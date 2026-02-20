English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on FEBRUARY 20 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.  

Aashish Udas | Feb 20, 2026, 08:21 AM IST
20 Feb 2026, 08:20 वाजता

दहावी परीक्षेवर 271 भरारी पथकांची नजर

SSC EXAM PATHAK : आजपासून महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्यावतीनं दहावीची परीक्षेला सुरुवात होणार आहे. या परीक्षेवर २७१ भरारी पथकांची करडी नजर असणार आहे..  परीक्षेदरम्यान गैरप्रकार रोखण्यासाठी २७१ भरारी तसंच बैठी पथके तैनात करण्यात आली आहेत. राज्यातील १९१ परीक्षा केंद्रे संवेदनशील असून, त्यापैकी ४२ ठिकाणी सीसीटीव्ही नसल्याने शिक्षक-कर्मचाऱ्यांची अदलाबदल होणार आहे. ५५४ केंद्रांवर अद्याप कॅमेरे बसविलेले नाहीत. मागील वर्षी ३१ केंद्रांची मान्यता रद्द करण्यात आली होती. परीक्षा केंद्रापासून ५०० मीटर परिसरातील झेरॉक्स केंद्रे बंद ठेवण्याचे आदेश आहेत.

20 Feb 2026, 08:17 वाजता

आजपासून दहावीची परीक्षा

SSC EXAM : आजपासून दहावीच्या परीक्षेला सुरूवात होतेय. दहावीची परीक्षा दोन सत्रांत होतेय. सकाळचे सत्र 10.30 वाजता तर दुपारचे सत्र 2.30 वाजता सुरू होणार आहे. विद्यार्थ्यांनी परीक्षेच्या निर्धारित वेळेपूर्वी किमान अर्धातास आधी परीक्षा केंद्रावर पोहोचणं आवश्यक आहे. तणावमुक्त आणि कॉपीमुक्त परीक्षा पार पडावी यासाठी राज्य मंडळाने आवश्यक खबरदारी घेतलीये. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना आवश्यक सूचनादेखील देण्यात आल्यात. त्याचे पालन प्रत्येक विद्यार्थ्याने करावे, असे आवाहन राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने केले आहे.

20 Feb 2026, 08:14 वाजता

देवेंद्र फडणवीस AI समिटला हजेरी लावणार

Devendra Fadanvis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली दौ-यावर आहेत.. या दौ-यात मुख्यमंत्री एआय समिटला हजेरी लावणार आहेत....सकाळी साडेनऊ वाजता फडणवीस एआय समिटमध्ये वक्ते म्हणून उपस्थित राहणारेत.. या समिटमध्ये विविध कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार होणार आहेत...  

