Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

3 Mar 2026, 08:48 वाजता
आयातुल्ला खोमेनी यांच्या पत्नीचा मृत्यू
Ayatollah Khamenei Wife Death : इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खोमेनी यांच्या पत्नी मन्सुरेह खोजस्ते बागेरजादेह यांचाही अमेरिका-इस्रायली हल्ल्यात मृत्यू झालाय... इराणचे अधिकृत टीव्ही वाहिनी ‘प्रेस टीव्ही’नं याबाबत माहिती दिलीये.. अमेरिका आणि इस्रायलने शनिवारी केलेल्या हल्ल्यात खामेनी मारले गेले होते. इराणी सरकारी माध्यमांच्या वृत्तानुसार, खोजस्ते याच हल्ल्यांच्या मालिकेत जखमी झाल्या होत्या आणि नंतर उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झालाय...
3 Mar 2026, 08:13 वाजता
इराणकडून होर्मुझ सामुद्रधुनी पूर्णपणे बंद
Hormuz Close : अमेरिका-इस्रायल आणि इराणमधील युद्ध अत्यंत आक्रमक वळणावर पोहोचलंय...इराणने तेल वाहतुकीतील सर्वात महत्त्वाचा मार्ग असलेली होर्मुझ सामुद्रधुनी पूर्णपणे बंद केली आहे... इतकेच नाही तर हा मार्ग ओलांडण्याचा प्रयत्न केल्यास जहाजे पेटवून देऊ असा गंभीर इशाराही इराणने दिलाय...त्यामुळे जागतिक खनिज तेल वाहतूक ठप्प झाली आहे..त्यामुळे जागितक बाजारात कच्चा तेलाच्या किमतीचा दराचा भडका उडणार आहे...
