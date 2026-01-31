English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on JANUARY 31 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Jan 31, 2026, 09:30 AM IST
31 Jan 2026, 09:28 वाजता

सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधीबाबत कुठलीही माहिती नाही- शरद पवार

 

Sharad Pawar : 'सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधीबाबत कुठलीही माहिती नाही'...सुनेत्रा पवारांची शपथ हा त्यांचा निर्णय- शरद पवार...'त्यांच्या पक्षानं काय करावं, हे त्यांनी ठरवलं'..सुनेत्रा पवारांसोबत कोणतीही चर्चा नाही- पवार...सुनेत्रा पवारांच्या उपमुख्यमंत्रिपदाबाबत शरद पवारांची प्रतिक्रिया...

 

31 Jan 2026, 09:14 वाजता

पार्थ पवारांची राज्यसभेवर वर्णी लागणार

 

Parth Pawar : राष्ट्रवादीचं अखेर ठरलं!..सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री होणार..पार्थ पवारांची राज्यसभेवर वर्णी लागणार..-राज्यसभेच्या जागेवर पार्थ पवारांचा दावा..अजित पवार यांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री तर पार्थ पवार राज्यसभेवर खासदार...सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री झाल्यावर रिक्त होणाऱ्या राज्यसभेच्या जागेवर पार्थ पवार यांचा दावा...पक्षातील प्रमुख नेत्यांसमोरपार्थ पवार यांनी राज्यसभेवर जाण्याची इच्छा बोलून दाखवली
 

31 Jan 2026, 08:23 वाजता

लाडक्या बहिणींसाठी मोठी बातमी, अंगणवाडीसेविका करणार पुन्हा ई-केवायसी 

 

Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेले 'केवायसी' अपडेट करताना तांत्रिक कारणास्तव किंवा अज्ञानामुळे अनेक महिलांनी चुकीचा पर्याय निवडला होता... यामुळे शेकडो पात्र महिलांचे अर्ज त्रुटींमध्ये अडकले आहेत... मात्र, आता राज्य सरकारने अशा महिलांना मोठा दिलासा दिला असून, अंगणवाडी सेविकांमार्फत या महिलांची प्रत्यक्ष घरपोच पडताळणी करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत... त्यामुळे केवायसी चुकलेल्या लाडक्या बहिणींना मोठा दिलासा मिळणार आहे...

 

 

31 Jan 2026, 08:07 वाजता

मुंबईत धावत्या लोकलमधून पडून 3 जण जखमी

 

Mumbai : मध्य रेल्वेच्या शीव रेल्वे स्थानकाजवळ धावत्या लोकलमधून पडून तीन प्रवासी जखमी झालेत. घटना शुक्रवारी सकाळी 10 वाजेच्या सुमारास ही दुर्घटना घडलीये... वाढत्या गर्दीमुळे हे प्रवासी ट्रेनमधून पडलेत.. या तिन्ही प्रवाशांना सायन रुग्णालयात दाखल केरण्यात आलंय.. यातील दोघांची प्रकृती स्थिर असून एकाची प्रकृती चिंताजनक आहे..

31 Jan 2026, 07:30 वाजता

सुनेत्रा पवारांकडे जाणार दोन खाती

 

Sunetra Pawar : सुनेत्रा पवारांकडे उत्पादन शुल्क आणि क्रीडा या दोन खात्यांची जबाबदारी असणार आहे.. अजित पवारांकडे असलेलं अर्थखातं सध्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडेच राहणार असल्याची माहिती आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 6 मार्चला अर्थसंकल्प मांडतील, यानंतर अर्थखातंदेखील राष्ट्रवादीकडे जाणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी झी 24तासला दिलीये..

31 Jan 2026, 07:25 वाजता

सुनेत्रा पवार आज उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणार 

 

Sunetra Pawar : अजितदादांच्या अपघाती निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची धुरा कोणाकडे जाणार याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात होते.. अखेर यावर शिक्कामोर्तब झालंय... अजित पवारांनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची धुरा सुनेत्रा पवारांकडे जाणार असल्याचं स्पष्ट झालंय..तसंच सुनेत्रा पवार हा मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणार आहेत..आज संध्याकाळी 5 वाजता सुनेत्रा पवार यांचा शपथविधी पार पडणार आहे..सुनेत्रा पवार मुलगा जय पवारसह या रात्रीच बारामतीहून मुंबईत दाखल झाल्या आहेत.. दरम्यान या शपथविधी सोहळ्याआधी दुपारी 2 वाजता राष्ट्रवादी विधीमंडळ पक्षनेत्याची निवड होणार आहे... या निवडीनंतर सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणार आहे..सुनेत्रा पवार या महाराष्ट्राच्या पहिल्या उपमुख्यमंत्री असणार आहेत..

