Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on FEBRUARY 24 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.  

Aashish Udas | Feb 24, 2026, 08:35 AM IST
24 Feb 2026, 08:34 वाजता

भाजपच्या 'टीम रवींद्र चव्हाण'ची घोषणा

 

 

BJP : राज्याच्या भाजप कार्यकारिणीची प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्याकडून आज घोषणा करण्यात आलीये.. कृष्णराज महाडिकयांची भाजप युवा मोर्चाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आलीये.. तर नवनाथ बन यांची मुख्य प्रवक्तेपदी नियुक्ती करण्यात आलीये.. गोपीचंद पडळकर, सुजय विखेंसह 12 प्रदेश उपाध्यक्ष नेमण्यात आलेत...तर महिला मोर्चासाठी चित्रा वाघ, एससी मोर्चासाठी विश्वराज गायकवाड आणि ओबीसी मोर्चासाठी योगेश टिळेकरांची नियुक्ती करण्यात आलीये..तर सरचिटणीसपदी निरंजन डावखरे, संजय कुठे, योगेश सागर, राजेश पांडे, सुनील राणे, माधवी नाईक यांना संधी देण्यात आलीये..

24 Feb 2026, 08:11 वाजता

IDFC फर्स्ट बँकेत 590 कोटींचा घोटाळा

 

IDFC First Bank Fraud : आयडीएफसी फर्स्ट बँकेच्या चंदीगड शाखेत हरयाणा सरकारच्या खात्यांमधून ५९० कोटी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. बँक कर्मचा-यांनी आणि बाहेरच्या काही व्यक्तींनी मिळून हरियाणा सरकारच्या खात्यांमधील रक्कम काही लोकांच्या खात्यात वळती केली. त्यानंतर हा घोटाळा उघडकीस आला. या घोटाळ्यानंतर हरियाणा सरकारने आयडीएफसी फर्स्ट बँकेला काळ्या यादीत टाकलंय... तसंच सर्व सरकारी विभागांना या बँकांमधील खाती बंद करून निधी वळवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान या प्रकरणामुळे संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थेला कोणताही धोका नसल्याची माहिती RBIचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी दिलीये..

24 Feb 2026, 07:37 वाजता

'टीम रवींद्र चव्हाण'ची आज घोषणा होणार- सूत्र

 

Ravindra Chavan : भाजपच्या ‘टीम रविंद्र चव्हाण’ची आज घोषणा होणारेय. राज्याच्या भाजप कार्यकारिणीची प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्याकडून आज घोषणा केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. आज सकाळी 8 वाजाता पत्रकार परिषद घेऊन ही घोषणा केली जाणार असल्याची माहिती मिळतेय. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनंतर प्रदेश कार्यकारिणी जाहीर केली जाणारेय. प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या कार्यकारिणीत कोणाला स्थान मिळतं हे बघणं महत्त्वाचं असणारेय. 

 

24 Feb 2026, 07:33 वाजता

झारखंडमध्ये एअर अ‍ॅम्ब्युलन्स कोसळली, 7 जणांचा मृत्यू

 

Jharkhand : झारखंडची राजधानी रांची येथील बिरसा मुंडा विमानतळावरून दिल्लीकडे निघालेल्या खासगी चार्टर एअर अँब्युलन्सचा भीषण अपघात झाला आहे. या विमानात चालक दलातील दोन सदस्यांसह एकूण सात जणांचा मृत्यू झाला आहे. हे विमान झारखंडमधील चतरा जिल्ह्यातील कसरिया पंचायत परिसरात कोसळलं. या अपघातानंतर एअरक्राफ्ट एक्सिडेंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरो AAIBची टीम तात्काळ घटनास्थळी पोहोचली असून पुढील तपास सुरू आहे... 

बातमीचा व्हिडीओ पाहा- 

 

