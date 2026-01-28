Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on JANUARY 28 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.  

Jan 28, 2026, 09:52 AM IST
twitter
28 Jan 2026, 09:50 वाजता

उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसह 5 जणांचा मृत्यू- PTI

 

Baramati : बारामतीत अजित पवारांच्या विमानाला अपघात...लँडिंगदरम्यान अपघात झाल्याची माहिती..उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसह 5 जणांचा मृत्यू झाल्याची PTIची माहिती.

 

 

28 Jan 2026, 09:16 वाजता

बारामतीत अजित पवारांच्या विमानाला अपघात

 

Ajit Pawar : बारामतीत उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या विमानाला अपघात झाल्याची माहिती...बारामतीत लँडिंगदरम्यान अपघात झाल्याची माहिती..अजित पवारांच्या विमानाला अपघात...विमानातील काही जण जखमी झाल्याची माहिती..बारामतीत अजित पवारांच्या प्रचार सभा 

28 Jan 2026, 09:09 वाजता

नागपूर भाजप कोअर कमिटीची आज बैठक

 

Napur : नागपूर भाजप कोअर कमिटीची आज बैठक..महापौरपद, सत्ता स्थापनेबाबत चर्चा होणार...बैठकीनंतर गटनेता, स्थायी समिती अध्यक्षांची नावं ठरणार..मुख्यमंत्री फडणवीस, गडकरींशी फोनवरून संवाद होण्याची शक्यता...३० जानेवारीपर्यंत भाजपचे नावं निश्चित केले जाणार

28 Jan 2026, 08:36 वाजता

कल्याण डोंबिवलीत मनसेची बॅनरबाजी

 

 

Maharastra Rain Update : कल्याण डोंबिवलीत मनसेची बॅनरबाजी..बॅनरमधून मनसेनं भाजपला डिवचलं..कल्याण डोंबिवली मनपात मनसेने शिवसेनेला पाठिंबा दिल्यानंतर बॅनरबाजी..मनसे नेते राजू पाटलांकडून बॅनरबाजी

बातमीचा व्हिडीओ पाहा-

 

28 Jan 2026, 08:18 वाजता

45 लाख लाडक्या बहीण योजनेतून बाद 

 

Ladki Bahin Yojana : राज्य सरकारकडून सुरू करण्यात आलेल्या लाडकी बहीण योजनेतील महिलांना आता ईकेवायसीचा फटका बसला आहे. ईकेवायसीची ३१ डिसेंबर २०२५ची मुदत उलटून गेल्यानंतर राज्यातील ४५ लाख महिला या योजनेतून बाद झाल्या आहेत तर २६ लाख महिलांना ईकेवायसी केल्यानंतरही त्यांच्या खात्यात पैसे जमा होत नसल्याने मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. आता या २६ लाख महिलांनी ऑनलाइन भरलेल्या माहितीची पडताळणी होणार असून याची जबाबदारी अंगणवाडी सेविकांवर सोपविण्यात आली आहे..मात्र अंगणवाडी सेविकांनी पडताळणीस नकार दिला आहे...

बातमीचा व्हिडीओ पाहा- 

 

28 Jan 2026, 07:39 वाजता

'फडणवीस ठरवतील तोच मुंबईचा महापौर',मुंबई भाजपच्या नेत्यांची फडणवीसांसोबत चर्चा

 

 

Devendra Fadnavis : फडणवीस ठरवतील तोच मुंबईचा महापौर, -सूत्रांची माहिती...मुंबई भाजपच्या नेत्यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांसोबत चर्चा...चर्चेत मुंबई भाजप नेत्यांकडून भूमिका स्पष्ट...महापौर पदाबाबत फडणवीसांची नेत्यांसोबत चर्चा...महापौर पदासंदर्भात राजश्री शिरवडकर, रितू तावडे, शितल गंभीर यांचे नाव आघाडीवर 

28 Jan 2026, 07:36 वाजता

मुंबई महापौरपदाबाबत भाजप-शिवसेनेचे ठरलं

 

Mumbai : मुंबई महापौरपदाबाबत भाजप-शिवसेनेचे ठरलं...आधी लगीन झेडपी प्रचाराचं मग मुंबई महापौरपदाचं..झेडपी निवडणूक प्रचारानंतर बसणार महापौर...-विश्वसनीय सूत्रांची झी 24 तासला माहिती...5 फेब्रुवारीनंतरच महापौर निवड होण्याची शक्यता...मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जिल्हा परिषदेच्या प्रचारात व्यस्त असल्याने उशिर होत असल्याची माहिती

