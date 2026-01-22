English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on JANUARY 22 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.  

Aashish Udas | Jan 22, 2026, 08:20 AM IST
22 Jan 2026, 08:02 वाजता

नॉट रिचेबल सरिता म्हस्के पुन्हा संपर्कात

 

Sarita Mhaske : मुंबईतील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या गट नोंदणीवेळी अनुपस्थित असलेल्या नवनिर्वाचित नगरसेविका सरिता म्हस्के पुन्हा संपर्कात आल्या आहेत..सरिता म्हस्केंनी काल मध्यरात्री मिलिंद नार्वेकरांच्या निवासस्थानी जात त्यांची भेट घेतलीये.. मुंबईतील प्रभाग 157 मधून म्हस्के ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून निवडून आल्या होत्या. मात्र त्यानंतर त्या नॉट रिचेबल झाल्या होत्या. सरिता म्हस्के या शिंदेंच्या शिवसेनेच्या संपर्कात असल्याची चर्चा सुरू झाली होती.. मात्र आता त्या पुन्हा पक्षाच्या संपर्कात आल्या आहेत.

22 Jan 2026, 07:33 वाजता

KEM रुग्णालयाचा आज 100वा वर्धापन दिन, शिवसेना,भाजप, शिवसेना(UBT) नेते एकत्र

 

KEM Hospital : शिवसेनेतील फुटीनंतर शिवसेना,भाजप आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते पहिल्यांदाच एकत्र येणार आहेत.आज केईएम रुग्णालयाचा 100वा वर्धापन दिन आहे.. या कार्यक्रमात भाजपसह शिंदे आणि ठाकरेंचे नेते एकाच मंचावर येणार आहेत..आज स.10 वाजता केईएम रुग्णालयात वर्धापनदिनाचा कार्यक्रम पार पडणार आहे.

22 Jan 2026, 07:31 वाजता

29 महापालिकांतील महापौरपदासाठी आज सोडत

 

Mayor's Reservation : महापालिकेतील सत्ता स्थापनेत पहिला आणि महत्त्वाचा टप्पा मानल्या जाणाऱ्या महापौरपदाच्या आरक्षणासाठी आज मंत्रालयात सोडत काढली जाणार आहे. महापौरपदाच्या पहिल्या अडीच वर्षाच्या कालावधीसाठी ही सोडत आहे. या सोडतीनंतर महापौरपद आरक्षित आहे की खुले हे स्पष्ट होईल. नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षेतेखाली सकाळी 11 वाजता मंत्रालयातील परिषद सभागृहात महापौरपदाची आरक्षण सोडत निघेल. हे आरक्षण चक्राकार पद्धतीने काढले जाईल. याआधीचे आरक्षण बाजूला ठेवण्यात येईल. या आरक्षणासाठी 2011 च्या जनगणनेचा आधार घेतला आहे.

ट्रेंडिंग न्यूज़

‘Shah Rukh Khan कोण, तो काका?’ अभिनेत्रीच्या विधानाने चाहत्यांचा संताप

Aloo Patty Burger Recipe: संध्याकाळच्या नाश्त्यात बनवा कुरकुरीत आणि टेस्टी &#039;आलू पॅटी बर्गर&#039;; नोट करा रेसिपी

KDMC वरुन राज ठाकरेंना &#039;ब्लॅकमेल&#039; करणारा मनसेतील &#039;तो&#039; नेता कोण? म्हणतोय &#039;जर तुम्ही मला काही..&#039;

Video : राजकारणातील नाही तर जंगलातील 2 भावांची चर्चा, बछड्यांची रंगली &#039;मस्ती की पाठशाला&#039;

WPL मध्ये सर्वात कमी वयात पदार्पण करणारी खेळाडू दीया यादव नक्की आहे तरी कोण? केला वैभव सूर्यवंशीसारखा विक्रम

महाराष्ट्रात सायलेंट राजकारण, अजित पवारांना फटका? पुण्यातील पराभवानंतर भाजपचा राष्ट्रवादीला आणखी एक मोठा धक्का

चंद्रपूर काँग्रेसमध्ये यादवी, धानोरकर विरुद्ध वडेट्टीवार संघर्ष शिगेला; अंतर्गत संघर्षात महापालिकेची सत्ता हातची जाणार?

युजवेंद्र चहल आणि आरजे महवश मध्ये बिनसलं? इंस्टाग्रामवर केले एकमेकांना अनफॉलो; चाहते चिंतेत

Budget 2026 : यंदा खरेदी करता येणार &#039;हक्काचं घर&#039; ; अर्थसंकल्पात मिळू शकतात &#039;या&#039; 5 सवलती

IPL 2026 च्या शेड्युलबाबत मोठी अपडेट! &#039;या&#039; दिवशी सुरु होणार स्पर्धा, 18 मैदानांवर रंगणार सामन्यांचा थरार

