Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

23 Jan 2026, 08:21 वाजता
बाळासाहेबांच्या जयंतीदिनी ठाकरे पुन्हा एकत्र
Uddhav Thacekray & Raj Thacekray : शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे जन्मशताब्दी वर्ष सोहळ्यास आजपासून सुरुवात होतेय...जन्मशताब्दी वर्षाची सुरुवात मुंबईतील भव्य सोहळ्याने होणार आहे... शिवसेना UBT आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने माटुंगा येथील षण्मुखानंद सभागृह येथे हा सोहळा आयोजित करण्यात आलाय... उद्धव आणि राज ठाकरे या कार्यक्रमासाठी एकत्र येणार आहेत... महापालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर दोन भाऊ या कार्यक्रमानिमित्त एका व्यासपीठावर येणार आहेत...या सोहळ्यातून उद्धव, राज ठाकरे काय भूमिका मांडणार याकडे लक्ष असणार आहे...
23 Jan 2026, 08:14 वाजता
बाळासाहेब ठाकरेंची आज 100वी जयंती
Uddhav Thacekray : बाळासाहेब ठाकरे यांची आज 100वी जयंती आहे... अत्यंत कडक अन् रोखठोक स्वभावाच्या बाळासाहेबांची राजकीय कारकीर्द अत्यंत वादळी राहिली... सामान्य व्यंगचित्रकार ते एका इशाऱ्यावर मुंबई थांबवण्याचं सामर्थ्य असलेले साहेब असा त्यांचा प्रवास राहिला...23 जानेवारी 1926 रोजी पुण्यात बाळासाहेब ठाकरेंचा जन्म झाला होता..यंदाचं वर्ष हे बाळासाहेब ठाकरेंचं जन्म शताब्दीवर्ष असल्याने तमाम शिवसैनिकांसाठी आणि मराठी माणसासाठी आजचा दिवस अत्यंत महत्वाचा आहे..... बाळासाहेब ठाकरे यांच्या 100व्या जयंतीनिमित्त शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरेंनी बाळासाहेबांना अभिवादन केलंय.. मुंबईतील रीगल सिनेमासमोरील बाळासाहेब ठाकरेंच्या पुतळ्याला ठाकरेंनी अभिवादन केलंय.. यावेळी उद्धव ठाकरेंसोबत आदित्य ठाकरेंसह पक्षाचे इतर बडे नेतेदेखील उपस्थित होते..
23 Jan 2026, 07:59 वाजता
अचलपूर नगरपरिषदेत भाजप–MIMचा गटबांधणीचा धक्कादायक निर्णय
अमरावतीच्या अचलपूर नगरपरिषदेत भाजप आणि MIM एकत्र आले असून, MIMला शिक्षण व क्रीडा समितीचे सभापतीपद देण्यात आले आणि विरोधकांवर जोरदार टीका करण्यात आली आहे.
23 Jan 2026, 07:49 वाजता
23 Jan 2026, 07:02 वाजता
23 Jan 2026, 06:51 वाजता
बदलापूरमध्ये 4 वर्षांच्या चिमुकलीवर स्कूल बसमध्ये लैंगिक अत्याचार; बस चालकाला अटक
बदलापूर पुन्हा हादरले, जिथे 4 वर्षांच्या चिमुकलीला स्कूल बसमध्ये मारहाण करत लैंगिक अत्याचार केला गेला; या प्रकरणात बस चालकाला अटक करण्यात आली आहे.
23 Jan 2026, 06:48 वाजता
रायगड निवडणुकीत राड्याच्या प्रकरणी विकास गोगावलेला हायकोर्टचा अल्टिमेटम
रायगडमधील नगरपालिका निवडणुकीवेळी राड्याच्या प्रकरणी विकास गोगावले यांना उच्च न्यायालयाने अल्टिमेटम दिले असून, त्यांना सकाळी 11 वाजेपर्यंत पोलिसांना शरण येण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.