Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

बंद दरवाजांची लोकल एप्रिलपासून सेवेत?
Central Railway : बंद दरवाजांची लोकल एप्रिलपासून सेवेत येण्याची शक्यता आहे. मुंब्रा इथल्या लोकल दुर्घटनेनंतर मुंबई उपनगरीय रेल्वेतील प्रवाशांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर विचार सुरू झालाय. याच पार्श्वभूमीवर बंद दरवाजांच्या लोकल सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. इंटिग्रल कोच फॅक्टरीत तयार होणारे दोन नवे विनावातानुकूलित लोकल रेक मध्य रेल्वेच्या ताफ्यात मार्च महिन्यात दाखल होणार असल्याची माहिती आहे. या लोकलची डबे आतून एकमेकांना जोडलेले असणार आहे. वातानुकूलित लोकलप्रमाणे 'वेस्टिब्यूल' प्रणालीचा वापर प्रथमच विनावातानुकूलित लोकलमध्ये करण्यात येणार आहे.
संघ मुख्यालयात ध्वजवंदन
Nagpur : नागपुरच्या संघ मुख्यालयात ध्वजवंदनाचा सोहळा पार पडला.. महानगर संघचालक राजेश लोया यांच्या हस्ते राष्ट्रध्वजाला वंदन करण्यात आलं...
मुंबईत शिवसेना-भाजपमध्ये ब्लेमगेम
Mumbai : मुंबई महापालिकेमध्ये भाजपच्या बंडखोरांमुळे शिवसेनेच्या दहा उमेदवारांना पराभव पत्करावा लागल्याचा आरोप करण्यात आलाय.. महायुतीत लढत असतानाही जवळपास ३० प्रभागांमध्ये भाजपचे बंडखोर निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते. त्यापैकी १० प्रभागांमध्ये शिवसेनेच्या उमेदवारांचा जेवढ्या मतांनी पराभव झाला आहे त्यापेक्षा जास्त मतं भाजपच्या बंडखोरांना मिळाल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट होत आहे. त्या प्रभागांमध्ये युती धर्माचे पालन आले असते तर शिवसेनेच्या विजयी उमेदवारांची संख्या ४० च्या आसपास पोहोचली असती, असे शिवसेनेच्या मुंबईतील पदाधिका-यांचे म्हणणे आहे
गणेश नाईकांनी एकनाथ शिंदेंना डिवचलं
Ganesh Naik : भारतीय जनता पक्षामधील वरिष्ठांनी परवानगी दिल्यास नामोनिशाण मिटवून टाकू... असं म्हणत वनमंत्री गणेश नाईक यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना डिवचलं... यावेळी बोलताना त्यांनी ठाणे, कल्याण उल्हासनगर महापालिका निवडणुकीत भाजप कार्यकर्त्यांची परवड झाल्याचंदेखील म्हटलंय..भाजप हा शिस्तीचा पक्ष असल्याने कार्यकर्त्यांनी शिस्त पाळल्याचं नाईक म्हणालेत....नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीत नाईक विरुद्ध शिंदें सामना चांगलाच रंगला होता..यावेळी गणेश नाईकांनी एकनाथ शिंदेवर परखड टीका केली होती.. आता पुन्हा एकदा नाईकांनी शिंदेंना डिवचल्याने शिवसेनेकडून याला काय प्रत्युत्तर मिळते ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..
देशाचा 77वा प्रजासत्ताक दिन
Republic Day : आज देशाचा 77 वा प्रजासत्ताक दिन... देशभरात विविध कार्यक्रमांच आयोजित करण्यात आलेत.. कर्तव्य पथावर राष्ट्रपती दौपदी मुर्मूंच्या हस्ते ध्वजवंदन करण्यात येणार आहे.. यंदाचा प्रजासत्ताक दिन विशेष असणार आहे. यात ऑपरेशन सिंदूर आणि सशस्त्र दलांच्या शौर्याचे प्रदर्शन केले जाणार आहे. या वर्षीच्या 77 व्या प्रजासत्ताक दिनाची थीम वंदे मातरमच्या 150 व्या वर्धापन दिनावर आधारित आहे. सरकारने 150 व्या वर्धापन दिनाचे वर्षभर उत्सव साजरे करण्याचा निर्णय घेतला आहे... पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निमंत्रणावरून, युरोपियन युनियनचे दोन शीर्ष नेते, युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा आणि युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभात प्रमुख पाहुणे म्हणून सहभागी होतील... यांच्यासह कर्तव्य पथावर सुमारे 10 हजार विशेष पाहुणे उपस्थित राहतील. हे देशाच्या विविध प्रदेशातील नागरिक आहेत जे नवीन भारताच्या उभारणीत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.
