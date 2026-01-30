Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

30 Jan 2026, 09:40 वाजता
महाराष्ट्रावर लाडकी बहीण योजनेचा बोजा- अहवाल
Ladki Bahin Yojna : केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रकाश टाकणारा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालात लाडकी बहीण सारख्या योजनांवर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. राज्यांवर महसुली तुटीचा बोजा वाढत असल्याचं निरीक्षण सर्वेक्षण अहवालात नोंदवण्यात आलं आहे. लाडकी बहीण सारख्या योजनांमुळे महाराष्ट्र महसुली तुटीत गेल्याचं अहवालात नोंदवण्यात आलं आहे. तसंच महिला कामगारांच्या श्रमशक्तीतील सहभागावर नकारात्मक परिणाम झाल्याचंही निरीक्षण यामध्ये नोंदवण्यात आलं आहे. आर्थिक सर्वेक्षण हा अहवाल दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी संसदेत मांडला जातो. हा अहवाल देश आणि राज्यांच्या आर्थिक आरोग्याचा आरसा मानला जातो. यंदाच्या अहवालात राज्यांच्या वित्तीय शिस्तीवर विशेष भर देण्यात आला असून महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यालाही या पार्श्वभूमीवर इशारा देण्यात आला आहे.
30 Jan 2026, 09:08 वाजता
राष्ट्रवादीने झेडपी निवडणुकीचा प्रचार थांबवला
NCP : राष्ट्रवादीने झेडपी निवडणुकीचा प्रचार थांबवला...अजितदादांच्या निधनामुळे प्रचार थांबवला.राष्ट्रवादी प्रचारसभा, रोड शो घेणार नाही..मतदारांना केवळ पत्रके वाटून प्रचार केला जाणार-उमेदवारांनी घरोघरो जाऊन पत्रके वाटून निवडणूक लढवावी, पक्षाच्या उमेदवारांना सूचना-निवडून आल्यांनतर कुठलाही मिरवणूक काढली जाणार नाही..
30 Jan 2026, 08:40 वाजता
5 महिन्यांत 35 हजार कुणबी प्रमाणपत्र वाटप
Kunbi Certificate Distribution : मराठा कुणबी आरक्षणासाठी हैदराबाद गॅझेटिआरनुसार कुणबी जात प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यास सुरूवात झालीय. सप्टेंबरपारपासून पाच महिन्यांत मराठवाड्यात ३५ हजार १६० कुणबी जात प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आलंय. बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक २३ हजार ८०२ कुणबी जात प्रमाणपत्रांचे तर लातूरमध्ये केवळ २४१ कुणबी जात प्रमाणपत्र या गॅझेटिअरनुसार देण्यात आलीत.
30 Jan 2026, 08:05 वाजता
प्रजासत्ताक दिन संचलनात महाराष्ट्र अव्वल, 'गणेशोत्सव' थीमवर महाराष्ट्राचा चित्ररथ
Maharashtra Chitrarath 2026 : यंदाच्या प्रजासत्ताक दिन संचलनात राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या चित्ररथ श्रेणीमध्ये महाराष्ट्राच्या 'गणेशोत्सव' चित्ररथाने प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. महाराष्ट्राच्या चित्ररथाने आधुनिकता आणि परंपरेचा सुरेख संगम साधत सर्वांचे लक्ष वेधले होते. गणेशोत्सवाचा सण 'आत्मनिर्भरतेचे' प्रतीक म्हणून दाखवण्यात आला होता. पारंपरिक पोशाखात महिला पथकाने 'लेझीम' हे लोकनृत्य सादर केले होते..
30 Jan 2026, 07:35 वाजता
बारामती विमान अपघाताचा ब्लॅक बॉक्स सापडला
Baramati Plane Crash Case : बारामतीमध्ये अपघात झालेल्या लियरजेट विमानाचा ब्लॅक बॉक्स सापडलाय आणि तपास जलदगतीने सुरू आहे, असे नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने गुरुवारी सांगितले. कॉकपिट व्हॉइस रेकॉर्डर आणि फ्लाइट डेटा रेकॉर्डरचा समावेश असलेला ब्लॅक बॉक्स तांत्रिक उड्डाण पॅरामीटर्स आणि कॉकपिट ऑडिओ रेकॉर्ड करतो जो तपासकर्त्यांना महत्त्वाची माहिती देतो. आगीमुळे उपकरणे आणि डेटा कोणत्याही प्रकारे खराब झाला आहे का हे तपासले जात आहे. अशा परिस्थितीत डेटा काढण्यास सामान्यतः थोडा जास्त वेळ लागतो असं नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने म्हटलंय..
30 Jan 2026, 07:33 वाजता
NCPत उपमुख्यमंत्रिपदासाठी हालचाली सुरू, सुनेत्रा पवारांचं नाव आघाडीवर-सूत्र
NCP : राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उपमुख्यमंत्रिपदासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत..यात सुनेत्रा पवारांचं नाव आघाडीवर असल्याची सूत्रांची झी 24 तासला माहितीये..छगन भुजबळांसह राष्ट्रवादीच्या इतर नेत्यांनी सुनेत्रा पवारांची भेट घेतलीये..सुनेत्रा बारामती विधानसभेतून पोटनिवडणूक लढण्याची शक्यता आहे..