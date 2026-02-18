English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on FEBRUARY 18 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Feb 18, 2026, 09:19 AM IST
18 Feb 2026, 09:18 वाजता

ठाणे महापालिकेत सव्वा वर्षाचा फॉर्म्युला

Thane : ठाणे महापालिकेत सव्वा वर्षाचा फॉर्म्युला ठरलाय. महापौर आणि उपमहापौरपदाचा सव्वा वर्षाचा फॉर्म्युला ठरल्यानंतर आता विरोधी पक्षमेत्यासह स्वीकृत सदस्य आणि इतर समित्यांच्या सदस्यांसाठीही सव्वा वर्षाचा फॉर्म्युल्यावर शिक्कामोर्तब केलं जाणार असल्याची माहिती आहे. महापालिकेच्या कामकाजाची प्रत्येकाला संधी मिळावी आणि नाराज झालेल्या पदाधिकाऱ्यांना न्याय देण्यासाठीच हा फॉर्म्युला निश्चित केला जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.  येत्या 20 फेब्रुवारीला महासभेत स्थायी समिती सदस्यांसह सभागृह नेता आणि विरोधी पक्षनेत्यांची निवड केली जाणार आहे.

18 Feb 2026, 09:09 वाजता

तणावग्रस्त लोको पायलट नोकरीला कंटाळले 

Loco Pilot : शारीरिक, मानसिक त्रासाला कंटाळून मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागातील ७२ लोको पायलट यांनी स्वेच्छानिवृत्तीचा निर्णय घेतला. एकाच वेळी ७२ जणांनी मध्य रेल्वेच्या विभागीय रेल्वे व्यवस्थापकांना पत्र लिहून स्वेच्छानिवृत्तीला मंजुरी देण्याची मागणी केली आहे.प्रशासकीय दबाव, छळ केला जात असल्याने सर्व लोको पायलट तणावात काम करत आहेत. अनियमित कर्तव्ये, प्रशासकीय संवेदनशीलतेच्या अभाव यांचा एकत्रित परिणाम शारीरिक, मानसिक ताण वाढत असल्याने ते आरोग्यासाठी हानीकारक ठरत आहे. त्यामुळे स्वेच्छानिवृत्ती घेण्यासाठी लोको पायलट एकवटले आहेत.

18 Feb 2026, 09:08 वाजता

मुलुंड मेट्रो दुर्घटनेनंतर MMRDAला खडबडून जाग

MMRDA : मुलुंड इथल्या एलबीएस मार्गावर वडाळा ते कासारवडवली मेट्रो ४ च्या कामादरम्यान संरक्षक कठडा कोसळून झालेल्या दुर्घटनेनंतर MMRDAला जाग आलीय.. MMRDAने आता सर्व मेट्रो मार्गिकांची सुरक्षा तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मेट्रो ४ मार्गिकेची तपासणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अन्य मेट्रोंची तपासणीही सुरू केली जाणार आहे. मेट्रो ४ मार्गिकेवर कंत्राटदाराच्या हलगर्जीपणामुळे संरक्षण कठडा कोसळून दुर्घटना झाली होती. त्यात एकाचा मृत्यू झाला. तर काही जण जखमी झाले होते. पुढील दोन दिवस ही तपासणी चालेल. त्यानंतर तपासणी पथकाकडून अंतिम अहवाल सादर केला जाणार आहे. त्या अहवालातील सूचनेनुसार MMRDAकडून पुढील कारवाई केली जाणार आहे.

18 Feb 2026, 09:05 वाजता

रोहित पवारांची आज पत्रकार परिषद

Rohit Pawar : अजितदादांच्या विमान अपघाताबाबत रोहित पवार आज पत्रकार परिषद घेणार आहेत..सकाळी 10.30 वाजता मुंबईत ही पत्रकार परिषद होणार आहे...यामध्ये रोहित पवार कोणते नवे गौप्यस्फोट करणार याकडे लक्ष्य असणार आहे...दरम्यान काल माध्यमांशी बोलतानी त्यांनी  अपघातावर संशय व्यक्त केला होता...तपास संथगतीने सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय...सोबत ब्लॅक बॉक्सच्या मुद्द्यावरूनही रोहित पवारांनी सवाल उपस्थित केलाय...ब्लॅक बॉक्स आग, स्फोटापासून सुरक्षित पण राजकारणापासून सुरक्षित नसल्याचा टोला रोहित पवारांनी लगावलाय..

4 पदरी उड्डाणपूल मध्येच 2 पदरी होणार; मीरा-भाईंदरचा अजब उड्डाणपूल सुरु करण्याआधी MMRDA ने घेतला मोठा निर्णय

सुर्यकुमारच्या &#039;त्या&#039; शॉटमुळे तारिक उस्मानसह पाकिस्तानी टीम अजूनही शॉकमध्ये, रोहित शर्माचा सल्ला आला कामी!

महाराष्ट्रातील लाखोंची फी असलेल्या खासगी शाळांमध्ये मोफत प्रवेश, कधीपर्यंत करायचा अर्ज? A टू Z माहिती!

Love, S*x और कंडोम... यंदाच्या व्हॅलेंटाइनला गुलाबांपेक्षाही कंडोम अधिक विकले गेले; आकडेवारी पाहून व्हाल थक्क

Epstein Files मध्ये पहिल्यांदाच एका भारतीय महिलेचे नाव; धक्कादायक खुलाशांमुळे जगात खळबळ

YouTube बंद! सेवा ठप्प झाल्यामुळे जगभरातील लाखो युजर्स टेन्शनमध्ये; काय आहे कारण?

तुमचा एसटी प्रवास किती सुरक्षित? डिजिटल कवच तुमच्यासाठी कसं काम करत? जाणून घ्या सर्वकाही!

65 चेंडूत 6 षटकार, T-20 World Cupच्या इतिहासात शतक झळकावणारा &#039;हा&#039; सर्वात तरुण फलंदाज कोण?

बॉलिवूड आणि देशभरातील चाहत्यांचा पाठिंबा; तुरुंगातून बाहेर पडताच राजपाल यादव यांची भावनिक प्रतिक्रिया

पार्थ पवारांचा पत्ता कट? NCP कडून राज्यसभेवर नरेश अरोरा? म्हणाले, &#039;विविध नेत्यांचे..&#039;

