English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on JANUARY 23 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Jan 23, 2026, 08:22 AM IST
twitter
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

23 Jan 2026, 08:21 वाजता

बाळासाहेबांच्या जयंतीदिनी ठाकरे पुन्हा एकत्र

Uddhav Thacekray & Raj Thacekray : शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे जन्मशताब्दी वर्ष सोहळ्यास आजपासून सुरुवात होतेय...जन्मशताब्दी वर्षाची सुरुवात मुंबईतील भव्य सोहळ्याने होणार आहे... शिवसेना UBT आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने माटुंगा येथील षण्मुखानंद सभागृह येथे हा सोहळा आयोजित करण्यात आलाय... उद्धव आणि राज ठाकरे या कार्यक्रमासाठी एकत्र येणार आहेत... महापालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर दोन भाऊ या कार्यक्रमानिमित्त एका व्यासपीठावर येणार आहेत...या सोहळ्यातून उद्धव, राज ठाकरे काय भूमिका मांडणार याकडे लक्ष असणार आहे... 

बातमीचा व्हिडीओ पाहा - 

23 Jan 2026, 08:14 वाजता

बाळासाहेब ठाकरेंची आज 100वी जयंती

Uddhav Thacekray : बाळासाहेब ठाकरे यांची आज 100वी जयंती आहे... अत्यंत कडक अन् रोखठोक स्वभावाच्या बाळासाहेबांची राजकीय कारकीर्द अत्यंत वादळी राहिली... सामान्य व्यंगचित्रकार ते एका इशाऱ्यावर मुंबई थांबवण्याचं सामर्थ्य असलेले साहेब असा त्यांचा प्रवास राहिला...23 जानेवारी 1926 रोजी पुण्यात बाळासाहेब ठाकरेंचा जन्म झाला होता..यंदाचं वर्ष हे बाळासाहेब ठाकरेंचं जन्म शताब्दीवर्ष असल्याने तमाम शिवसैनिकांसाठी आणि मराठी माणसासाठी आजचा दिवस अत्यंत महत्वाचा आहे..... बाळासाहेब ठाकरे यांच्या 100व्या जयंतीनिमित्त शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरेंनी बाळासाहेबांना अभिवादन केलंय.. मुंबईतील रीगल सिनेमासमोरील बाळासाहेब ठाकरेंच्या पुतळ्याला ठाकरेंनी अभिवादन केलंय.. यावेळी उद्धव ठाकरेंसोबत आदित्य ठाकरेंसह पक्षाचे इतर बडे नेतेदेखील उपस्थित होते..

बातमीचा व्हिडीओ पाहा - 

23 Jan 2026, 07:59 वाजता

अचलपूर नगरपरिषदेत भाजप–MIMचा गटबांधणीचा धक्कादायक निर्णय

अमरावतीच्या अचलपूर नगरपरिषदेत भाजप आणि MIM एकत्र आले असून, MIMला शिक्षण व क्रीडा समितीचे सभापतीपद देण्यात आले आणि विरोधकांवर जोरदार टीका करण्यात आली आहे.

23 Jan 2026, 07:49 वाजता

विकास गोगावलेला हायकोर्टचा अल्टिमेटम

रायगडमध्ये नगरपालिका निवडणुकीवेळी राड्याच्या प्रकरणी विकास गोगावलेंना उच्च न्यायालयाने अल्टिमेटम दिले असून, त्यांना सकाळी 11 वाजेपर्यंत पोलिसांना शरण येण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

23 Jan 2026, 07:02 वाजता

विकास गोगावलेला हायकोर्टचा अल्टिमेटम

रायगडमध्ये नगरपालिका निवडणुकीवेळी राड्याच्या प्रकरणी विकास गोगावलेंना उच्च न्यायालयाने अल्टिमेटम देत, सकाळी 11 पर्य्यंत पोलिसांना शरण येण्याचे आदेश दिले आहेत.

23 Jan 2026, 06:51 वाजता

बदलापूरमध्ये 4 वर्षांच्या चिमुकलीवर स्कूल बसमध्ये लैंगिक अत्याचार; बस चालकाला अटक

बदलापूर पुन्हा हादरले, जिथे 4 वर्षांच्या चिमुकलीला स्कूल बसमध्ये मारहाण करत लैंगिक अत्याचार केला गेला; या प्रकरणात बस चालकाला अटक करण्यात आली आहे.

 

 

23 Jan 2026, 06:48 वाजता

रायगड निवडणुकीत राड्याच्या प्रकरणी विकास गोगावलेला हायकोर्टचा अल्टिमेटम

रायगडमधील नगरपालिका निवडणुकीवेळी राड्याच्या प्रकरणी विकास गोगावले यांना उच्च न्यायालयाने अल्टिमेटम दिले असून, त्यांना सकाळी 11 वाजेपर्यंत पोलिसांना शरण येण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

ट्रेंडिंग न्यूज़

ST, SC, OBC की ओपन... कोणत्या महापालिकेत कोणता महापौर बसणार? आरक्षण सोडतीची संपूर्ण यादी

ST, SC, OBC की ओपन... कोणत्या महापालिकेत कोणता महापौर बसणार? आरक्षण सोडतीची संपूर्ण यादी
6000KM दूर काल रात्री असंकाही झालं की भारतात क्रॅश झाले सोने-चांदीचे दर, आकडा ऐकून वाटेल आश्चर्य!

6000KM दूर काल रात्री असंकाही झालं की भारतात क्रॅश झाले सोने-चांदीचे दर, आकडा ऐकून वाटेल आश्चर्य!
बीड: भय इथले संपत नाही! लोखंडी रॉड, लाकडी दांड्यांनी तरुणाला अमानुष मारहाण; कारण...

बीड: भय इथले संपत नाही! लोखंडी रॉड, लाकडी दांड्यांनी तरुणाला अमानुष मारहाण; कारण...
Thane Mayor : ठाण्यात महापौर पदाच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर, &#039;या&#039; नावांवर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता

Thane Mayor : ठाण्यात महापौर पदाच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर, 'या' नावांवर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता

&#039;नितिमत्ता ओंडक्यासारखी वाहून जाऊ नये; KDMC त मनसे- शिंदेंची हातमिळवणी राज ठाकरेंना अमान्य!&#039; राऊत स्पष्टच बोलले..

'नितिमत्ता ओंडक्यासारखी वाहून जाऊ नये; KDMC त मनसे- शिंदेंची हातमिळवणी राज ठाकरेंना अमान्य!' राऊत स्पष्टच बोलले..
महाराष्ट्रातील &#039;या&#039; महापालिकांमध्ये महापौर पदासाठी महिला आरक्षणाची घोषणा, कोणाला मिळणार संधी?

महाराष्ट्रातील 'या' महापालिकांमध्ये महापौर पदासाठी महिला आरक्षणाची घोषणा, कोणाला मिळणार संधी?
Aalu Matar Pulao Recipe: जेवणासाठी बनवा झटपट होणार बटाटा-मटार पुलाव! जाणून घ्या रेसिपी

Aalu Matar Pulao Recipe: जेवणासाठी बनवा झटपट होणार बटाटा-मटार पुलाव! जाणून घ्या रेसिपी

बांगलादेशने भारतात होणाऱ्या टी 20 वर्ल्ड कपवर टाकला बहिष्कार, आयसीसी लवकरच जाहीर करणार रिप्लेसमेंट

बांगलादेशने भारतात होणाऱ्या टी 20 वर्ल्ड कपवर टाकला बहिष्कार, आयसीसी लवकरच जाहीर करणार रिप्लेसमेंट

राज ठाकरेंना डावलून शिंदेंना पाठिंबा?

राज ठाकरेंना डावलून शिंदेंना पाठिंबा?
सिकंदर खेरने वडील अनुपम खेर यांना मारली कानाखाली? व्हिडीओ व्हायरल

सिकंदर खेरने वडील अनुपम खेर यांना मारली कानाखाली? व्हिडीओ व्हायरल