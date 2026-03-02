Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

2 Mar 2026, 08:34 वाजता
दुबई, यूएईमध्ये इराणकडून हवाई हल्ले
Iran Attacks : दुबई, यूएईमध्ये इराणकडून हवाई हल्ले..शाहेद-136 ड्रोनने जोरदार हल्ले..इराणच्या हल्ल्यामुळे प्रशासनाकडून अलर्ट..नागरिकांना सुरक्षितस्थळी राहण्याचं आवाहन
2 Mar 2026, 08:02 वाजता
लाडक्या बहिणींसाठी खूशखबर, ई-केवायसीसाठी पुन्हा मुदतवाढ
Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजनेच्या पडताळणीत अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना केवायसीसाठी पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आलीय...त्यानुसार आता महिलांना 31 मार्चपर्यंत केवायसी पूर्ण करता येणार आहे...याआधीही सरकारने दोनदा मुदतवाढ दिली होती...सरकारने आता 31 मार्च ही अंतिम मुदत निश्चित केली आहे...त्यामुळे 31 मार्चनंतर पुन्हा मुदतवाढ मिळणार नसल्याचंही सरकारने स्पष्ट केलंय..
2 Mar 2026, 07:27 वाजता
जय पवारांकडून VSRच्या मालकाचा व्हिडिओ पोस्ट
Jay Pawar : जय पवार यांनी VSRचे मालक रोहित सिंह यांचा एक व्हिडिओ पोस्ट केलाय...या पोस्टमध्ये मालक रोहित सिंह मुख्य पायलटच्या सीटवर झोपलेले दिसत आहे...हा व्हिडिओ पोस्ट करताना जय पवारांनी गंभीर सवाल उपस्थित केले आहेत..उड्डाणावेळी अशा निष्काळजीपणा अंत्यत गंभीर धक्कादायक असल्याचं म्हटलंय...सोबतच DGCAने तात्काळ या कंपनीवर कारवाई करावी अशी मागणी केलीय...तसेच व्हीएसआर कंपनीचे सर्व विमानं ग्राऊंड करावीत अशी मागणी केलीय...
2 Mar 2026, 07:22 वाजता
पंतप्रधान मोदींनी आज बोलावली बैठक
PM Modi : दिल्लीत पंतप्रधान मोदींच्या उपस्थितीत केंद्रीय सुरक्षा सल्लागार समितीची महत्त्वाची आज बैठक, बैठकीत अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्धाबाबत चर्चा होणार