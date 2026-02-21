Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

21 Feb 2026, 10:12 वाजता
कोल्हापुरात दागिन्यांसाठी नातवाकडून आजीची हत्या
Kolhapur : कोल्हापुरात दागिन्यांसाठी नातवाने आपल्या आजीचा खून केल्याचे समोर आले आहे.... चहातून विष देऊन नातवाने हा खून केला असल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे.... कोल्हापूर शहरातील ऋणमुक्तेश्वर परिसरात ही घटना उघडकीस आली आहे... प्रेम भिउगडे असं नातवाचं नाव असून उषा भिउगडे असं आजीचे नाव आहे.. आजीकडील दागिन्याची चोरी करून मौजमला करण्याच्या हेतूने चहातून विष पाजल्याची कबुली नातू प्रेम भिउगडे यांनी पोलीस तपासात दिले आहे....
21 Feb 2026, 09:43 वाजता
बदलापुरात गोरगरीब महिलांच्या अंडाशयांची तस्करी
Badlapur : बदलापुरात गोरगरीब महिलांना पैशांचं आमिष दाखवून अंडाशयांची तस्करी केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. याप्रकरणी बदलापूर पोलिसांनी दलालांच्या टोळीच्या मुसक्या आवळल्यात. त्यात तीन महिलांचा समावेश आहे. त्यांच्या रॅकेटला आणखी किती महिला बळी पडल्यात, याचा कसून तपास पोलिस करतायेत. एका पीडित महिलेनं उपजिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिका-यांशी संपर्क साधल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आलाय. गरजू महिलांना पैशांचं आमिष दाखवत गर्भाशयात स्त्री बीजाची वाढ होण्यासाठी लागणारे इंजेक्शन्स दिली जातं होती. गर्भाशयात स्त्री बिजाची वाढ झाल्यानंतर अशा महिलांना गाडेकर ही आयव्हीएफ सेंटरमध्ये पाठवायची. तिथं ऑपरेशन थिएटरमध्ये नेऊन गर्भाशयातील अंडाशय काढलं जायचं. त्यानंतर त्याची सर्रासपणे विक्री करण्यात येत होती.
21 Feb 2026, 09:17 वाजता
अंबादास दानवेंची वाय प्लस सुरक्षा काढली
Ambadas Danve : माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांची वाय प्लस पोलिस सुरक्षा काढून घेण्यात आलीये. राज्य शासनाच्या गृह विभागाकडून याबाबत आदेश शुक्रवारी जारी करण्यात आले. त्या आदेशानुसार छत्रपती संभाजीनगर पोलिस आयुक्तालयाने पुढील कार्यवाही सुरू केली. दानवेंचा विधानपरिषद सदस्यत्वाचा कालावधी ४ महिन्यांपूर्वीच संपलाय.. दानवे यांच्याकडे आता विरोधी पक्षनेतेपद राहिले नाही. असे असताना त्यांच्याकडे सरकारी वाहन आणि पोलिस कर्मचारी सुरक्षा कायम होती. मात्र, शुक्रवारी अचानक त्यांच्या सुरक्षेसाठी तैनात पोलिसांना तत्काळ परत बोलावण्यात आले.. गृह विभागाच्या आढाव्यानंतर आणि सुरक्षा पुनरावलोकन समितीच्या शिफारशीनुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
21 Feb 2026, 08:31 वाजता
केईएम रुग्णालयात IVF केंद्र सुरु होणार
KEM Hospital : मुंबईतील केईएम रुग्णालायत IVF केंद्र सुरु होणार आहे.. येत्या सोमवारपासून ही सुविधा रुग्णालयात सुरु होणार आहे.. सरकारी रुग्णालयात IVF केंद्र सुरु होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.. केईएम रुग्णालयाचे माजी विद्यार्थी डॉ. अनिरुद्ध मालपानी आणि डॉ. अंजली मालपानी यांनी या IVF केंद्रासाठी पुढाकार घेतलाय. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर हा प्रकल्प साकारला जाणार आहे. या नव्या केंद्रामध्ये परवडणाऱ्या दरात आयव्हीएफ उपचार उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत..
21 Feb 2026, 08:07 वाजता
रोहित पवारांची आज पत्रकार परिषद
Rohit Pawar : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार आज महत्त्वाची पत्रकार परिषद घेणार आहे.. दिल्लीत सकाळी 11 वाजता ही पत्रकार परिषद होणार आहे.. या पत्रकार परिषदेत रोहित पवार काय नवीन खुलासा करणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे...अजित पवारांचं विमान अपघातात निधन झाल्यानंतर रोहित पवारांनी सातत्याने नवनवीन मुद्दे मांडत या अपघातावर शंका उपस्थित केलीय...तसंच हा अपघात नसून घातपात झाल्याची शंका उपस्थित केलीये..त्यामुळे आजच्या पत्रकार परिषदेत ते काय खुलासा करणार याकडे लक्ष लागंलय..
21 Feb 2026, 07:28 वाजता
राहुल गांधी आज भिवंडी कोर्टात हजर राहणार
Rahul Gandhi : लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आज भिवंडी न्यायालायत हजर राहणार आहेत....राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मानहानीप्रकरणी भिवंडी न्यायालयातील सुनावणीला लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी उपस्थित राहणार आहेत.. 2014च्या सार्वत्रिक निवडणूक काळात भिवंडी तालुक्यातील सोनाळेमध्ये राहुल गांधींची प्रचार सभा होती. त्यावेळी भाषणात राहुल गांधी यांनी महात्मा गांधींच्या हत्येमागे RSSचा हात असल्याचं विधान केलं होतं. त्याविरोधात RSSचे पदाधिकारी राजेश कुंटे यांनी भिवंडी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात राहुल गांधी यांनी दिलेले जामीनदार माजी केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर यांचं निधन झालंय. त्यामुळे न्यायालयात नवीन जामीनदार सादर करण्यात येणार आहे. याकरता राहुल गांधी आज न्यायालयात हजर राहणार आहेत...
21 Feb 2026, 07:25 वाजता
राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन विरोधी पक्षनेत्याशिवाय
Maharashtra : राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन विरोधी पक्षनेत्याशिवाय..अंबादास दानंवेंची विधान परिषद सदस्यता संपुष्टात..विधानसभेनंतर विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते पद रिक्त...दोन्ही सभागृहांत विरोधी पक्षनेता नसताना अधिवेशन..संख्याबळाच्या दृष्टीनं काँग्रेस मोठा पक्ष...अद्याप विरोधी पक्ष नेतेपदाबाबत निर्णय नाही