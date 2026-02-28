English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on FEBRUARY 28 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Feb 28, 2026, 09:10 AM IST
twitter
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

28 Feb 2026, 09:10 वाजता

बदलापूर स्त्रीबीज तस्करीचं ठाणे-नाशिक कनेक्शन

Badlapur : बदलापूर स्त्रीबीज तस्करी प्रकरणी महत्त्वाची माहिती समोर येतीये.. बदलापूर  ठाणे-नाशिक कनेक्शन उघडकीस आलंय.. या स्त्रीबीज तस्करीचं मुख्य केंद्र ठाणे होतं.. ठाण्यातलील एका आलीशान इमारतीत आईच्या गर्भाचा सौदा सुरु होता. या ठिकाणी 25 महिला येत होत्या.. इमारतीच्या पहिल्या इमारतीवर हे केंद्र सुरु होतं.. तसंच या प्रकरणाचे धागेदोरे नाशिकपर्यंतही पोहोचल्याचं उघडकीस आलेत. नाशिक मनपाकडून मुंबई नाका परिसरातील मालती आयव्हिएफ सेंटरची तपासणी करण्यात आलीये. संबंधित कागदपत्रे ताब्यात घेत लेखी खुलासा करण्यासाठी मनपानं नोटीस बजावलीये.  एका महिलेचा अनेकवेळा बीज दान आणि लाखो रुपयांना तो विक्री केल्याचा संशय आहे.. या प्रकरणी सखोल चौकशीनंतर पुढे काय कारवाई होणार याकडे सा-यांचं लक्ष लागलंय. 

28 Feb 2026, 08:20 वाजता

अजित पवारांच्या विमान अपघाताला एक महिना पूर्ण

Ajit Pawar : राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दुर्दैवी विमान अपघाताला आज एक महिना पूर्ण झालाय...  28 जानेवारी 2026 रोजी मुंबईहून बारामतीकडे अजित पवार निघाले असता त्यांच्या विमानाचा भीषण अपघात झाला. या विमान अपघातामुळे मोठी खळबळ उडाली... बारामतीमध्ये लँडिंगच्या वेळी सकाळी 8 वाजून 46 मिनिटांनी अजित पवारांचं विमान कोसळलं..  या अपघातात अजित पवारांचा मृत्यू झाला.. या अपघाताचा प्रथामिक तपास अहवाल आज येण्याची शक्यता आहे. AAIBकडून हा अहवाल नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाकडे सुपूर्द केला जाणार आहे. या अहवालातून अपघातामागील खरं कारण समोर येण्याची शक्यता आहे.. गेल्या महिनाभरात या घटनेने राज्यात अनेक प्रश्न निर्माण केले. अजितदादांच्या अपघाताच्या त्या काही सेकंदांत नेमके काय घडले? विमान हवेत असताना इंजिनमध्ये अचानक तांत्रिक बिघाड झाला होता का, की इतर काही कारण होते? या सर्व शक्यतांचा सखोल तपास करण्यात आला आहे.विशेष म्हणजे विमानातील ब्लॅक बॉक्स सुरक्षित हाती लागला असून, त्यातील ध्वनिमुद्रण आणि उड्डाणासंबंधी तांत्रिक माहिती तपासासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे. वैमानिकाचे शेवटचे संभाषण, इंजिनची कार्यस्थिती आणि इतर तांत्रिक आकडेवारी यावरून अपघाताचा उलगडा होऊ शकतो. विमानाची देखभाल आणि दुरुस्ती करणाऱ्या व्हीएसआर व्हेंचर्स या कंपनीची भूमिकाही तपासाच्या केंद्रस्थानी आहे. 

बातमीचा व्हिडीओ पाहा - 

28 Feb 2026, 07:35 वाजता

सिडकोच्या माझे पसंतीच्या घर योजनेला मुदतवाढ

Navi Mumbai : नवी मुंबईतील सर्वसामान्य नागरिकांचे हक्काचे घराचे स्वप्न साकार करण्यासाठी सिडको महामंडळाने आणखी एक सकारात्मक पाऊल उचललंय... सिडकोच्या 16 हजार 876 घरांच्या “माझे पसंतीचे सिडकोचे घर – माझा फर्स्ट चॉइस नवी मुंबईमध्ये” या लोकप्रिय गृहनिर्माण योजनेत पर्याय निवडीसाठी 19 मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय... नागरिकांकडून मिळणारा उत्स्फूर्त प्रतिसाद आणि वाढती मागणी लक्षात घेता अधिकाधिक लाभार्थ्यांना या योजनेत सहभागी होता यावे, या उद्देशाने ही मुदतवाढ देण्यात आलीये.. या योजनेंतर्गत नवी मुंबईतील वाशी, बामणडोंगरी, खारकोपर, खारघर, तळोजा, मानसरोवर, खांदेश्वर, पनवेल आणि कळंबोली या नोडमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक,  अल्प उत्पन्न गट  यांच्यासाठी 16 हजार 876 सदनिका उपलब्ध करून देण्यात आल्यात.. या योजनेत अनामत रक्कमेचा भरणा करण्यासाठीची अंतिम तारीख 19 मार्च 2026 तर आपले पसंतीचे पर्याय निवडण्यासाठीची अंतिम तारीख 19 मार्च 2026 आहे

28 Feb 2026, 06:36 वाजता

अजित पवारांनी पाठवलेल्या 'त्या' चिठ्ठीत काय?

अजित पवारांनी जयंत पाटलांना पाठवलेल्या चिठ्ठीची राज्याच्या राजकारणामध्ये सध्या जोरदार चर्चा आहे. अजित पवारांनी जयंत पाटलांना ही चिठ्ठी आणि विकिनीकरणाच्या चर्चेला सुरुवात. चिठ्ठीत काय लिहिलं होतं? हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. दोन्ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाच्या विलीनीकरणाची चर्चा जवळपास पूर्ण झाली होती. मात्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला. विलीनीकरणाबाबत आतापर्यंत अनेक खुलासे राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाकडून करण्यात आले आहेत. विलीनीकरणाची चर्चा कधी आणि कशी सुरु झाली.

ट्रेंडिंग न्यूज़

इन्स्टंट लोनचा सापळा; कर्ज, हप्त्यांमध्ये अडकतेय तरुणाई

इन्स्टंट लोनचा सापळा; कर्ज, हप्त्यांमध्ये अडकतेय तरुणाई
डासांना मानवी रक्ताचा चस्का कधीपासून लागला? फक्त एका म्यूटेशनमुळे निर्माण झाला जगातील सर्वात धोकादायक जीव!

डासांना मानवी रक्ताचा चस्का कधीपासून लागला? फक्त एका म्यूटेशनमुळे निर्माण झाला जगातील सर्वात धोकादायक जीव!
Explained: भारतातील कोट्यवधी वाहनचालकांसाठी अपडेट, 1 एप्रिलपासून E-20 पेट्रोल अनिवार्य; तुमच्यावर काय परिणाम?

Explained: भारतातील कोट्यवधी वाहनचालकांसाठी अपडेट, 1 एप्रिलपासून E-20 पेट्रोल अनिवार्य; तुमच्यावर काय परिणाम?
Vaastu Shastra: घरात सुख-समृद्धी टिकवण्यासाठी &#039;या&#039; दिशेला ठेवा डस्टबिन; आर्थिक अडचणींपासून मिळेल सुटका

Vaastu Shastra: घरात सुख-समृद्धी टिकवण्यासाठी 'या' दिशेला ठेवा डस्टबिन; आर्थिक अडचणींपासून मिळेल सुटका
Holi School Holiday 2026: 3 की 4 मार्च? शाळांना होळीची सुट्टी नेमकी कधी? शंका झाली दूर!

Holi School Holiday 2026: 3 की 4 मार्च? शाळांना होळीची सुट्टी नेमकी कधी? शंका झाली दूर!
Samudrik Shastra: हातावरील जीवन रेषा सांगते जीवनाचे रहस्य; जाणून घ्या शुभ-अशुभ आणि आरोग्याचे स्पष्ट संकेत

Samudrik Shastra: हातावरील जीवन रेषा सांगते जीवनाचे रहस्य; जाणून घ्या शुभ-अशुभ आणि आरोग्याचे स्पष्ट संकेत
Ajit Pawar यांची जयंत पाटलांना ‘ती’ पहिली चिठ्ठी आणि विलिनीकरणाच्या चर्चेला सुरुवात;चिठ्ठीत काय लिहिलं होतं?

Ajit Pawar यांची जयंत पाटलांना ‘ती’ पहिली चिठ्ठी आणि विलिनीकरणाच्या चर्चेला सुरुवात;चिठ्ठीत काय लिहिलं होतं?
प्रफुल पटेल आणि सुनिल तटकरे राष्ट्रवादी पक्षाला कंट्रोल करत आहेत? सुनेत्रा पवारांसोबत नेमकं काय घडलं? व्हिडिओ व्हायरल

प्रफुल पटेल आणि सुनिल तटकरे राष्ट्रवादी पक्षाला कंट्रोल करत आहेत? सुनेत्रा पवारांसोबत नेमकं काय घडलं? व्हिडिओ व्हायरल
Mumbai News : लोखंडी सळई डोक्यात पडल्यानं तरुण जखमी; वरळी–शिवडी उन्नत मार्गाच्या कामादरम्यान घडली घटना

Mumbai News : लोखंडी सळई डोक्यात पडल्यानं तरुण जखमी; वरळी–शिवडी उन्नत मार्गाच्या कामादरम्यान घडली घटना
&#039;सुंदरा&#039;चा लग्नाचा निर्णय आणि ‘असा मुलगा नको’; काय म्हणाली अक्षया नाईक?

'सुंदरा'चा लग्नाचा निर्णय आणि ‘असा मुलगा नको’; काय म्हणाली अक्षया नाईक?