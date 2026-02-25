English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on FEBRUARY 25 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.  

Aashish Udas | Feb 25, 2026, 08:13 AM IST
25 Feb 2026, 08:07 वाजता

नागपुरात तरुणांकडून गाड्यांची तोडफोड

 

Nagpur : नागपूरच्या महाल परिसरात तरुणांच्या टोळक्यानं दुचाकीची तोडफोड केली. आपल्या एक्स गर्लफ्रेंडची दुस-या मुलाशी इन्स्टाग्रामवर मैत्री झाल्याच्या संतापातून तरुणांच्या एका टोळक्याने गाड्यांची तोडफोड केली. हातात धारदार शस्त्र घेऊन रात्री 11 वाजेच्या सुमारास तरुणांनी धुमाकूळ घातला. दरम्यान यातील तोडफोड करणाऱ्या टोळक्यातील काही जणांना स्थानिकांनी पकडून पोलिसात स्वाधीन केले. तपासानंतर तोडफोड करणाऱ्या टोळक्यात 12 जण असल्याचं समोर आलंय. आरोपींमध्ये अनेक जण अल्पवयीन आहे... तिघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे 

25 Feb 2026, 07:29 वाजता

महागाईला कढीपत्त्याची फोडणी

 

Curry Leaves : महागाईला कढीपत्त्याची फोडणी...नवी मुंबई एपीएमसीत कढीपत्त्याला उच्चांकी दर..कढीपत्ता प्रतिकिलो 350 ते 400 रुपयांवर..बाजारात तुटवडा, थेट आंध्र प्रदेशातून आवक...एरवी घाऊक बाजारात 50 ते 70 रुपयांनी मिळणारा कढीपत्ता आता थेट 350 ते 400 रुपयांवर 

 

25 Feb 2026, 07:24 वाजता

मुंबई मनपाचा आज अर्थसंकल्प सादर होणार

 

Mumbai : देशात सर्वात श्रीमंत असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेचा 2026-27चा अर्थसंकल्प आज सादर होतोय. आयुक्त भूषण गगराणी हा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यावेळी अर्थसंकल्पातून मुंबईकरांना काय मिळणार?, कोणत्या नवीन घोषणा होणार याची उत्सुकता मुंबईकरांना लागलीय. यंदाच्या अर्थसंकल्पावर भाजपची छाप असणार आहे. याआधी गेली 25-30 वर्ष एकसंध शिवसेना आणि भाजप युतीची सत्ता होती. या काळात अर्थसंकल्पावर शिवसेनेचाच प्रभाव होता. आता मात्र सत्ता भाजपकडे आल्याने मुंबईकरांना यातून काय खास गिफ्ट मिळणार? हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. 

ट्रेंडिंग न्यूज़

प्रसाद आणि दीपिकाचं बंद झालेलं अकाऊंट पुन्हा सुरु ; इंस्टाग्रामने मागितली ‘प्रसिका’ची माफी

प्रसाद आणि दीपिकाचं बंद झालेलं अकाऊंट पुन्हा सुरु ; इंस्टाग्रामने मागितली ‘प्रसिका’ची माफी
EPFO चं मोठं गिफ्ट, 7 लाख निष्क्रिय खात्यांतील पैसे सरकार स्वतः परत करणार!

EPFO चं मोठं गिफ्ट, 7 लाख निष्क्रिय खात्यांतील पैसे सरकार स्वतः परत करणार!
Tata Sierra: किती पगार असलेल्यांनी खरेदी करावी टाटा सियारा?, डाउन पेमेंट आणि EMIचं गणित समजून घ्या!

Tata Sierra: किती पगार असलेल्यांनी खरेदी करावी टाटा सियारा?, डाउन पेमेंट आणि EMIचं गणित समजून घ्या!
Gold Silver Rate Today : सोने-चांदीच्या दरात मोठी उसळण, सोने 6 000 तर चांदी 25000 रुपायांनी महागलं, आजचा भाव काय?

Gold Silver Rate Today : सोने-चांदीच्या दरात मोठी उसळण, सोने 6 000 तर चांदी 25000 रुपायांनी महागलं, आजचा भाव काय?
केरळ राज्याचे नाव बदलणार; केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून नामांतराच्या प्रस्तावाला मंजुरी

केरळ राज्याचे नाव बदलणार; केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून नामांतराच्या प्रस्तावाला मंजुरी
राज्यसभेसाठी भाजपकडून 4 तर एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेकडून 3 उमेदवारांची नावं निश्चित? उमेदवारांची लिस्ट फायनल केंद्राकडे पाठवणार

राज्यसभेसाठी भाजपकडून 4 तर एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेकडून 3 उमेदवारांची नावं निश्चित? उमेदवारांची लिस्ट फायनल केंद्राकडे पाठवणार
एपस्टीन फाईल प्रकरणात लंडन पोलिसांची मोठी कारवाई! अमेरिकेतील ब्रिटिश राजदूत पीटर मँडेलसन अटक

एपस्टीन फाईल प्रकरणात लंडन पोलिसांची मोठी कारवाई! अमेरिकेतील ब्रिटिश राजदूत पीटर मँडेलसन अटक
पवन हंस हेलिकॉप्टर समुद्रात कोसळले; अंदमान - निकोबार बेटांवर मोठी दुर्घटना

पवन हंस हेलिकॉप्टर समुद्रात कोसळले; अंदमान - निकोबार बेटांवर मोठी दुर्घटना

डोंबिवलीतील डॉक्टरने 10 बिअर प्यायल्या आणि 45 झोपेच्या गोळ्या खाल्ल्या; नर्स सोबत प्रेमसंबध, उचलले टोकाचे पाऊल

डोंबिवलीतील डॉक्टरने 10 बिअर प्यायल्या आणि 45 झोपेच्या गोळ्या खाल्ल्या; नर्स सोबत प्रेमसंबध, उचलले टोकाचे पाऊल
एसी ट्रेनच्या सीटवर हा अतिरिक्त फ्लॅप तुम्हाला दिसला का? 99% लोकांना त्याचा वापर माहिती नाही

एसी ट्रेनच्या सीटवर हा अतिरिक्त फ्लॅप तुम्हाला दिसला का? 99% लोकांना त्याचा वापर माहिती नाही