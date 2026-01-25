English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on JANUARY 25 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Jan 25, 2026, 09:11 AM IST
25 Jan 2026, 09:10 वाजता

शिवसेनेमुळे मुंबईत भाजपचा 11 प्रभागांत पराभव?

Shivsena-BJP : मुंबई महापालिका निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर महायुतीमधील धुसफूस उघड होऊ लागली आहे. भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले असले तरी, काही माजी नगरसेवकांना या निवडणुकीत अगदी थोडक्यात पराभव पत्करावा लागला. विजयाची खात्री असलेल्या तब्बल ११ प्रभागांमध्ये भाजप उमेदवारांच्या पदरी पराभव पडल्यामुळे भाजपच्या जागा कमी झाल्या. या प्रभागांमध्ये मित्रपक्ष असलेल्या शिंदे गटाकडून काहीच मदत मिळाली नाही, उलट विरोधी पक्षालाच मदत केल्याची कार्यकर्त्यांमध्ये चर्चा आहे.

बातमीचा व्हिडीओ पाहा - 

25 Jan 2026, 09:08 वाजता

 पुढील आठवड्यात शिवसेना-भाजप नगरसेवक गट नोंदणी

Shivsena-BJP Nodani : मुंबईत भाजप-शिवसेना नगरसेवकांच्या गटांची विभागीय आयुक्तांकडे अद्याप नोंदणी झालेली नाही.... यासंदर्भात मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम आणि शिवसेना माजी खासदार राहुल शेवाळे यांच्यात चर्चा झाली आहे...सत्तावाटपाचे सूत्र ठरल्यावर येत्या मंगळवारी-बुधवारी गटनोंदणी होईल, असे भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले. महापालिकेकडून महापौरपदासाठीच्या निवडणुकीची घोषणा मंगळवार किंवा बुधवारी होण्याची शक्यता असून फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात ही निवडणूक होईल. त्या दृष्टीने आम्ही तयारी करीत असल्याचे भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्याने नमूद केले.

बातमीचा व्हिडीओ पाहा - 

25 Jan 2026, 08:43 वाजता

फडणवीस-शिंदे यांच्यात आज किंवा उद्या बैठक

Devendra Fadanvis & Eknath Shinde Meeting : मुख्यमंत्र्यांच्या दावोस दौ-यानंतर महालिकांतील सत्ता स्थापनेला वेग आलाय..  मुंबईसह अन्य महापालिकांमधील सत्तावाटपासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात आज किंवा उद्या बैठक होणार आहे... मुंबईत शिवसेनेला अडीच वर्षे महापौरपद, उपमहापौर, स्थायी, सुधार, बेस्ट आदींपैकी काही समित्यांची अध्यक्षपदे मिळावीत, अशी शिंदे गटाची अपेक्षा आहे... मुंबईसह ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, नवी मुंबई आदी महापालिकांबाबत एकत्रित निर्णय या बैठकीत होण्याची शक्यता आहे....

बातमीचा व्हिडीओ पाहा - 

