Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on JANUARY 21 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.  

Aashish Udas | Jan 21, 2026, 07:40 AM IST
21 Jan 2026, 07:36 वाजता

झेडपी निवडणुकीबाबत आज फैसला?

 

ZP Election : आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीबाबत आज फैसला होण्याची शक्यता आहे. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी पार पडणार आहे..सगळ्याच स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीबाबत सुप्रीम कोर्टाने आदेश देताना 21 जानेवारीला आरक्षण मर्यादेबाबत सविस्तर ठरवू असं म्हंटलं होतं. त्यामुळे आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषद, महापालिका आणि नगर परिषदेबाबत कोर्ट काय निर्णय देतं याकडे लक्ष असणार आहे. तसंच बांठिया आयोगाच्या बाबतीतही सुप्रीम कोर्ट निर्देश देण्याची शक्यता आहे.... 

21 Jan 2026, 07:33 वाजता

शिवसेना पक्ष-चिन्हावर आज सुनावणी

 

 

Maharashtra Politics : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हप्रकरणी सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीचा मुहूर्त अखेर ठरलाय...21 जानेवारीच्या सुप्रीम कोर्टाच्या कामकाजाच्या यादीत या प्रकरणाचा उल्लेख आहे...त्यामुळे आज या प्रकरणावर सुनावणी पार पडणार आहे..,सोबतच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी एकनाथ शिंदेंसोबत गेलेल्या आमदारांना अपात्र न केल्याने सुनील प्रभूंनी दाखल केलेल्या याचिकेवरही सुनावणी होणार आहे.... यासह, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि घड्याळ चिन्ह प्रकरणाचीही सुनावणी कोर्टात सोबतच पार पडणार आहे..याच बरोबर अजित पवारांसोबत गेलेल्या आमदारांना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी अपात्र न केल्याने जयंत पाटलांनी दाखल केलेली याचिका आणि नागालँड मधील आमदार अपात्रता प्रकरणीही सुनावणी होणार आहे... सरन्यायधीश सूर्यकांत यांच्या पिठासमोर ही सुनावणी होईल...त्यामुळे आज कोर्ट काय निकाल देतं याकडे सर्वांच लक्ष लागलंय...  

ट्रेंडिंग न्यूज़

Mumbai Local News: पश्चिम रेल्वेच्या प्रवाशांना मोठा झटका! १०० पेक्षा जास्त गाड्या रद्द, प्लॅटफॉर्मवर मोठी गर्दी होण्याची शक्यता; पाहा लेटेस्ट अपडेट...

महाराष्ट्रातील सर्वात तरुण आणि उच्चशिक्षित नगरसेवकांची महापालिका, महिला प्रतिनिधींनी केला मोठा रेकॉर्ड!

घरात चोरी, जेवणात ड्रग्स, अन् पुणे पोलिसांचा दुट्टपीपणा...पूजा खेडकरच्या वडिलांचा खळबळजनक आरोप

विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदानाचा फेब्रुवारीत विवाह? अभिनेत्रीने दिलं स्पष्ट उत्तर

इलेक्ट्रिक दुचाकी जास्त काळ टिकण्यासाठी कोणत्या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात?

पुणे ग्रँड सायकल टूरमध्ये अपघात, 50 हून अधिक स्पर्धक...; अपघाताचं नेमकं कारण काय?

&#039;12 ऑगस्टला लाखो लोक मरतील, 7 सेकंदासाठी पृथ्वी...&#039; जगभरात पोस्टची चर्चा, NASAने म्हटले...

साडेचार तास यकृत शरीराबाहेर अन् 2 वर्षांच्या चिमुरडीला नवजीवन; भारतातील पहिली शस्त्रक्रिया परळच्या वाडीया रुग्णालयात!

अभिनेता प्रसाद ओकच्या लेकाचा साखरपुडा पार पडला पण ; कोण आहे होणारी सून?

&#039;मला जिल्ह्याचं...,&#039; भास्कर जाधव उद्धव ठाकरेंवर नाराज? विधानामुळे चर्चांना उधाण, &#039;आधी मैत्री करतात आणि नंतर...&#039;

