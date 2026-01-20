Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

20 Jan 2026, 07:39 वाजता
अकोल्यात राष्ट्रवादी (SP)ची भाजपला साथ?
Akola : अकोला महापालिकेत सत्ता स्थापनेसाठी भाजपला राष्ट्रवादी SP साथ देणार असल्याची चर्चा आहे. अकोला महापालिकेत सत्ता स्थापनेसाठी एकूण 41 नगरसेवकांची आवश्यकता आहे. यात भाजपकडे 38 नगरसेवक असून सत्ता स्थापनेसाठी 3 नगरसेवकांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी SPचे तीन नगरसेवक भाजपला देणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. या संदर्भात अकोल्यातील राष्ट्रवादी SPचे काही पदाधिकारी पक्षाच्या वरिष्ठांना भेटण्यासाठी पुण्यात गेल्याची माहिती आहे.
20 Jan 2026, 07:33 वाजता
मुंबईत शिवसेना-भाजपची आज महत्त्वाची बैठक
Shivsena-BJP Meeting Today : मुंबई महापालिका निवडणुकीत महायतीला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर आता शिवसेना आणि भाजप नेत्यांची सत्ता स्थापनेसाठी, आज सकाळी मुंबईत महत्वाची बैठक होणार आहे. शिवसेना सरचिटणीस राहुल शेवाळे आणि भाजपचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांच्यात ही बैठक होणार आहे. या बैठकीला भाजपचे वरिष्ठ नगरसेवक प्रभाकर शिंदे आणि पराग अळवणी उपस्थित रहाणार आहेत...दरम्यान या बैठकीत महापौरपदाच्या मुद्द्यावर तोडगा निघणार का याकडे लक्ष असणार आहे...