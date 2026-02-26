Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

26 Feb 2026, 07:38 वाजता
बदलापुरातील स्त्रीबीज तस्करीप्रकरणी पाचव्या आरोपीला अटक
Badlapurt : बदलापुरातील स्त्रीबीज तस्करी प्रकरणी पोलिसांनी पाचव्या आरोपीला अटक केलीय. सुमित सोनकांबळे असं आरोपीचं नाव आहे. स्त्री बीज प्रकरणी अवैधरित्या इंजेक्शन्स आणि इतर औषधांचा पुरवठा केल्याप्रकरणी त्याला अटक केलीय. या संपूर्ण चौकशीदरम्यान पोलिसांनी ठाणे विठ्ठलवाडी, बदलापूर तसंच वांगणी परिसरात छापेमारी केल्याचेही समोर आलंय.
26 Feb 2026, 07:36 वाजता
