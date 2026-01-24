English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on JANUARY 24 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Jan 24, 2026, 09:33 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

24 Jan 2026, 09:32 वाजता

महापौर निवडीआधीच काँग्रेसमध्ये उभी फूट

Chandrpur : चंद्रपुरात महापौर निवडीआधीच काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडलीये...काँग्रेस धानोरकर आणि वडेट्टीवार गटात विभागली गेलीये...दोन्हीही नेत्यांनी आपल्या वेगवेगळ्या गटांची स्थापना केलीय..त्यामुळे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळांच्या मध्यस्थीचे प्रयत्न फेल ठरल्याचं बोललं जातंय... चंद्रपूर मनपा निवडणुकीत जनतेने काँग्रेसला सर्वाधिक 27 जागा निवडून दिल्या... मात्र बहुमत नसल्याने आता सहकारी पक्षांची मदत लागणार आहे. अशातच खा. धानोरकर आणि आ. विजय वडेट्टीवार यांच्या गटांनी नागपूर विभागीय कार्यालय गाठून स्वतंत्र गट नोंदणीसाठी तयारी चालवल्याने जिल्हा काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडल्याचं बोललं जातंय...

बातमीचा व्हिडीओ पाहा 

24 Jan 2026, 09:08 वाजता

मुंबई महापौरपदाची निवडणूक लांबणीवर

Mumbai Mayor Election : मुंबईची महापौर निवडणूक पुढे ढकलण्यात आलीये... मुंबई महापलिकेच्या महापौरपदासाठी खुला प्रवर्गाचे आरक्षण निश्चित झाले असले तरी महापौरपदी निवड कोणाची करायची यावर महायुतीतील पक्षांमध्ये न झालेले एकमत आणि शिवसेना आणि भाजपची अद्याप न झालेली गटनोंदणी या कारणांमुळे ३१ जानेवारी रोजी महापौर निवडीसाठी होणारे मतदान लांबण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही निवडणूक फेब्रुवारी महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. 

बातमीचा व्हिडीओ पाहा - 

24 Jan 2026, 07:16 वाजता

लाडक्या बहिणींचे प्रश्न सुटणार एका कॉलवर

Ladki Bahin Helpline Number : राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री लाडकी बहिण या योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी महत्वपूर्ण घोषणा महिला व बालविकास विभागाने केली. या योजनेतील लाभार्थ्यांनी ई केवायसी पूर्ण केल्यानंतरही अनेक लाभार्थ्यांना हप्ता न मिळणे, ई केवायसी पूर्ण न होणे यासारख्या अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागतंय.. या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी 181  ही हेल्पलाईन सुरु करण्यात आलीये... राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी यासंदर्भातील घोषणा एक्सवरून केलीये...

24 Jan 2026, 07:14 वाजता

शिवसेना UBTचे 4 नगरसेवक नॉट रिचेबल 

Kalyan-Dombivli Shivsena UBT Corporator : कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे 11 नगरसेवक निवडून आलेत.. त्यापैकी 4 नगरसेवक सध्या नॉट-रिचेबल आहेत. या चारपैकी मधुर उमेश म्हात्रे आणि कीर्ती राजन डोणे हे दोन नगरसेवक 16 जानेवारीपासून संपर्काबाहेर आहेत.. कल्याण पूर्वचे ठाकरेंचे जिल्हाप्रमुख शरद पाटील यांनी याबाबत कल्याण पूर्वच्या कोळसेवाडी पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार दाखल केलीये.. या तक्रारीत अपहरण, दबाव किंवा फसवणुकीचा संशय व्यक्त करण्यात आलाय.. सीसीटीव्ही फुटेज, कॉल डिटेल्ससह तांत्रिक तपास करून तातडीने शोधमोहीम राबवावी, अशी मागणी ठाकरेंच्या पक्षाकडून करण्यात आलीये...

