

 

MMRDA :  मुलुंडमधील मेट्रो दुर्घटनेनंतर आता प्रशासनाला जागा आली असून MMRDA आता मेट्रो मार्गाची सुरक्षा तपासणी करणार आहे...मेट्रो 4 आणि मेट्रो 4 अ मार्गाच्या सुरक्षा तपासणीचा निर्णय घेण्यात आलाय...त्यासाठी स्वतंत्र पथकही तयार करण्यात आलंय...या पथकाने कालपासूनच कामाला सुरुवात केली असून पुढील 4 दिवस हे सुरक्षा तपासणीचं काम चा

16 Feb 2026, 07:24 वाजता

मुंबई महापालिकेची आज पहिला महासभा

 

 

Mumbai : मुंबई महानगरपालिकेची पहिली महासभा आज होणार आहे...पहिल्या सभेत स्थायी, सुधारसह सर्वच वैधानिक समित्यांची सदस्यांची निवड होणार आहे...त्यामुळे या सर्व समित्यांवर कुणाची वर्णी लागणार याकडे सर्वांचं लक्ष असणार आहे... सोबतच सर्वात श्रीमंत महापालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या कुणाकडे असणार हे आज स्पष्ट होणार आहे... दरम्या बांगलादेशी घुसखोर, फेरीवाला कारवाई आणि मुलुंड मेट्रो अपघाताच्या मुद्द्यावरून महापालिका कारभाराचा पहिलाच दिवस वादळी ठरण्याची शक्यता आहे... तर विरोधी पक्षात सर्वाधिक संख्याबळ असलेल्या ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या गटनेत्या किशोरी पेडणेकर यांच्या नावाची घोषणा विरोधी पक्षनेतेपदी होण्याची शक्यता आहे.... दोन्ही पक्षांनी महापौरांकडे अधिकृत पत्र सादर केलं आहे. स्थायी, शिक्षण, सुधार आणि बेस्ट समितीच्या सदस्यांची घोषणा केली जाईल...

ट्रेंडिंग न्यूज़

Axar Patel: अक्षर पटेलने &#039;अशी&#039; घेतली बाबर आझमची शाळा, स्वीप मारायला गेला पण...&#039;

Axar Patel: अक्षर पटेलने 'अशी' घेतली बाबर आझमची शाळा, स्वीप मारायला गेला पण...'
अभिषेक शर्माच्या नावावर लाजिरवाणा रेकॉर्ड, ठरला जगातील तिसरा खेळाडू; आशीष नेहराशी का होतेय तुलना?

अभिषेक शर्माच्या नावावर लाजिरवाणा रेकॉर्ड, ठरला जगातील तिसरा खेळाडू; आशीष नेहराशी का होतेय तुलना?
प्रियंकाने व्हॅलेंटाइन डेवर शेअर केलेला खास व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल

प्रियंकाने व्हॅलेंटाइन डेवर शेअर केलेला खास व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल
अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेबाबत सर्वात धक्कादायक अपडेट; आगीच्या ज्वाळा उसळत असताना खूप मोठा स्फोट झाला आणि...

अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेबाबत सर्वात धक्कादायक अपडेट; आगीच्या ज्वाळा उसळत असताना खूप मोठा स्फोट झाला आणि...
ऊन वाढलं अन् ईलेक्ट्रिक वाहनं असलेल्याचं टेन्शनही; नेमकं प्रकरण काय? जाणून घ्या

ऊन वाढलं अन् ईलेक्ट्रिक वाहनं असलेल्याचं टेन्शनही; नेमकं प्रकरण काय? जाणून घ्या
IND vs PAK: आज महासंग्राम! जाणून घ्या प्लेइंग 11, हवामान, पिच आणि फ्री लाइव्ह स्ट्रीमिंगची A to Z संपूर्ण माहिती

IND vs PAK: आज महासंग्राम! जाणून घ्या प्लेइंग 11, हवामान, पिच आणि फ्री लाइव्ह स्ट्रीमिंगची A to Z संपूर्ण माहिती
कोकणातील कुणकेश्वर उज्जैन सारखे जगभर प्रसिद्ध होणार; भारताच्या धार्मिक पर्यटनस्थळांच्या यादीत स्थान मिळणार

कोकणातील कुणकेश्वर उज्जैन सारखे जगभर प्रसिद्ध होणार; भारताच्या धार्मिक पर्यटनस्थळांच्या यादीत स्थान मिळणार

IND VS PAK : टीम इंडियाची सुपर 8 मध्ये धमाकेदार एंट्री! पाकिस्तानला कोलंबोच्या मैदानात चारली धूळ

IND VS PAK : टीम इंडियाची सुपर 8 मध्ये धमाकेदार एंट्री! पाकिस्तानला कोलंबोच्या मैदानात चारली धूळ

CIDCO Crime Update: मोठ्या कंपन्यांचे इव्हेंट सांगून 17.51 लाख उकळले; संभाजीनगरातील धक्कादायक प्रकार

CIDCO Crime Update: मोठ्या कंपन्यांचे इव्हेंट सांगून 17.51 लाख उकळले; संभाजीनगरातील धक्कादायक प्रकार
&#039;आधी त्या बाईची कानफटात कुणावर पडली?&#039;, संजय राऊतांचा अलिबाग जमीन वादावरुन हल्लाबोल! &#039;तर राहुल नार्वेकरांना...&#039;

'आधी त्या बाईची कानफटात कुणावर पडली?', संजय राऊतांचा अलिबाग जमीन वादावरुन हल्लाबोल! 'तर राहुल नार्वेकरांना...'