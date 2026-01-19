Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

19 Jan 2026, 08:08 वाजता
मुंबईच्या महापौरपदावरुन ठाकरे-फडणवीस चर्चा?
Maharashtra Politics : मुंबईत महापौरपदाच्या शर्यतीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या फोडाफोडीच्या राजकारणास शह देण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून, शिवसेना UBT आणि भाजप यांच्यात पडद्याआड चर्चा सुरु झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. महापौर निवडीवेळी शिवसेना UBTचे 65 नगरसेवक अनुपस्थित राहतील अशी योजना आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत शिवसेनेनं ठाकरेंचे नगरसेवक फोडण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्याने त्याला उत्तर म्हणून हे पाऊल उचलले जातंय अशी माहिती मिळतेय. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत शिंदे आणि भाजप यांच्यात बहुमतासाठी स्पर्धा निर्माण झाली आहे. त्यातून फोडाफोडीच्या राजकारणाला शह देण्यासाठी मुंबईत ही रणनीती आखल्याचे मानले जाते.
19 Jan 2026, 07:39 वाजता
मुंबईत लवकरच 30 मजली बिहार भवन उभारणार
Mumbai Bihar Bhavan : मुंबईत लवकरच ३० मजली 'बिहार भवन' उभे राहणार आहे. महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना बिहारमधील भाजप-जेडीयू सरकारने या भवनासाठी प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. नितीश कुमार सरकारने यासाठी ३१४ कोटी २० लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. बिहारमध्ये सध्या भाजप व नतीश कुमार यांच्या जेडीयूची सत्ता आहे. या सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक नुकतीच झाली. त्यात मुंबईतील बिहार भवन प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला. बिहार भवनची इमारत तळघरासह ३० मजली असेल. इमारतीत एकूण १७८ खोल्या. ७२ व्यक्ती बसतील इतक्या क्षमतेचा कॉन्फरन्स हॉल असेल.
19 Jan 2026, 07:27 वाजता
पुणे महापालिकेत महिलांचा दबदबा
Pune : पुणे महापालिकेच्या नव्या सभागृहात यंदा ८८ महिला आणि ७७ पुरुष नगरसेवक असणार आहेत.. पालिकेच्या इतिहासात प्रथमच महिलांची संख्या अधिक आहे. १६५ जागांसाठी ३५० महिला उमेदवार रिंगणात होत्या, त्यापैकी ८८ निवडून आल्या आहेत. ५० टक्के आरक्षण असतानाही पाच महिलांनी खुल्या जागांवर विजय मिळवला आहे. भाजपच्या सर्वाधिक ६७ महिला नगरसेविका निवडून आल्याने सत्ताधारी भाजपकडून महिला महापौर निवडण्याची दाट शक्यता व्यक्त होत आहे.