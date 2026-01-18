English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on JANUARY 18 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Jan 18, 2026, 09:36 AM IST
18 Jan 2026, 09:35 वाजता

मुंबई महापालिकेत अमराठी चेहऱ्यांचा भरणा 

 

Mumbai : मुंबई महापालिकेत अमराठी चेह-यांचा भरणा..-मुंबई मनपात 227 पैकी 76 नगरसेवक अमराठी...भाजपचे सर्वाधिक 33 अमराठी नगरसेवक...मुंबईत काँग्रेसचे 18 नगरसेवक अमराठी...शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंचे 8 नगरसेवक अमराठी...एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे 4 नगरसेवक अमराठी आहेत.. 

18 Jan 2026, 09:09 वाजता

पराभवानंतर काँग्रेसमधील मतभेद चव्हाटावर, भाई जगतापांना कारणे दाखवा नोटीस

 

 

Bhai Jagtap : मुंबई महापालिकेतील पराभवाची जबाबदारी स्वीकारात मुंबई अध्यक्षा वर्षा गायकवाड यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करणा-या भाई जगतापांना पक्षाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे...तसेच त्यांना 7 दिवसांत खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत.. त्यामुळे निवडणुकीनंतर काँग्रेसमधील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आले असल्याची चर्चा सुरू झालीये...काँग्रेसने मुंबईत वंचितसोबत युती करत निवडणूक लढवली होती...मात्र यात काँग्रेसला केवळ 24 जागांवर यश मिळालं...पक्षाच्या या निराशाजनक कामगिरीला वर्षा गायकवाडांना जबाबदार धरत भाई जगतापांनी त्यांचा राजीनामा घ्यावा अशी मागणी केली होती... 
 

18 Jan 2026, 08:38 वाजता

इंडिगो एयरलाईनला 22.20 कोटींचा दंड

 

IndiGo Airline : इंडिगोला 22.20 कोटींचा दंड ठोठवण्यात आलाय...डीजीसीएने ही कारवाई 3 ते 5 डिसेंबर 2025 दरम्यान इंडिगोच्या 2507 विमानांच्या रद्द होण्यामुळे आणि 1852 विमानांच्या उड्डाणांना विलंब झाल्यामुळे केली आहे. यामुळे 3 लाखांहून अधिक प्रवाशांना त्रास झाला होता. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयच्या निर्देशानुसार, डीजीसीएने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी 4 सदस्यीय समितीची स्थापना केली होती.

18 Jan 2026, 08:16 वाजता

PFचे पैसे आता UPIद्वारे काढता येणार

 

EPFO : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना येत्या एप्रिलपासून खातेधारकांना पीएफचे पैसे यूपीआयमधून काढण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन देणार आहे. यूपीआयद्वारे पाच लाखांपर्यंत पीएफ काढता येणार आहे. एप्रिलपासून ईपीएफओ हा नवा पर्याय उपलब्ध करुन देणार आहे. या सुविधेमुळे यूपीआयच्या माध्यमातून पीएफचे पैसे थेट बँकेत जमा होतील.अधिकृत सूत्रांच्या माहितीनुसार पीएफ खात्यात ठराविक रक्कम शिल्लक ठेवून उर्वरित रक्कम यूपीआयच्या माध्यमातून काढता येईल. जी खातेदाराच्या बँक खात्यात जमा होईल. 
 

18 Jan 2026, 07:39 वाजता

एकनाथ शिंदेंना नगरसेवक फुटण्याची भीती

 

Eknath Shinde : एकनाथ शिंदेंना नगरसेवक फुटण्याची भीती...शिवसेनेचे सर्व नगरसेवक हॉटेल मुक्कामी..सर्व नगरसेवक वांद्रेमधील ताज लँड हॉटेलमध्ये..सत्ता स्थापनेपर्यंत नगरसेवक हॉटेलमध्येच राहणार...मनपासाठी शिंदेंचं हॉटेल पॉलिटिक्स...मुंबईत महापौर होत नाही तोपर्यंत शिवसेनेचं हाॅटेल पाॅलिटिक्स...शीतल म्हात्रे ह्यांनी सगळ्यांचं केलं स्वागत

18 Jan 2026, 07:37 वाजता

अटल सेतूवरील टोलमध्ये आणखी वर्षभर सवलत

 

Mumbai Atal Setu : अटल सेतूवरील टोलमध्ये आणखी वर्षभर सवलत...वाहनांना टोलमध्ये 50 टक्के सवलत मिळणार..इलेक्ट्रिक वाहनांना कुठलाही टोल लागणार..मुंबईत पोलिसांसाठी 45 हजार घरं बांधली जाणार..-मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिपला मंजुरी..राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठे निर्णय

