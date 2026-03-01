Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

1 Mar 2026, 10:04 वाजता
नागपूरच्या SBLकंपनीत भीषण स्फोट, 15 जणांचा मृत्यू
Nagpur : नागपूरच्या SBLकंपनीत भीषण स्फोट..राऊळगाव येथील कंपनीत स्फोट..SBL स्फोटकं तयार करणारी कंपनी..दुर्घटनेत 15 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती
1 Mar 2026, 09:42 वाजता
भारतात 3 मार्चला चंद्रग्रहण दिसणार
lunar eclipse : भारतात 3 मार्चला चंद्रग्रहण दिसणार आहे. हे या वर्षातील दिसणारे एकमेव ग्रहण ठरणार आहे. या दिवशी भारतातून चंद्र उगवताना पूर्वेकडील राज्यामध्ये खग्रास तर महाराष्ट्रात खंडग्रास स्थितीत चंद्रग्रहण पाहायला मिळणार. खगोल अभ्यासक आणि स्कॉय वॉच ग्रुपचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष चोपणे यांनी याबाबतची माहिती दिली. दुपारी 3.20 वाजता खंडग्रास ग्रहणाला सुरूवात होईल. महाराष्ट्रात सायंकाळी 6.18 ते 7.30 वाजेदरम्यान अल्प खंडग्रास स्वरुपात दिसेल. साधारणपणे एक तास 35 मिनिटेच हे ग्रहण अनुभवता येईल.
1 Mar 2026, 09:06 वाजता
खोमेनींनंतर अहमद वहीदींकडे इराणची धुरा?
US-Israel Attacks Iran : खोमेनींनंतर अहमद वहीदींकडे इराणची धुरा?...अमहद वहीदी नवे जनरल होणार-सूत्र
1 Mar 2026, 08:22 वाजता
खोमेनींच्या मृत्यूचा बदला घेणार- इराण
US-Israel Attacks Iran : खोमेनींच्या मृत्यूचा बदला घेणार''तुम्हाला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील'...इराणचा अमेरिका-इस्रायलला इशारा..आमचं टार्गेट नेतन्याहू हे आहेत-इराण..इराण इस्रायलवर मोठ्या हल्ल्याच्या तयारीत...इराणच्या मशिदीमधील लाईट बंद करण्यात आल्या
1 Mar 2026, 08:05 वाजता
बहरीन विमानतळावर अडकले प्रवासी, भारतीय प्रवाशांकडून हनुमान चालिसा पठण
US-Israel Attacks Iran : बहरीन विमानतळ परिसरात अडकले भारतीय प्रवासी...भारतीय प्रवाशांकडून हनुमान चालिसा पठण..भारतीय राहत असलेल्या ठिकाणाच्या काही अंतरावर इराणचे हल्ले..भारतीयांनी सुरक्षेसाठी पार्किंगच्या भागाचा सहारा घेतला
1 Mar 2026, 07:39 वाजता
इराणमध्ये राजकीय 40 दिवसांचा दुखवटा जाहीर
US-Israel Attacks Iran : इराणचे सर्वोच्च नेते खोमेनींचा मृत्यू..इराणमध्ये राजकीय दुखवटा जाहीर..40 दिवसांचा राजकीय दुखवटा जाहीर..इस्त्रायलच्या हल्ल्यात खोमेनींचा मृत्यू
1 Mar 2026, 07:34 वाजता
इराणचे सर्वोच्च नेते खोमेनी यांचा मृत्यू
Supreme Leader ali khamenei dead : इराणचे सर्वोच्च नेते खोमेनी यांचा मृत्यू..इराणी मीडियाकडून वृत्ताला दुजोरा..इराणचे 40 हून अधिकारी मारले गेले...अमेरिका-इस्रायले 5-6 तासांपूर्वीच खोमेनी यांचा मृत्यू झाल्याचा दावा केला होता..इराणने हा दावा फेटाळून लावला होता....मात्र आता इराणी मीडियातही खोमनी यांचा मृत्यू झाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.. खोमेनी यांच्या मृत्यूमुळे आता युद्धाला एक वेगळे वळण लागण्याची शक्यता आहे....एक तर इराण शरण जाईल किंवा युद्धाचं स्वरुप अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे
