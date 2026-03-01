English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on MARCH 01 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Mar 01, 2026, 10:11 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

1 Mar 2026, 10:04 वाजता

नागपूरच्या SBLकंपनीत भीषण स्फोट, 15 जणांचा मृत्यू 

 

Nagpur : नागपूरच्या SBLकंपनीत भीषण स्फोट..राऊळगाव येथील कंपनीत स्फोट..SBL स्फोटकं तयार करणारी कंपनी..दुर्घटनेत 15 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती

1 Mar 2026, 09:42 वाजता

भारतात 3 मार्चला चंद्रग्रहण दिसणार 

 

lunar eclipse : भारतात 3 मार्चला चंद्रग्रहण दिसणार आहे. हे या वर्षातील दिसणारे एकमेव ग्रहण ठरणार आहे. या दिवशी भारतातून चंद्र उगवताना पूर्वेकडील राज्यामध्ये खग्रास तर महाराष्ट्रात खंडग्रास स्थितीत चंद्रग्रहण पाहायला मिळणार. खगोल अभ्यासक आणि स्कॉय वॉच ग्रुपचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष चोपणे यांनी याबाबतची माहिती दिली. दुपारी 3.20 वाजता खंडग्रास ग्रहणाला सुरूवात होईल. महाराष्ट्रात सायंकाळी 6.18 ते 7.30 वाजेदरम्यान अल्प खंडग्रास स्वरुपात दिसेल. साधारणपणे एक तास 35 मिनिटेच हे ग्रहण अनुभवता येईल.

 

 

1 Mar 2026, 09:06 वाजता

खोमेनींनंतर अहमद वहीदींकडे इराणची धुरा?

 

US-Israel Attacks Iran : खोमेनींनंतर अहमद वहीदींकडे इराणची धुरा?...अमहद वहीदी नवे जनरल होणार-सूत्र  

 

 

1 Mar 2026, 08:22 वाजता

खोमेनींच्या मृत्यूचा बदला घेणार- इराण

 

US-Israel Attacks Iran : खोमेनींच्या मृत्यूचा बदला घेणार''तुम्हाला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील'...इराणचा अमेरिका-इस्रायलला इशारा..आमचं टार्गेट नेतन्याहू हे आहेत-इराण..इराण इस्रायलवर मोठ्या हल्ल्याच्या तयारीत...इराणच्या मशिदीमधील लाईट बंद करण्यात आल्या 

 

1 Mar 2026, 08:05 वाजता

बहरीन विमानतळावर अडकले प्रवासी, भारतीय प्रवाशांकडून हनुमान चालिसा पठण

 

US-Israel Attacks Iran : बहरीन विमानतळ परिसरात अडकले भारतीय प्रवासी...भारतीय प्रवाशांकडून हनुमान चालिसा पठण..भारतीय राहत असलेल्या ठिकाणाच्या काही अंतरावर इराणचे हल्ले..भारतीयांनी सुरक्षेसाठी पार्किंगच्या भागाचा सहारा घेतला

1 Mar 2026, 07:39 वाजता

इराणमध्ये राजकीय 40 दिवसांचा दुखवटा जाहीर

 

US-Israel Attacks Iran : इराणचे सर्वोच्च नेते खोमेनींचा मृत्यू..इराणमध्ये राजकीय दुखवटा जाहीर..40 दिवसांचा राजकीय दुखवटा जाहीर..इस्त्रायलच्या हल्ल्यात खोमेनींचा मृत्यू 

1 Mar 2026, 07:34 वाजता

इराणचे सर्वोच्च नेते खोमेनी यांचा मृत्यू

 

Supreme Leader ali khamenei dead : इराणचे सर्वोच्च नेते खोमेनी यांचा मृत्यू..इराणी मीडियाकडून वृत्ताला दुजोरा..इराणचे 40 हून अधिकारी मारले गेले...अमेरिका-इस्रायले 5-6 तासांपूर्वीच खोमेनी यांचा मृत्यू झाल्याचा दावा केला होता..इराणने हा दावा फेटाळून लावला होता....मात्र आता इराणी मीडियातही खोमनी यांचा मृत्यू झाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.. खोमेनी यांच्या मृत्यूमुळे आता युद्धाला एक वेगळे वळण लागण्याची शक्यता आहे....एक तर इराण शरण जाईल किंवा युद्धाचं स्वरुप अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे

बातमीचा व्हिडीओ पाहा-

 

Iran-Israel Conflict Impact : फिरायले गेले अन् युद्धात अडकले, मराठवाड्यातील शेकडो कुटुंबांचं टेन्शन वाढलं

4 ओव्हरमध्ये दिले 78 रन्स, टीम इंडियासाठी मॅच विनरच बनलाय ओझं? वेस्ट इंडिज विरोधात देणार सुट्टी?

28th February Mystery : फेब्रुवारी महिन्यात कमी दिवस का असतात? रहस्याचा उलगडा सोप्या भाषेत!

होलिकेनं भक्त प्रल्हादला जाळण्याचा प्रयत्न केलेलं ठिकाण भारतात कुठे आहे माहितीये का? 5000 वर्षांचा इतिहास

इराण-अमेरिका संघर्ष धोकादायक वळणावर, बहरीनमध्ये अडकलेल्या मुंबईकराने व्हिडिओ कॉलवर दाखवली परिस्थिती!

अजित पवार यांच्या विमान अपघातावेळी शेवटचा संवाद काय होता? 22 पानांच्या प्राथमिक अहवालात अत्यंत महत्वाची माहिती समोर

Rinku Singhची जबाबदारी आणखी वाढली, T20 वर्ल्ड कपआधी वडिलांनी व्हिडीओ कॉलवर सांगितली होती इच्छा!

कर्ज फेडण्यासाठी राजपाल यादवने सुरु केलं नवीन काम! चाहत्यांकडूनही मागितला सपोर्ट

&#039;पाकिस्तानचं माहिती नाही, पण भारत सेमी-फायनलला पोहोचणार नाही हे नक्की,&#039; PAK च्या दिग्गज खेळाडूची भविष्यवाणी

&#039;जन्म देणारा बाप गेला आणि राजकीय बाप होता तोही गेला&#039;, अजित दादांविषयी बोलताना अमोल मिटकरींना अश्रू अनावर!

