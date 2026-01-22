Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

22 Jan 2026, 08:02 वाजता
नॉट रिचेबल सरिता म्हस्के पुन्हा संपर्कात
Sarita Mhaske : मुंबईतील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या गट नोंदणीवेळी अनुपस्थित असलेल्या नवनिर्वाचित नगरसेविका सरिता म्हस्के पुन्हा संपर्कात आल्या आहेत..सरिता म्हस्केंनी काल मध्यरात्री मिलिंद नार्वेकरांच्या निवासस्थानी जात त्यांची भेट घेतलीये.. मुंबईतील प्रभाग 157 मधून म्हस्के ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून निवडून आल्या होत्या. मात्र त्यानंतर त्या नॉट रिचेबल झाल्या होत्या. सरिता म्हस्के या शिंदेंच्या शिवसेनेच्या संपर्कात असल्याची चर्चा सुरू झाली होती.. मात्र आता त्या पुन्हा पक्षाच्या संपर्कात आल्या आहेत.
22 Jan 2026, 07:33 वाजता
KEM रुग्णालयाचा आज 100वा वर्धापन दिन, शिवसेना,भाजप, शिवसेना(UBT) नेते एकत्र
KEM Hospital : शिवसेनेतील फुटीनंतर शिवसेना,भाजप आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते पहिल्यांदाच एकत्र येणार आहेत.आज केईएम रुग्णालयाचा 100वा वर्धापन दिन आहे.. या कार्यक्रमात भाजपसह शिंदे आणि ठाकरेंचे नेते एकाच मंचावर येणार आहेत..आज स.10 वाजता केईएम रुग्णालयात वर्धापनदिनाचा कार्यक्रम पार पडणार आहे.
22 Jan 2026, 07:31 वाजता
29 महापालिकांतील महापौरपदासाठी आज सोडत
Mayor's Reservation : महापालिकेतील सत्ता स्थापनेत पहिला आणि महत्त्वाचा टप्पा मानल्या जाणाऱ्या महापौरपदाच्या आरक्षणासाठी आज मंत्रालयात सोडत काढली जाणार आहे. महापौरपदाच्या पहिल्या अडीच वर्षाच्या कालावधीसाठी ही सोडत आहे. या सोडतीनंतर महापौरपद आरक्षित आहे की खुले हे स्पष्ट होईल. नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षेतेखाली सकाळी 11 वाजता मंत्रालयातील परिषद सभागृहात महापौरपदाची आरक्षण सोडत निघेल. हे आरक्षण चक्राकार पद्धतीने काढले जाईल. याआधीचे आरक्षण बाजूला ठेवण्यात येईल. या आरक्षणासाठी 2011 च्या जनगणनेचा आधार घेतला आहे.