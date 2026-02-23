Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

23 Feb 2026, 08:36 वाजता
नेपाळमध्ये प्रवासी बसचा भीषण अपघात, 18 जणांचा मृत्यू
Nepal Accident : नेपाळमध्ये प्रवासी बसचा भीषण अपघात...धाडिंग इथं प्रवासी बस नदीत कोसळली...अपघातात 18 जणांचा मृत्यू, काही जण जखमी झालेत...बसमध्ये काही विदेशी पर्यटक असल्याची माहिती...अपघातस्थळी बचावकार्य सुरू
23 Feb 2026, 08:27 वाजता
राज्याला शेतकरी आत्महत्येचं ग्रहण
Farmer suicide : मराठवाड्यात 2025 या मागील वर्षात तब्बल 1129 शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले होते... शेतकरी आत्महत्याचे हे सत्र नव्या वर्षातही सुरूच आहे... जानेवारी 2026 या एका महिन्यात मराठवाड्यात तब्बल 76 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत...यात सर्वाधिक 24 आत्महत्या बीड जिल्ह्यात झाल्या आहेत... त्या पाठोपाठ छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातही 20 शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपविले आहे... कधी पावसाचा खंड तर कधी अतिवृष्टी यामुळे शेतीपिकांचे नुकसान होऊन त्याचा उत्पन्नावर परिणाम होत आहे... शिवाय पिकविलेल्या शेतीमालाला हमीभाव प्रमाणे दर मिळत नसल्याने शेतकरी अडचणीत आला आहे. परिणामी शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडत आहे. या गोष्टींना कंटाळून अनेक शेतकरी टोकाचा निर्णय घेत आहेत... शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्यासाठी आणि आत्महत्या रोखण्यासाठी आता सरकारने ठोस उपाय योजना करणे गरजेचे आहे...
23 Feb 2026, 07:35 वाजता
अजित पवारांच्या निधनावर आज शोक प्रस्ताव
Ajit Pawar : विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अजित पवारांच्या निधनाचा शोक प्रस्ताव मांडला जाणार आहे...तसेच आजचा पूर्ण दिवस शोक प्रस्तावावर चर्चा होणार आहे... यापूर्वी शोक प्रस्तावावर केवळ विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषद सभापतीच बोलत असत.. मात्र यावेळी अजित पवारांच्या निधनावरील शोक प्रस्तावावर सर्व सदस्यांना बोलण्याची परवानगी देण्यात आलीये.. त्यामुळे दिवसभर सभागृहात सदस्य आपल्या भावना व्यक्त करणार आहेत...राज्यपालांच्या अभिभाषणानंतर सभागृहात शोक प्रस्ताव मांडला जाईल आणि त्यानंतर सभागृहात आमदार आपल्या भावना व्यक्त करतील...
बातमीचा व्हिडीओ पाहा-
23 Feb 2026, 07:27 वाजता
आजपासून राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
Maharashtra : राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात होत आहे... 25 मार्चपर्यंत हे अधिवेशन चालणार आहे...अजितदादांच्या निधनानंतर हे पहिलेच अधिवेशन आहे...त्यामुळे सर्वांनाच अजितदादांची उणीव भासणार आहे...दरम्यान मनपा, झेडपी निवडणुकीनंतर होत असलेलं हे अधिवेशन प्रचंड वादळी ठरण्याची शक्यता आहे...सरकारच्या चहपानावरील बहिष्कार आणि पत्रकार परिषदेत मांडलेल्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी त्याबाबत आपला इरादा स्पष्ट करून टाकलाय..मात्र विरोधी पक्षनेताच नसल्याने विरोधकांची काहीशी अडचण होईल...तर दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षांनीही विरोधकांना प्रत्येक मुद्द्यावर निष्प्रभ करण्यासाठी जोरदार तयारी केली आहे...त्यामुळे सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये वाकयुद्ध रंगणार आहे...
बातमीचा व्हिडीओ पाहा-