Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

25 Feb 2026, 08:07 वाजता
नागपुरात तरुणांकडून गाड्यांची तोडफोड
Nagpur : नागपूरच्या महाल परिसरात तरुणांच्या टोळक्यानं दुचाकीची तोडफोड केली. आपल्या एक्स गर्लफ्रेंडची दुस-या मुलाशी इन्स्टाग्रामवर मैत्री झाल्याच्या संतापातून तरुणांच्या एका टोळक्याने गाड्यांची तोडफोड केली. हातात धारदार शस्त्र घेऊन रात्री 11 वाजेच्या सुमारास तरुणांनी धुमाकूळ घातला. दरम्यान यातील तोडफोड करणाऱ्या टोळक्यातील काही जणांना स्थानिकांनी पकडून पोलिसात स्वाधीन केले. तपासानंतर तोडफोड करणाऱ्या टोळक्यात 12 जण असल्याचं समोर आलंय. आरोपींमध्ये अनेक जण अल्पवयीन आहे... तिघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे
25 Feb 2026, 07:29 वाजता
महागाईला कढीपत्त्याची फोडणी
Curry Leaves : महागाईला कढीपत्त्याची फोडणी...नवी मुंबई एपीएमसीत कढीपत्त्याला उच्चांकी दर..कढीपत्ता प्रतिकिलो 350 ते 400 रुपयांवर..बाजारात तुटवडा, थेट आंध्र प्रदेशातून आवक...एरवी घाऊक बाजारात 50 ते 70 रुपयांनी मिळणारा कढीपत्ता आता थेट 350 ते 400 रुपयांवर
25 Feb 2026, 07:24 वाजता
मुंबई मनपाचा आज अर्थसंकल्प सादर होणार
Mumbai : देशात सर्वात श्रीमंत असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेचा 2026-27चा अर्थसंकल्प आज सादर होतोय. आयुक्त भूषण गगराणी हा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यावेळी अर्थसंकल्पातून मुंबईकरांना काय मिळणार?, कोणत्या नवीन घोषणा होणार याची उत्सुकता मुंबईकरांना लागलीय. यंदाच्या अर्थसंकल्पावर भाजपची छाप असणार आहे. याआधी गेली 25-30 वर्ष एकसंध शिवसेना आणि भाजप युतीची सत्ता होती. या काळात अर्थसंकल्पावर शिवसेनेचाच प्रभाव होता. आता मात्र सत्ता भाजपकडे आल्याने मुंबईकरांना यातून काय खास गिफ्ट मिळणार? हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.