Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

19 Feb 2026, 09:01 वाजता
आग्रा किल्ल्यावर शिवजन्मोत्सव साजरा होणार
Agra Shiv Jayanti : शिवजयंती फक्त राज्यातच नाही तर देशभारत साजरा होता आहे.. उत्तर प्रदेशातील आग्रा किल्ल्यावर “शिवजन्मोत्सव भारत वर्ष का” या विशेष कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलंय..मागील तीन वर्षापासून छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती आग्र्यातील लाल महाल या ठिकाणी साजरी केल्या जाते, लाल महाल फक्त औरंगजेबासोबत संबंधित नाही, तर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अचाट पराक्रम आणि गनिमी काव्याची साक्ष म्हणून देखील या लाल महालाकडे पाहिले जाते. आज शिवजयंतीनिमित्त शिवाजी महाराज आणि आग्र्याच्या लाल महालाचे नातं सांगणारा लेझर शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर केला जाणार आहे.. तर सायंकाळी शिवरायांची जयंती साजरी होणार आहे..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत...
19 Feb 2026, 08:33 वाजता
सोलापुरात शिवजयंती उत्साहात साजरी
Solapur : सोलापुरातही शिवजयंती मोठ्या उत्साहात साजरी होतीये.. रात्री बारा वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात पाळणा सोहळा पार पडला.. यावेळी पारंपरिक वेशभूषेत शेकडो शिवप्रेमी या सोहळ्याला उपस्थित होते.. शिवजन्मेत्सव महामंडाळाच्या वतीनं हा सोहळा साजरा करण्यात आला.. यावेळी पोवाड्यांसह विविध सांस्कृतीक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले.. झी २४तासच्या प्रेक्षकांसाठी बुद्धभूषण काटे यांनी ड्रोन कॅमे-याच्या सहाय्यां या सोहळ्याची काही खास दृश्य टिपलीत..
19 Feb 2026, 08:06 वाजता
सिंधुदुर्गातील शिवरायांच्या किल्ल्यांचा सखोल अभ्यास होणार
Sindhudurg : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यांचा सखोल अभ्यास केला जाणारेय. यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चार किल्ल्यांचा समावेश आहे. मुंबई विद्यापीठाअंतर्गत मालवणात अध्यासन केंद्र उभारणार आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्गातील किल्ल्यांच्या अभ्यास, संशोधन आणि दस्तावेजीकरणाला नवी दिशा मिळणार आहे. यासाठी शासनाकडून 50 लाखांचा निधी मंजुर करण्यात आलाय. मंत्री आशिष शेलार यांनी याबाबतची माहिती दिली.
19 Feb 2026, 07:34 वाजता
मिलिंद नार्वेकरांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र
Milind Narvekar : मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे 'मिसिंग लिंक'बाबत शिवसेना युबीटीचे नेते मिलिंद नार्वेकरांनी मुख्यमंत्र्यांना सुरक्षेबाबत पत्र पाठवलं..मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर 'मिसिंग लिंक' प्रकल्प एप्रिल २०२६ पर्यंत वाहतुकीसाठी खुला होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सुरक्षेच्या मुद्द्यावर त्यांनी सरकारला सावध केलं. बोर घाटातल्या खोल दरी आणि हवेचा प्रचंड दाब लक्षात घेता, सर्व तांत्रिक चाचण्या पूर्ण झाल्याशिवाय घाईघाईत हा मार्ग सुरू करू नये, अशी विनंती त्यांनी केलीय. सुरुवातीचे ६ महिने प्रायोगिक तत्त्वावर केवळ प्रवासी वाहनंच या मार्गावरून सोडावीत आणि जड वाहनं तसंच ज्वलनशील पदार्थ नेणा-या टँकर्सना कायमस्वरूपी बंदी घालावी, अशी सूचनाही नार्वेकरांनी केलीय. आपत्कालीन स्थितीत प्रभावी मदतीसाठी त्यांनी यापूर्वीच अटल सेतूवर हेलिपॅड आणि आपत्कालीन यंत्रणा उभारावी, अशी मागणी केलीय.
19 Feb 2026, 07:32 वाजता
शिवनेरीवर छत्रपती शिवरायांचा जन्मोत्सव
Shiv Jayanti 2026 : छत्रपती शिवाजी महाराजांना 396व्या जयंतीनिमित्त मानाचा मुजरा....शिवरायांचा ज्या ठिकाणी जन्म झाला, त्याच शिवनेरी किल्ल्यावर आज 396वी शिवजयंती मोठ्या उत्साहात साजरी होतीये... पुण्याच्या जिल्हाधिका-यांच्या हस्ते सकाळी शिवाई देवीची महापूजा संपन्न झाल्यानंतर शिवाई देवी मंदिरापासून जन्मस्थळापर्यंत पालखी जाणार आहे.. सकाळी नऊ वाजता राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसह दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते गडावरती जन्मोत्सव सोहळा संपन्न होणार आहे. शिवजयंती उत्सवासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून शिवनेरीवर शिवप्रेमींनी गर्दी केलीये... मराठा आंदोलक मनोज जरांगेही शिवनेरीवर येणार असल्याची माहिती आहे.. शिवजयंती निमित्त शिवनेरी गडावर रांगोळ्यांच्या पायघड्या घालण्यात आल्या असून विविध सांस्कृती कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेत..