Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on FEBRUARY 22 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Feb 22, 2026, 09:29 AM IST
22 Feb 2026, 09:27 वाजता

मुंबईत मेट्रो-4 च्या बीमला मोठे तडे

 

Mumbai Metro : मुलुंडमधील मेट्रो दूर्घटना ताजी असतांनाच आता घाटकोपच्या आर सिटी मॉलजवळ मेट्रो ४ च्या बीमला मोठे तडे गेल्याचं आढळून आलंय.. याबाबत मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून मेट्रो प्रशासनाला तातडीनं कारवाईचे पत्र पाठवण्यात आलंय. एका नागरिकानं व्हॉट्सअ‍ॅपवर तक्रार केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. या तक्रारीची दखल घेत मेट्रो-४ च्या सर्व बांधकामाची तपासणी, स्ट्रक्चरल ऑडीट करण्याचे आदेश महापालिकेनं दिलेत.. या घटनेमुळे मुंबईत मेट्रोच्या कामाच्या दर्जावर शंका उपस्थित केली जात आहे. 

बातमीचा व्हिडीओ पाहा-

 

22 Feb 2026, 09:11 वाजता

बदलापूर स्त्री बीज तस्करीचं देशभरात कनेक्शन?

 

Badlapur : बदलापूर स्त्री बीज तस्करी प्रकरणी आणखी एक धक्कादायक माहिती समोर आलीये.. या स्त्री बीज तस्करीचं देशभरात कनेक्शन असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आलीये. महिलांना पैशांचे प्रलोभन
दाखवून त्यांच्या शरीरात बेकायदा स्त्री त्याची बीज वाढविण्याचे आणि तस्करी करण्याचे रकेट बदलापूरमध्ये उघड झालंय.. या प्रकरणात डॉक्टरांसह सुलक्षणा गाडेकर मुख्य आरोपी आयव्हीएफ सेंटरचाही सहभाग असल्याने पोलिस त्या दिशेने तपास करत आहेत.. स्त्री बीज काढून त्यांची देशभर विक्री होत असल्याचा संशय आहे. विशेषकरून कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि केरळ राज्यांत त्याची तस्करी केली जात असल्याचा संशयावरून पोलिस तपास करीत आहेत. या प्रकरणात महिलांना तब्बल १५ ते २० हजार रुपये देऊन त्यांच्या शरीरातील स्त्री बीज डॉक्टरांकडून काढून आयव्हीएफ सेंटरच्या माध्यमातून विक्री केली जात असल्याची शक्यता आहे.

22 Feb 2026, 08:40 वाजता

भिवंडीचे माजी महापौर विलास पाटलांना दिलासा

 

Vilas Patil : माजी महापौर विलास पाटील यांना न्यायालयाने शुक्रवारी जामीन मंजूर केल्याची माहिती अॅड. नारायण अय्यर यांनी दिली... ठाणे आर्थिक गुन्हे शाखेने जमीन व्यवहार प्रकरणात पाटील यांना अटक केली होती... दरम्यान, महापौर पदासाठी उमेदवारी अर्ज भरणे, मतदान करणे या दोन्ही वेळा न्यायालयाच्या परवानगीने ते पालिकेत दाखल झाले होते....

 

22 Feb 2026, 08:03 वाजता

गाय आणि म्हशीचं दूध महागलं

 

 

Milk : गेल्या महिन्यात दूध खरेदीत झालेल्या चार रुपयांच्या वाढीमुळे येत्या एक मार्चपासून गाय व म्हशीच्या दूध विक्री दरात प्रति लिटर दोन रुपयांची वाढ करण्यात आले आहे त्यामुळे ग्राहकांना दोन रुपयांचा बुरुदंड सहन करावा लागणार आहे या संदर्भात दूध उत्पादक व प्रक्रिया कल्याणकारी संघाने शनिवारी झालेल्या बैठकीत निर्णय घेतला.

22 Feb 2026, 07:36 वाजता

राज्यावर अवकाळी पावसाचं संकट

 

Rain Alert : राज्यावर अवकाळी पावसाचं संकट ओढावलंय.. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, राज्यातील हवामानात पुढील काही दिवस सतत चढउतार बघायला मिळणार आहेत.. अनेक भागात ढगाळ वातावरण राहण्याची शक्यता आहे. सोमवारी आणि मंगळवारी ढगाळ वातावरणासह पावसाचा मोठा अंदाज भारतीय हवामान विभागाने वर्तवला आहे. मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र यासोबतच विदर्भातील काही भागात पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय.. लातूर, बीड, अहिल्यानगर, सोलापूर, सांगली, परभणी, हिंगोली, धाराशिव, चंद्रपूर या भागात विजांच्या कडकडाटासह अवकाळी पावसाचा अंदाज आहे. महाबळेश्वर येथे राज्यातील नीचांकी तापमानाची नोंद झाली. महाबळेश्वर येथे 14.2 अंश सेल्सिअस तापमान नोंदवले गेले. महाराष्ट्रासह तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, केरळ, पंजाब, हरियाणा या राज्यातही काही भागात जोरदार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय. 

बातमीचा व्हिडीओ पाहा-

 

 

22 Feb 2026, 07:28 वाजता

उद्यापासून राज्याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन

 

Maharashtra : राज्य विधिमंडळाच्या चार आठवड्यांच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला उद्यापासून सुरुवात होत आहे... 23 फेब्रुवारीपासून ते 25 मार्चपर्यंत हे अधिवेशन चालणार आहे.. या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीव दुपारी विरोधकांची बैठक पार पडणार आहे..या बैठकीत सरकारला घेरण्याची रणनीती ठरणार आहे.. तर संध्याकाळी 6 वाजता सरकारचा चहापान कार्यक्रम पार पडणार आहे....या अधिवेशनात विरोधी पक्ष विविध मुद्यावरून सरकारची कोंडी करण्यात शक्यता आहे.. कांदा. धान, सोयाबीन, कापूस अशा प्रश्नावंर हे अधिवेशन गाजण्याची शक्यता आहे... तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत केलेली अडवणूक, बिनविरोध नगरसेवकांचा मुद्दावरुन रणकंदन माजण्याची चिन्हे आहेत.. तसंच अलिबागमधील जमीन मोजणीच्यावेळी झालेल्या प्रकारावरून विरोधक विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना लक्ष करणार आहेत....यंदाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे वादळी ठरणार आहे..  

बातमीचा व्हिडीओ पाहा-

 

