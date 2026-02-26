English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on FEBRUARY 26 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Feb 26, 2026, 07:39 AM IST
26 Feb 2026, 07:38 वाजता

बदलापुरातील स्त्रीबीज तस्करीप्रकरणी पाचव्या आरोपीला अटक

 

Badlapurt : बदलापुरातील स्त्रीबीज तस्करी प्रकरणी पोलिसांनी पाचव्या आरोपीला अटक केलीय. सुमित सोनकांबळे असं आरोपीचं नाव आहे. स्त्री बीज प्रकरणी अवैधरित्या इंजेक्शन्स आणि इतर औषधांचा पुरवठा केल्याप्रकरणी त्याला अटक केलीय. या संपूर्ण चौकशीदरम्यान पोलिसांनी ठाणे विठ्ठलवाडी, बदलापूर तसंच वांगणी परिसरात छापेमारी केल्याचेही समोर आलंय.
 

26 Feb 2026, 07:36 वाजता

मुंबईत आज राष्ट्रवादीची बैठक, NCPच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडीबाबत बैठक

 

NCP : उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष होणार आहेत.. राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक पार पडणार आहे.. आज मुंबईच्या वरळी डोम येथे ही बैठक होणार असून यात सुनेत्रा पवारांच्या नावाची औपचारिकता पार पडणार आहे..या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या निवड प्रक्रियेमध्ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य,वर्किंग कमिटी सदस्य,राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष आणि लोकप्रतिनिधींचा समावेश असणार आहे... कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून प्रफुल्ल पटेल हे राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या संदर्भातील प्रस्ताव हा बैठकीत मांडणार...या प्रस्तावाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील वरिष्ठ नेते अनुमोदन देतील आणि त्यानंतर सर्वानुमते सुनेत्रा पवार यांची राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून निवड होणार आहे.....

 

नाशिकमध्ये उभारणार बिबट्यांचं जेल! पण पकडलेल्या बिबट्यांना सोडायचं कुठे वनखात्यालाच पडला प्रश्न
Goa Car Accident : 'बाबा, मी होतो पण... ' गोव्यात रेंटवर घेतलेल्या थारची i20 ला जोरदार धडक, भोपाळच्या पर्यटकाचा मृत्यू

लपुनछपुन नाही तर चोरांची घरफोडीसाठी वेगळीच पद्धत; 'या' गोष्टीपासून रहा सावध
हैदराबादमध्ये एकाच कुटुंबातील तिघांचा विचित्र मृत्यू, Suicide Pact ची का होतेय चर्चा?

चुकीच्या तपासाला लगाम; नागपूर खंडपीठाचा पोलिसांना कडक इशारा
Online Gaming वर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकार लवकरच उचलणार कडक पाऊल; आशिष शेलारांनी सभागृहात काय दिलं आश्वासन?
नोरा फतेहीच्या विवाहित बॉयफ्रेंडवर लैंगिक शोषणाचे गंभीर आरोप; नेमकं काय घडलं?
Semi Final Scenario: आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिजची एक चूक अन्... टीम इंडियाचे चमकेल नशीब! 'असं' मिळेल सेमीफायनलचं तिकीट

सोलापूरमधील तरुणाई माव्याच्या विळख्यात, नागरिकांकडून कॅन्सरचं विष पसरवणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी
रिंकू सिंगची एकूण संपत्ती किती आहे? बीसीसीआयकडून मिळतो वर्षाला 1 कोटी पगार