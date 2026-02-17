Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

17 Feb 2026, 07:36 वाजता
पुणे जमीन गैरव्यवहारचा अहवाल सादर, 2 अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाईची शिफारस
Pune Land Case : झी 24 तासने उघड केलेल्या पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाचा अहवाल सादर झालाय... खारगे समितीने आपला चौकशी अहवाल महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंना सादर केलाय.. 1800 कोटींची महार वतनाची जमीन 300 कोटी रुपयांना खरेदील केल्याच्या प्रकरणी ही चौकशी समिती नेमण्यात आली होती...समितीने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांना अभय दिल्याची सूत्रांची माहिती आहे... दरम्यान त्याचवेळी या व्यवहारासाठी मदत करणा-या दोन सरकारी अधिका-यांविरोधात कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे...
17 Feb 2026, 07:33 वाजता
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज मुंबई दौऱ्यावर
PM Modi is Visiting Mumbai Today : पंतप्रधान मोदी आज मुंबई दौ-यावर येणार आहेत...ते सोमवारपासून भारत भेटीवर असलेल्या फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांची भेट घेतील...लोकभवनात मोदी आणि मॅक्रॉन यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा होईल...या चर्चेत भारत-फ्रान्स धोरणात्मक भागिदारीबाबत सविस्तर चर्चा होईल...त्यानंतर गेट वे ऑफ इंडिया परिसरात इंडो-फ्रान्स सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी दोन्ही नेते उपस्थित राहतील...सोबतच मोदी आणि मॅक्रॉन यांची हॉटेल ताज येथे विविध कंपन्यांच्या सीईओंसोबत राऊंडटेबल चर्चा होणार आहे...दुपारी 2.15 वाजता मोदी मुंबईत येतील...मुंबईतील सर्व कार्यक्रम आटोपून मोदी संध्याकाळी 7.30 वाजता पुन्हा राजधानी दिल्लीसाठी रवाना होतील...
बातमीचा व्हिडीओ पाहा-