English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on FEBRUARY 23 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Feb 23, 2026, 08:41 AM IST
twitter
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

23 Feb 2026, 08:36 वाजता

नेपाळमध्ये प्रवासी बसचा भीषण अपघात, 18 जणांचा मृत्यू

 

Nepal Accident : नेपाळमध्ये प्रवासी बसचा भीषण अपघात...धाडिंग इथं प्रवासी बस नदीत कोसळली...अपघातात 18 जणांचा मृत्यू, काही जण जखमी झालेत...बसमध्ये काही विदेशी पर्यटक असल्याची माहिती...अपघातस्थळी बचावकार्य सुरू

23 Feb 2026, 08:27 वाजता

राज्याला शेतकरी आत्महत्येचं ग्रहण 

 

 

Farmer suicide : मराठवाड्यात 2025 या मागील वर्षात तब्बल 1129 शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले होते... शेतकरी आत्महत्याचे हे सत्र नव्या वर्षातही सुरूच आहे... जानेवारी 2026 या एका महिन्यात मराठवाड्यात तब्बल 76 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत...यात सर्वाधिक 24 आत्महत्या बीड जिल्ह्यात झाल्या आहेत... त्या पाठोपाठ छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातही 20 शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपविले आहे... कधी पावसाचा खंड तर कधी अतिवृष्टी यामुळे शेतीपिकांचे नुकसान होऊन त्याचा उत्पन्नावर परिणाम होत आहे... शिवाय पिकविलेल्या शेतीमालाला हमीभाव प्रमाणे दर मिळत नसल्याने शेतकरी अडचणीत आला आहे. परिणामी शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडत आहे. या गोष्टींना कंटाळून अनेक शेतकरी टोकाचा निर्णय घेत आहेत... शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्यासाठी आणि आत्महत्या रोखण्यासाठी आता सरकारने ठोस उपाय योजना करणे गरजेचे आहे...

23 Feb 2026, 07:35 वाजता

अजित पवारांच्या निधनावर आज शोक प्रस्ताव

 

Ajit Pawar : विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अजित पवारांच्या निधनाचा शोक प्रस्ताव मांडला जाणार आहे...तसेच आजचा पूर्ण दिवस शोक प्रस्तावावर चर्चा होणार आहे... यापूर्वी शोक प्रस्तावावर केवळ विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषद सभापतीच बोलत असत.. मात्र यावेळी अजित पवारांच्या निधनावरील शोक प्रस्तावावर सर्व सदस्यांना बोलण्याची परवानगी देण्यात आलीये.. त्यामुळे दिवसभर सभागृहात सदस्य आपल्या भावना व्यक्त करणार आहेत...राज्यपालांच्या अभिभाषणानंतर सभागृहात शोक प्रस्ताव मांडला जाईल आणि त्यानंतर सभागृहात आमदार आपल्या भावना व्यक्त करतील...

बातमीचा व्हिडीओ पाहा-

 

23 Feb 2026, 07:27 वाजता

आजपासून राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 

Maharashtra : राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात होत आहे... 25 मार्चपर्यंत हे अधिवेशन चालणार आहे...अजितदादांच्या निधनानंतर हे पहिलेच अधिवेशन आहे...त्यामुळे सर्वांनाच अजितदादांची उणीव भासणार आहे...दरम्यान मनपा, झेडपी निवडणुकीनंतर होत असलेलं हे अधिवेशन प्रचंड वादळी ठरण्याची शक्यता आहे...सरकारच्या चहपानावरील बहिष्कार आणि पत्रकार परिषदेत मांडलेल्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी त्याबाबत आपला इरादा स्पष्ट करून टाकलाय..मात्र विरोधी पक्षनेताच नसल्याने विरोधकांची काहीशी अडचण होईल...तर दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षांनीही विरोधकांना प्रत्येक मुद्द्यावर निष्प्रभ करण्यासाठी जोरदार तयारी केली आहे...त्यामुळे सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये वाकयुद्ध रंगणार आहे...

बातमीचा व्हिडीओ पाहा-

 

ट्रेंडिंग न्यूज़

सनई-चौघडा आणि लग्नाची धमाल ; रश्मिकाने केला खुलासा ‘आमच्या लग्नाला…’

सनई-चौघडा आणि लग्नाची धमाल ; रश्मिकाने केला खुलासा ‘आमच्या लग्नाला…’
Aajche Rashi Bhavishya 23 February 2026: कुंभमध्ये मंगळाचा प्रवेश, या &#039;7&#039; राशीच्या लोकांच नशिब चमकेल

Aajche Rashi Bhavishya 23 February 2026: कुंभमध्ये मंगळाचा प्रवेश, या '7' राशीच्या लोकांच नशिब चमकेल

Nagpur News : बारावीचे 2 पेपर फुटले, व्हॉट्सअ‍ॅपवर उत्तर व्हायरल; कोणाचा प्रताप?

Nagpur News : बारावीचे 2 पेपर फुटले, व्हॉट्सअ‍ॅपवर उत्तर व्हायरल; कोणाचा प्रताप?

&#039;माझ्या हातून एक हत्या झालीय&#039;, भाजपचे माजी खासदार ब्रिजभूषण सिंह यांनी दिली कबुली!

'माझ्या हातून एक हत्या झालीय', भाजपचे माजी खासदार ब्रिजभूषण सिंह यांनी दिली कबुली!
कॅन्सरनंतर दीपिकाला आणखी एक आजार, स्वत:च माहिती देत ती म्हणाली की आता...

कॅन्सरनंतर दीपिकाला आणखी एक आजार, स्वत:च माहिती देत ती म्हणाली की आता...
Petrol Diesel Price Today 22 Feb: रविवारी टाकी फुल करण्यापूर्वी तपासा आजचे पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे ताजे भाव

Petrol Diesel Price Today 22 Feb: रविवारी टाकी फुल करण्यापूर्वी तपासा आजचे पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे ताजे भाव

प्रायव्हेट पार्टवर सॅनिटायझर टाकून लावली आग, क्रूरतेचा शिकार झालेल्या तरुणीची करुण कहाणी!

प्रायव्हेट पार्टवर सॅनिटायझर टाकून लावली आग, क्रूरतेचा शिकार झालेल्या तरुणीची करुण कहाणी!
विवियनसोबतच्या नात्याबद्दल नीना गुप्ताच स्पष्ट मत ; &#039;एकत्र न राहण्याचा निर्णय योग्य...&#039;

विवियनसोबतच्या नात्याबद्दल नीना गुप्ताच स्पष्ट मत ; 'एकत्र न राहण्याचा निर्णय योग्य...'
हापूसच्या गोडव्यापुढे अमेरिका झुकलं! टॅरिफ रद्द अन् अमेरिकेच्या बाजारपेठेत हापूसची मोठी झेप

हापूसच्या गोडव्यापुढे अमेरिका झुकलं! टॅरिफ रद्द अन् अमेरिकेच्या बाजारपेठेत हापूसची मोठी झेप
टीम इंडियाची महिला ब्रिगेड पुन्हा ठरली चॅम्पियन, बांगलादेशला फायनलमध्ये हरवलं

टीम इंडियाची महिला ब्रिगेड पुन्हा ठरली चॅम्पियन, बांगलादेशला फायनलमध्ये हरवलं