Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

17 Jan 2026, 08:33 वाजता
महापालिका निवडणुकीत एमआयएमच्या पतंगाची भरारी
MIM Success : राज्यभरात एमआयएमच्या पतंगानं उंचच उंच भरारी घेतल्याचं पाहायला मिळालंय. ओवैसींच्या एमआयएमनं महापालिका निवडणुकीत सव्वाशे जागा जिंकत सा-यांनाच धक्का दिलाय.. एमआयएमचे सर्वाधिक ३३ नगरसेवक हे छत्रपती संभाजीनगरमध्ये निवडून आले आहेत. मालेगाव २१, नांदेड १३, धुळे १०, मुंबई ७, सोलापूर ८, ठाणे ५, अमरावती ११, नागपूर व परभणी प्रत्येकी एक उमेदवार निवडून आला. मुंबईतील मुस्लीमबहुल प्रभागांमध्ये समाजवादी पक्षाचे सहा सात नगरसेवक अनेक वर्षे निवडून येत असत. अबू आसीम आझमी आणि रईस शेख या दोन आमदारांच्या वादात पक्षाचे मोठे नुकसान झाले. पक्षाचा मुस्लीमबहुल भागातील जनाधार घटला. ही जागा एमआयएमने घेतली आहे.
17 Jan 2026, 08:06 वाजता
मुंबई महापालिकेत 'महिलाराज'
BMC Mahilaraj : बीएमसी सभागृहात निवडून आलेल्या एकूण नगरसेवकांपैकी सुमारे 60% महिला आहेत...महापालिकेत आता 135 महिला नगरसेवक असणार आहेत... गेल्या निवडणुकीपेक्षा यावेळी 6 महिला अधिक निवडून आल्या आहेत... 227 नगरसेवकांच्या पूर्ण सभागृहात, 114 जागा महिलांसाठी पुन्हा राखीव होत्या....याशिवाय आरक्षणाबाहेरही महिला उमेदवारांना मतदारांनी चांगली पसंती दिल्याचं पाहायला मिळालं...
17 Jan 2026, 08:05 वाजता
महामुंबईत भाजपचा विजयी षटकार
BJP Overall Win : महामुंबईत भाजपने विजयी षटकार मारलाय...मुंबईसह नवी मुंबई, केडीएमसी, उल्हासनगरात भाजपने बाजी मारलीय...मीरा भाईंदर, पनवेलमध्ये भाजपने एकहाती सत्ता आणलीये...मुंबईत शिवसेनेच्या मदतीने भाजपचा महापौर बसण्याचा मार्ग मोकळा झालाय...केडीएमसीतही महायुतीचा महापौर बसणार असल्याचं स्पष्ट आहे...
17 Jan 2026, 08:03 वाजता
मुंबई महापालिकेवरील ठाकरेंचं वर्चस्व संपलं
BMC Election Update
मुंबई महापालिकेवरील ठाकरेंचं वर्चस्व संपलं
शिवसेना-भाजप युतीला स्पष्ट बहुमत
मुंबईत महायुतीला ठाकरे बंधूंची कडवी झुंज
उद्धव ठाकरेंनाही मुंबईकरांची पसंती
भाजप 89, शिवसेना 29 जागा
शिवसेना UBT 65, मनसचे 06 नगरसेवक विजयी
राष्ट्रवादी 03, राष्ट्रवादी SP 01 जागा
काँग्रेसला 24, एमआयएम 8 जागांवर विजयी