Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on FEBRUARY 27 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.  

Aashish Udas | Feb 27, 2026, 09:50 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

27 Feb 2026, 09:44 वाजता

NCERTच्या 8वीच्या त्या पुस्तकावर संपूर्ण बंदी

 

NCERT Book : न्याययंत्रणेतील भ्रष्टाचाराबद्दल धडा असलेल्या NCERT या संस्थेने प्रकाशित केलेल्या इयत्ता आठवीच्या पुस्तकावर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी संपूर्ण बंदी घातली. तसेच या पुस्तकाच्या छापील व डिजिटल प्रती जप्त करण्याचे आदेशही दिले. 'एकस्प्लोरिंग सोसायटी इंडिया अँड बियाँड-खंड २ या सामाजिक शास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकातील अयोग्य मजकुराबद्दल एनसीईआरटीने बुधवारी माफी मागितली होती. ते प्रकरण पुन्हा लिहिण्यात येईल, असेही या संस्थेने सांगितले होते. न्याययंत्रणेची बदनामी करण्याचे हे सुनियोजित कारस्थान आहे. असा गैरप्रकार करणाऱ्यांनी जणू गोळीबार करून न्याययंत्रणेला रक्तबंबाळ केले आहे असे ताशेरेही सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले.

27 Feb 2026, 09:20 वाजता

व्हॉट्सअ‍ॅप वेबच मल्टिपल लॉगिन बंद?

 

whatsapp : आज सकाळपासून अचानक व्हाटसअॅप वेबच मल्टिपल लॉगिन बंद झालं असून अनेक देशांतील याचा फटका बस्ताना दिसून येतोय..विशेषतः कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना काम करताना फटका बसताना दिसून येतोय..त्याच बरोबर आयफोन वरूनही लॉगिन होत नाहीये अशी अडचण काही जण व्यक्त करतायत याबाबीत आत अद्याप व्हाट्सअप कडून कोणतीही माहिती नाही 

27 Feb 2026, 08:44 वाजता

बदलापुरातील स्त्री बीज तस्करी प्रकरण,बेकायदेशीर IVF सेंटरवर कारवाई होणार

Badlapur : बदलापूर शहरात उघडकीस आलेल्या स्त्रीबीज तस्करीच्या धक्कादायक प्रकाराने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. गरिबीचा फायदा घेऊन महिलांना पैशांचे आमिष दाखवत त्यांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या या रॅकेटची दखल आता राज्य महिला आयोगाने घेतली आहे. आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी बदलापूरला भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि या गुन्ह्यात सामील असलेल्या IVF आणि सोनोग्राफी केंद्रांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसंच या प्रकरणात बोगस वैद्यकीय कर्मचा-यांचा सहभाग असल्याचं चाकणकरांनी म्हटलंय. 

27 Feb 2026, 08:17 वाजता

क्रिकेटपटू रिंकू सिंगच्या वडिलांचं निधन

Rinku Singh : भारतीय क्रिकेट संघाचा आघाडीचा फलंदाज रिंकू सिंह याच्यावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. रिंकू सिंह याचे वडील खचंद्र सिंह यांचे शुक्रवारी पहाटे निधन झाले. खचंद्र सिंह यांनी स्टेज-4 चा यकृताचा कर्करोग होता. अलीकडेच त्यांची प्रकृती अचानक खालावल्याने त्यांना ग्रेटर नोएडा येथील यथार्थ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. वडिलांची प्रकृती खालावल्याचे समजल्यानंतर रिंकू सिंह टीम इंडियाची साथ सोडून घरी परतला होता. गेल्या दोन दिवसांपासून रिंकू सिंहच्या वडिलांची प्रकृती चिंतानजक होती. त्यांना कृत्रिम श्वसनप्रणालीवर ठेवण्यात आले. अखेर आज पहाटे त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. रिंकू 24 फेब्रुवारी रोजी चेन्नई सोडत प्रथम दिल्लीला पोहोचला आणि नंतर ग्रेटर नोएडा येथे रुग्णालयात दाखल असलेल्या वडिलांना भेटला होता. हीच त्यांची अखेरची भेट ठरली.

27 Feb 2026, 07:38 वाजता

नागपुरातील बारावी पेपरफुटी प्रकरण, गणिताचाही पेपर फुटल्याची माहिती समोर

 

 

 

Nagpur : बारावी पेपरफुटी प्रकरणी धक्कादायक माहिती समोर...गणिताचाही पेपर फुटल्याची माहिती समोर...आरोपींच्या डिलीट चॅटमध्ये गणिताचाही पेपरडिजिटल पुरावे नागपूर पोलिसांच्या हाती... बारावी पेपरफुटीत नवा धक्कादायक खुलासा, गणिताचा पेपर फुटला होता

27 Feb 2026, 07:37 वाजता

राज्यसभेच्या एका जागेवरुन मविआत बिघाडी

 

Mahavikas Aghadi : राज्यसभेच्या एका जागेवरून महाविक आघाडीत बिघाडी झालीये.. विधिमंडळात महाविकास आघाडीत झालेल्या बैठकीत काँग्रेसने राज्यसभेच्या एका जागेवर प्रबळ दावा केला आहे. तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंची शिवसेना संख्याबळाच्या जोरावर दावा करत आहे..अशात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या प्रमुख नेत्यांनी शरद पवारांना राज्यसभेर बिनविरोध निवडून द्यावं अशी आग्रही भूमिका व्यक्त केलीये..यासंदर्भात जयंत पाटील, शशिकांत शिंदे आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी शरद पवारांची भेट घेऊन भूमिका मांडली. महाविकास आघाडीशी चर्चा करा अशा सूचना शरद पवार यांनी दिल्याची सूत्रांची माहिती दिलीये.. मात्र उद्धव सेना आणि काँग्रेस यांच्याकडून शरद पवार गटाला योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्याची माहिती समोर येतेय. मागील दोन दिवसांपासून शरद पवार गटाच्या नेत्यांनी उद्धव ठाकरे यांची भेटीसाठी वेळ मागितलेली असताना उद्धव ठाकरे यांच्याकडून रिस्पॉन्स मिळत नाहीये.. त्यामुळे महाविकास आघाडीतून राज्यसबेसाठी एकमत होणार का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय

