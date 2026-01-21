Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

21 Jan 2026, 07:36 वाजता
झेडपी निवडणुकीबाबत आज फैसला?
ZP Election : आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीबाबत आज फैसला होण्याची शक्यता आहे. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी पार पडणार आहे..सगळ्याच स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीबाबत सुप्रीम कोर्टाने आदेश देताना 21 जानेवारीला आरक्षण मर्यादेबाबत सविस्तर ठरवू असं म्हंटलं होतं. त्यामुळे आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषद, महापालिका आणि नगर परिषदेबाबत कोर्ट काय निर्णय देतं याकडे लक्ष असणार आहे. तसंच बांठिया आयोगाच्या बाबतीतही सुप्रीम कोर्ट निर्देश देण्याची शक्यता आहे....
21 Jan 2026, 07:33 वाजता
शिवसेना पक्ष-चिन्हावर आज सुनावणी
Maharashtra Politics : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हप्रकरणी सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीचा मुहूर्त अखेर ठरलाय...21 जानेवारीच्या सुप्रीम कोर्टाच्या कामकाजाच्या यादीत या प्रकरणाचा उल्लेख आहे...त्यामुळे आज या प्रकरणावर सुनावणी पार पडणार आहे..,सोबतच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी एकनाथ शिंदेंसोबत गेलेल्या आमदारांना अपात्र न केल्याने सुनील प्रभूंनी दाखल केलेल्या याचिकेवरही सुनावणी होणार आहे.... यासह, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि घड्याळ चिन्ह प्रकरणाचीही सुनावणी कोर्टात सोबतच पार पडणार आहे..याच बरोबर अजित पवारांसोबत गेलेल्या आमदारांना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी अपात्र न केल्याने जयंत पाटलांनी दाखल केलेली याचिका आणि नागालँड मधील आमदार अपात्रता प्रकरणीही सुनावणी होणार आहे... सरन्यायधीश सूर्यकांत यांच्या पिठासमोर ही सुनावणी होईल...त्यामुळे आज कोर्ट काय निकाल देतं याकडे सर्वांच लक्ष लागलंय...